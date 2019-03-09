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ЦСКА одержал победу над «Рубином»

вчера, 18:22
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ЦСКА обыграл «Рубин» в матче 19-го тура чемпионата России.

ЦСКА (33 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Рубин» (28 очков) - идет шестым.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Рубин» 3:0 (1:0)
Голы: Нисимура 23, Чалов 83, Бийол 90+3

«ЦСКА»: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов (Бийол 90), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон 85), Нисимура (Бистрович 66)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян 62), Подберёзкин (Башкиров 46), Коновалов, Бухаров (Сагитов 71), Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.

Предупреждения: Камболов 63, Башкиров 64, Коновалов 74, Дивеев 85

Судья: Левников Кирилл.

Напомним, что в прошлом туре ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу».

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   100 / 1057
сегодня в 10:34
С уверенной победой ЦСКА!
mars6791
mars6791 ответил Zoigen47
   448 / 1057
сегодня в 07:06
Рубин начал разваливаться в году этак 2014, сейчас процесс приостановлен , в надежде на успех в перестроение. Про Ак Барс не знаю, ну бывают у него поражения.
Vadik
Vadik
   713 / 1057
сегодня в 06:31
Коней с победой!
Багров-брат
Багров-брат
   399 / 1057
сегодня в 06:28
К такому праздничному блюду на десерт бы ещё победа Динамо над свинокомплексом!...))) Пора динамикам подниматься в таблице!...)))
johncamp
johncamp ответил Альфи
   600 / 1057
сегодня в 06:28
А разве он карьеру собрался заканчивать? Всего 5, не проблема
Штиль
Штиль
   243 / 1057
сегодня в 00:43
Желаю коням второго места, всё таки есть небольшая симпатия к этому клубу.
Sergey Z
Sergey Z ответил navigators
   189 / 1057
сегодня в 00:23
И дайте уже, наконец, недоделанному-переписанному галоперидолу!
Мальчик! Лечись, пока не поздно!!!
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   32 / 1057
вчера в 23:41
В матрице где петухеев пропускает два очка тебе несомненно комфортно ))
Игоряхейтерам надо кричать громче, вас не слышно позади ЦСКА!)))
spartach n1
spartach n1 ответил Великолепный
   6 / 1057
вчера в 23:08
Армейцы сегодня достойны похвалы 👏 👏 👏 Бердыев: «Заслуженная победа ЦСКА»
В матрице где петухеев пропускает два очка тебе несомненно комфортно ))
Сов Армия
Сов Армия ответил FILL3286
   526 / 1057
вчера в 23:06
Просто стыдно за табор и рекордсмена43
Ну зачем так переживать и стыдиться, когда нибудь и у вас будет все хорошо, лет так через 20 а может чуть позже. Главное не отчаивайся.
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 22:47
Армейцы сегодня достойны похвалы 👏 👏 👏


Бердыев: «Заслуженная победа ЦСКА»
RIR68
RIR68
   278 / 1057
вчера в 22:28
нормально сыграли, но надо было забивать второй раньше. с победой!!!
Zoigen47
Zoigen47
   855 / 1057
вчера в 22:10
Похоже Рубин разваливается так же как АК Барс.
spartach n1
spartach n1 ответил Nikola45
   6 / 1057
вчера в 22:02
Поздравления Конюшне! ))
Nikola45
Nikola45
   14 / 1057
вчера в 21:49
Поздравления Конюшне! ))
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   32 / 1057
вчера в 21:35
Акинфейл не одного очка не набрал ?
О Игоряхейтер нарисовался

"Плюшевый" Семьлихов набрал от зада Глушакова в матче с Уралом 😄😄😄

Где прятался после позора в Кубке с Уралом?
санек002
санек002
   845 / 1057
вчера в 21:34
победа ожидалась!тем интереснее борьба в чемпе!!
mars6791
mars6791
   448 / 1057
вчера в 21:19
Ожидаемая победа армейцев.
Константин Белых
Константин Белых
   241 / 1057
вчера в 21:07
Адекватных коней с победой! Главное молодых звездюков своих не перехвалите. А так чем больше интрига в чемпе-тем лучше. Кто бы не победил..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Leningrad 84
   11 / 1057
вчера в 21:07
Уже боюсь спросить Вас, что же будет у Зенита с Уфой? Надеюсь, фаворит все же очевиден и оправдает наши ожидания... (Кстати, в итоговой победе ЦСКА был абсолютно уверен, но итоговый счет удивил).
Если у ЦСКА сегодня была реабилитация за матч с Тулой....
То у Зенита надеюсь будет реабилитация за матч с Вильярреалом.....)))
Зениту нужны очки...очень...кто его знает как карты лягут в гостевых матчах со Спартаком,Краснодаром и Локо... и нужен отрыв...чтоб без суеты отыграть эти матчи..
Юрниекс
Юрниекс ответил FILL3286
   95 / 1057
вчера в 21:01
Просто стыдно за табор и рекордсмена43
А за свои мозги,тебе не стыдно...Впрочем..у вас вместо головы,то место,которым глушаков голы забивпет..Откуда мозги..
spartach n1
spartach n1
   6 / 1057
вчера в 20:59
Акинфейл не одного очка не набрал ?
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 1057
вчера в 20:58
Победа ожидаемая..Понятно было, что после позорав Грозном,Гончаренко им покажет,как надо Родину любить....Старались ребята..Пока не все получается...даже у Влашича..но старались.Надеюсь, таких провалов как в Грозном больше не будет.Верим в команду!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Jeck Denielse
   148 / 1057
вчера в 20:54
Фаворитизм - уходит в прошлое...))) Поэтому я не люблю прогнозы.... Даже сегодня вот... Рубин пропускает 3 гола....что не случалось почти 2 года..... Тоттенхэм проигрывает 16-й команде таблицы... Кардифф из зоны вылета всухую бьёт Вест Хэм.... Коля Комличенко в Чехии не забивает пенальти....)))..как так то ??? .....и это ещё не вечер...))) Страшно представить что Монако с Бордо сделает...))))
Уже боюсь спросить Вас, что же будет у Зенита с Уфой?
Надеюсь, фаворит все же очевиден и оправдает наши ожидания...
(Кстати, в итоговой победе ЦСКА был абсолютно уверен, но итоговый счет удивил).
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Ваня лучший
   203 / 1057
вчера в 20:35
Паша техник выступил в самаре перед матчем и они победили 4 0, а тут сам рубин в 11 защитников 3 пропустил, учитывая что в рфпл самый популярный счет 1-0, это л сверх результативность
Великолепный
Великолепный ответил Jeck Denielse
   32 / 1057
вчера в 20:34
Фаворитизм - уходит в прошлое...))) Поэтому я не люблю прогнозы.... Даже сегодня вот... Рубин пропускает 3 гола....что не случалось почти 2 года..... Тоттенхэм проигрывает 16-й команде таблицы... Кардифф из зоны вылета всухую бьёт Вест Хэм.... Коля Комличенко в Чехии не забивает пенальти....)))..как так то ??? .....и это ещё не вечер...))) Страшно представить что Монако с Бордо сделает...))))
Сегодня почему то была чуйка
что не просто выиграем у Рубина
после осечки с Арсеналом
а разгромим команду Бердыева
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   11 / 1057
вчера в 20:24
Уралу со Спартаком тоже было ловить нечего, да и Вильяреалу с Зенитом тоже. Однако оба словили , да еще как. Так что бабушка надвое сказала. Посмотрим.
Фаворитизм - уходит в прошлое...)))
Поэтому я не люблю прогнозы....
Даже сегодня вот...
Рубин пропускает 3 гола....что не случалось почти 2 года.....
Тоттенхэм проигрывает 16-й команде таблицы...
Кардифф из зоны вылета всухую бьёт Вест Хэм....
Коля Комличенко в Чехии не забивает пенальти....)))..как так то ???
.....и это ещё не вечер...)))

Страшно представить что Монако с Бордо сделает...))))
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответил Ваня лучший
   554 / 1057
вчера в 20:24
Молодые в 20-22 года , а таких большинство, стабильными не бывают в принципе. Для стабильности еще годик-два нужно, а там конкурентов не будет, даже без Влашича.
Все это я понимаю ,да и знаю,молодо- зелено , но все равно в душе хочется поменьше проколов и если и случится -лучше в менее значимых матчах и как можно реже!!!!
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 20:21
Поздравляем Такуму и Бийола с первым голом в чемпионате за ЦСКА
Умеет селекционный отдел ЦСКА находить молодых дарований
Великолепный
Великолепный ответил Leha-ha50
   32 / 1057
вчера в 20:18
Надежды фермеров не оправдались!!! Завтра полиция нагрянет , совсем грустно будет!!!
Завтра ждем победы Динамо над СЕМИНУЛЕВЫМИ
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