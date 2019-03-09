ЦСКА одержал победу над «Рубином»

ЦСКА обыграл «Рубин» в матче 19-го тура чемпионата России.
ЦСКА (33 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Рубин» (28 очков) - идет шестым.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Рубин» 3:0 (1:0)
Голы: Нисимура 23, Чалов 83, Бийол 90+3
«ЦСКА»: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов (Бийол 90), Обляков, Влашич, Чалов (Сигурдссон 85), Нисимура (Бистрович 66)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян 62), Подберёзкин (Башкиров 46), Коновалов, Бухаров (Сагитов 71), Полоз
Главный тренер: Бердыев Курбан.
Предупреждения: Камболов 63, Башкиров 64, Коновалов 74, Дивеев 85
Судья: Левников Кирилл.
Напомним, что в прошлом туре ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу».
Бердыев: «Заслуженная победа ЦСКА»
Бердыев: «Заслуженная победа ЦСКА»
"Плюшевый" Семьлихов набрал от зада Глушакова в матче с Уралом 😄😄😄
Где прятался после позора в Кубке с Уралом?
"Плюшевый" Семьлихов набрал от зада Глушакова в матче с Уралом 😄😄😄
Где прятался после позора в Кубке с Уралом?
То у Зенита надеюсь будет реабилитация за матч с Вильярреалом.....)))
Зениту нужны очки...очень...кто его знает как карты лягут в гостевых матчах со Спартаком,Краснодаром и Локо... и нужен отрыв...чтоб без суеты отыграть эти матчи..
То у Зенита надеюсь будет реабилитация за матч с Вильярреалом.....)))
Зениту нужны очки...очень...кто его знает как карты лягут в гостевых матчах со Спартаком,Краснодаром и Локо... и нужен отрыв...чтоб без суеты отыграть эти матчи..
Надеюсь, фаворит все же очевиден и оправдает наши ожидания...
(Кстати, в итоговой победе ЦСКА был абсолютно уверен, но итоговый счет удивил).
Надеюсь, фаворит все же очевиден и оправдает наши ожидания...
(Кстати, в итоговой победе ЦСКА был абсолютно уверен, но итоговый счет удивил).
что не просто выиграем у Рубина
после осечки с Арсеналом
а разгромим команду Бердыева
что не просто выиграем у Рубина
после осечки с Арсеналом
а разгромим команду Бердыева
Поэтому я не люблю прогнозы....
Даже сегодня вот...
Рубин пропускает 3 гола....что не случалось почти 2 года.....
Тоттенхэм проигрывает 16-й команде таблицы...
Кардифф из зоны вылета всухую бьёт Вест Хэм....
Коля Комличенко в Чехии не забивает пенальти....)))..как так то ???
.....и это ещё не вечер...)))
Страшно представить что Монако с Бордо сделает...))))
Поэтому я не люблю прогнозы....
Даже сегодня вот...
Рубин пропускает 3 гола....что не случалось почти 2 года.....
Тоттенхэм проигрывает 16-й команде таблицы...
Кардифф из зоны вылета всухую бьёт Вест Хэм....
Коля Комличенко в Чехии не забивает пенальти....)))..как так то ???
.....и это ещё не вечер...)))
Страшно представить что Монако с Бордо сделает...))))
Умеет селекционный отдел ЦСКА находить молодых дарований
Умеет селекционный отдел ЦСКА находить молодых дарований