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Дортмундская «Боруссия» с трудом обыграла «Штутгарт»

вчера, 19:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 1Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

В матче 25-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд всё же сломила сопротивление «Штутгарта».

«Шмели» продолжают идти вровень с «Баварией» во главе таблицы, набрав 57 очков, а у «швабов» остается 19 пунктов (16-е место).

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 3:1 (0:0)
Голы: Ройс 62 (пенальти), Алькасер 84, Пулишич 90+2 - Кемпф 71

«Боруссия»: Бюрки, Вольф (Загаду 88), Аканджи, Диалло, Хакими, Витсель, Гетце, Ройс, Санчо, Геррейру (Пулишич 79), Алькасер (Дилэйни 90+1).
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Штутгарт»: Цилер, Кабак, Павар, Кемпф, Бек, Инсуа (Гомес 90), Аскасибар, Кастро, Цубер (Донис 71), Эссвайн, Гонсалес (Гентнер 75)
Главный тренер: Вайнцирль Маркус.

Предупреждения: Цубер 57, Инсуа 68, Ройс 71, Вольф 71, Витсель 86, Аскасибар 90.

Судья: Кортус Беньямин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В параллельной игре «Бавария» разгромила «Вольфсбург».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 10:44
Всё с трудом удаётся дордмундцам.
Василий 50
Василий 50
   304 / 1057
сегодня в 05:33
С натугой играют.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
сегодня в 04:18
Дортмунд с победой!
NK_505s
NK_505s
   258 / 1057
вчера в 21:09
что то Боруссию не узнать в последнее время
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   277 / 1057
вчера в 20:28
Я был уверен в победе Боруссии
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 20:19
Хотелось бы чтоб шмели забрали золото, но в этом сезоне это врятли
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1057
вчера в 20:03
Куда , что подевалось??? Как будто совсем другие игроки играют???
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   198 / 1057
вчера в 20:01
Швабам достойного завершения сезона.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 19:59
Поздравляю болельщиков Боруссии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Князь вернулся
   377 / 1057
вчера в 19:49
Трудно это объяснить болельщику Зенита и Барселоны)
Что объяснить? Что за шипы на ступне соперника пенальти ставить не надо? У болельщиков Ювентуса какие-то свои футбольные правила?
Что бы ты сказал, если бы это произошло в штрафной Дортмунда? Скорее всего, что пенальти чистый.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Князь вернулся
   46 / 1057
вчера в 19:49
Арбитры искусственно поддерживают интригу. Пенка левейшая и свистки в одну сторону. Благо что Бавария разбегалась. Позор шмелям, удачи Баварии.
"Шмели" в следующем туре едут в Берлин в логово Герты, а это предвещает им большие неприятности
GKN
GKN
   338 / 1057
вчера в 19:43
Повезло
Князь вернулся
Князь вернулся ответил ZENIT GOAL
вчера в 19:39
Какая она левая? Кастро наступил Санчо на ногу. Что тогда "не левая"?
Трудно это объяснить болельщику Зенита и Барселоны)
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил Князь вернулся
   377 / 1057
вчера в 19:35
Арбитры искусственно поддерживают интригу. Пенка левейшая и свистки в одну сторону. Благо что Бавария разбегалась. Позор шмелям, удачи Баварии.
Какая она левая? Кастро наступил Санчо на ногу. Что тогда "не левая"?
vinyardrip
vinyardrip
   230 / 1057
вчера в 19:30
3-1 - с трудом. 3-0 - разгром. желтуха полная
kust07
kust07
   178 / 1057
вчера в 19:30
Вялые одним словом
Князь вернулся
Князь вернулся
вчера в 19:30
Арбитры искусственно поддерживают интригу. Пенка левейшая и свистки в одну сторону.
Благо что Бавария разбегалась. Позор шмелям, удачи Баварии.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   284 / 1057
вчера в 19:27
Еле еле, как то не уверенно играют.
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1057
вчера в 19:26
Главное - 3 очка.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   377 / 1057
вчера в 19:25
Вымучили, по-другому и не скажешь.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   88 / 1057
вчера в 19:25
Это гуд. Маруся наконец-то не подвела.
Воспитанник Барселоны Алькасер затащил)
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