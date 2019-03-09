Дортмундская «Боруссия» с трудом обыграла «Штутгарт»

вчера, 19:23

В матче 25-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд всё же сломила сопротивление «Штутгарта».

«Шмели» продолжают идти вровень с «Баварией» во главе таблицы, набрав 57 очков, а у «швабов» остается 19 пунктов (16-е место).

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 3:1 (0:0)

Голы: Ройс 62 (пенальти), Алькасер 84, Пулишич 90+2 - Кемпф 71

«Боруссия»: Бюрки, Вольф (Загаду 88), Аканджи, Диалло, Хакими, Витсель, Гетце, Ройс, Санчо, Геррейру (Пулишич 79), Алькасер (Дилэйни 90+1).

Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Штутгарт»: Цилер, Кабак, Павар, Кемпф, Бек, Инсуа (Гомес 90), Аскасибар, Кастро, Цубер (Донис 71), Эссвайн, Гонсалес (Гентнер 75)

Главный тренер: Вайнцирль Маркус.

Предупреждения: Цубер 57, Инсуа 68, Ройс 71, Вольф 71, Витсель 86, Аскасибар 90.

Судья: Кортус Беньямин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В параллельной игре «Бавария» разгромила «Вольфсбург».