Дортмундская «Боруссия» с трудом обыграла «Штутгарт»

В матче 25-го тура Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд всё же сломила сопротивление «Штутгарта».
«Шмели» продолжают идти вровень с «Баварией» во главе таблицы, набрав 57 очков, а у «швабов» остается 19 пунктов (16-е место).
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Д - «Штутгарт» - 3:1 (0:0)
Голы: Ройс 62 (пенальти), Алькасер 84, Пулишич 90+2 - Кемпф 71
«Боруссия»: Бюрки, Вольф (Загаду 88), Аканджи, Диалло, Хакими, Витсель, Гетце, Ройс, Санчо, Геррейру (Пулишич 79), Алькасер (Дилэйни 90+1).
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Штутгарт»: Цилер, Кабак, Павар, Кемпф, Бек, Инсуа (Гомес 90), Аскасибар, Кастро, Цубер (Донис 71), Эссвайн, Гонсалес (Гентнер 75)
Главный тренер: Вайнцирль Маркус.
Предупреждения: Цубер 57, Инсуа 68, Ройс 71, Вольф 71, Витсель 86, Аскасибар 90.
Судья: Кортус Беньямин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В параллельной игре «Бавария» разгромила «Вольфсбург».
Что бы ты сказал, если бы это произошло в штрафной Дортмунда? Скорее всего, что пенальти чистый.
Что бы ты сказал, если бы это произошло в штрафной Дортмунда? Скорее всего, что пенальти чистый.
Благо что Бавария разбегалась. Позор шмелям, удачи Баварии.
Благо что Бавария разбегалась. Позор шмелям, удачи Баварии.
Воспитанник Барселоны Алькасер затащил)
Воспитанник Барселоны Алькасер затащил)