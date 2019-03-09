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«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Вольфсбурга»

вчера, 19:21
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 25-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (57 очков) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Вольфсбург» (39 очков) - седьмой.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Вольфсбург» 6:0 (2:0)
Голы: Гнабри 34, Левандовски 37, Хамес 52, Мюллер 76, Киммих 82Левандовски 85

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Горецка 54), Алькантара, Мюллер, Хамес (Ренату Санчеш 74), Гнабри (Рибери 55), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Вольфсбург»: Кастелс, Виллиам, Кнохе, Брукс, Русийон, Герхардт (Малли 83), Гилавоги, Арнольд (Реджбекай 68), Мехмеди (Штеффен 58), Вегхорст, Брекало
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.

Предупреждение: Реджбекай 86

Судья: Штегеманн Саша.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» обыграла «Штутгарт».

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
сегодня в 08:36
Жестко Бавария по Вольфсбургу прошлась!
beefs
beefs
   160 / 1057
сегодня в 06:38
Волки совсем скисли, слабаки...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   277 / 1057
сегодня в 00:48
Я был уверен в победе Баварии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил barcamilan
   46 / 1057
вчера в 22:47
ливерпуль это не вольфсбург, они выбьют немцев
Так же, как Лион Барселону
Red Power
Red Power
   962 / 1057
вчера в 22:09
Смяли, просто напросто.
dok66
dok66
   496 / 1057
вчера в 21:54
И зачем так много ? И трех бы хватило
bayern-cobra
bayern-cobra
   310 / 1057
вчера в 21:21
Бавария превратилось в настоящий танг
barcamilan
barcamilan ответил Виталик ManUtd Rus
   454 / 1057
вчера в 21:19
Сколько палок немцы кинут в ливерную духовку ?
ливерпуль это не вольфсбург, они выбьют немцев
15511551
15511551
   138 / 1057
вчера в 21:07
Бавария провела разминку перед матчем с Ливерпулем, заруба будет знатная
Caniggia
Caniggia
   38 / 1057
вчера в 20:49
Бавария не заметила Вольфсбург.
Великий Князь
Великий Князь ответил drug01
   67 / 1057
вчера в 20:35
К чему этот разнос????
К первому месту по разнице забитых и пропущенных.
kust07
kust07
   178 / 1057
вчера в 20:34
Баварцы озверин выпили))
beefs
beefs
   160 / 1057
вчера в 20:30
Вот это размялись...
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
   762 / 1057
вчера в 20:18
набрали форму
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1057
вчера в 20:17
Какие же неприличные счета случаются в футболе...
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   85 / 1057
вчера в 20:13
Сколько палок немцы кинут в ливерную духовку ?
particular
particular
   9 / 1057
вчера в 20:13
Претензии Баварии становятся всё более очевидными..:))
Минхенская стабильность берёт верх над стартовым успехом дортмундцев..:))
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 20:12
Рекорд хрющек никто не может побить.
Sergey Z
Sergey Z
   189 / 1057
вчера в 20:00
Порвали, как Тузик грелку!!!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   284 / 1057
вчера в 19:53
Бавария забила 62 и пропустила 27,
Дортмунд забил 61 и пропустил 28.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Die Roten
   46 / 1057
вчера в 19:51
Уже смена. По разнице мячей Бавария вышла на 1 место
Точно, только сейчас глянул таблицу
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   284 / 1057
вчера в 19:51
А тем временем Ходсон Одои зажигает в Челси.
Die Roten
Die Roten ответил Ragnar_Lodbrok
   212 / 1057
вчера в 19:50
Скорее всего, в следующем туре произойдет смена лидера. Боруссию ждет тяжелый выезд в Берлин
Уже смена. По разнице мячей Бавария вышла на 1 место
NAZAR 007
NAZAR 007
   41 / 1057
вчера в 19:50
Мюнхен, отлично, так и должно быть обычно ) С победой !
Die Roten
Die Roten
   212 / 1057
вчера в 19:49
Красавцы! С победой
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил drug01
   284 / 1057
вчера в 19:47
К чему этот разнос????
Волки сами дали себя изнасиловать после 3-го гола.
NAZAR 007
NAZAR 007
   41 / 1057
вчера в 19:47
Мюллер - Леву : Йоги, ты пока поищи замену, а я голы позабиваю )
drug01
drug01
   142 / 1057
вчера в 19:45
К чему этот разнос????
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Adepta
   46 / 1057
вчера в 19:45
Баварию с победой!
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov ответил weinmar
       284 / 1057
    вчера в 19:43
    Тем временем (после гола и ассиста Мюллера) где-то задумчиво сидит один великий в прошлом тренер и задумчиво почесывает тестикулы. Покайся, Иваныч, покайся, тебе скидка выйдет! :)
    10 марта, Лев: а я специально так сказал, чтобы они наконец начали играть. Добро пожаловать в сборную, милости просим.
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