«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Вольфсбурга»

«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче 25-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (57 очков) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Вольфсбург» (39 очков) - седьмой.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Вольфсбург» 6:0 (2:0)
Голы: Гнабри 34, Левандовски 37, Хамес 52, Мюллер 76, Киммих 82, Левандовски 85
«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Горецка 54), Алькантара, Мюллер, Хамес (Ренату Санчеш 74), Гнабри (Рибери 55), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Вольфсбург»: Кастелс, Виллиам, Кнохе, Брукс, Русийон, Герхардт (Малли 83), Гилавоги, Арнольд (Реджбекай 68), Мехмеди (Штеффен 58), Вегхорст, Брекало
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.
Предупреждение: Реджбекай 86
Судья: Штегеманн Саша.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» обыграла «Штутгарт».
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Дортмунд забил 61 и пропустил 28.
Дортмунд забил 61 и пропустил 28.