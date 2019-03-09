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Влашич: «Победа над „Рубином“ придаст нам уверенности»

вчера, 20:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Рубином».

Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли «Арсеналу». Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил cska plus
   235 / 1057
сегодня в 08:56
Нам надо попасть в ЛЧ.
Зачем?
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
сегодня в 03:28
главное не перегореть
drive45
drive45
   668 / 1057
сегодня в 00:04
Виват ЦСКА!
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 23:50
Хоть у ЦСКА строится новая, молодая команда
За тройку призеров ЛЧ могут побороться
Главное избежать таких осечек как с Арсеналом
Работаем дальше
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:04
Нам надо попасть в ЛЧ.
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 1057
вчера в 21:03
Автобус непросто пройти..А разгромить тем более.Молодцы!
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