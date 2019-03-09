Влашич: «Победа над „Рубином“ придаст нам уверенности»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Рубином».
Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли «Арсеналу». Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Рубином».
Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли «Арсеналу». Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.
За тройку призеров ЛЧ могут побороться
Главное избежать таких осечек как с Арсеналом
Работаем дальше
За тройку призеров ЛЧ могут побороться
Главное избежать таких осечек как с Арсеналом
Работаем дальше