Влашич: «Победа над „Рубином“ придаст нам уверенности»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Рубином».

Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли «Арсеналу». Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.