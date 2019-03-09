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Созин: «Такой ЦСКА нужен всем»

вчера, 20:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высоко оценил игру ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

Состав нынешнего ЦСКА подобран при участии Ганчаренко под конкретную игровую модель, которую строит тренер. Сегодня ЦСКА – самая управляемая команда нашего чемпионата. Поэтому Ганчаренко не скрывал своей досады после поражения от «Арсенала», ведь было очевидно, что ему не понравилось, как команда выполняла его задания. Именно поэтому он сказал, что такой – плохо управляемый, не выполняющий установку – ЦСКА ему не нужен. Сегодня же команда показала, что правильно восприняла слова тренера: по всем статьям был обыгран очень непростой соперник с высококвалифицированным тренером. Достаточно сказать, что в стартовом составе «Рубина» на поле вышло восемь футболистов, в разное время приглашавшихся в сборную страны.

Отсюда вывод: это в матче с «Арсеналом» что-то пошло не так, но футболисты быстро отреагировали на ту неудачу. Ганчаренко был абсолютно прав, так как ему нужна более скоростная, динамичная и атакующая команда. Такой ЦСКА мы сегодня увидели на поле. Думаю, что такой ЦСКА нужен всем – и Ганчаренко, и болельщикам, и руководству клуба. Кстати, если «армейцы» продолжат в том же духе, не удивлюсь, если они составят конкуренцию «Краснодару» и другим претендентам на прямое попадание в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   100 / 1057
сегодня в 10:38
Вся борьба ещё впереди! Вперёд армейцы!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
сегодня в 07:33
Все правильно! Такой ЦСКА, как с Рубином и такой пищевик нужны всем!
pavkur
pavkur
   87 / 1057
сегодня в 03:42
Опять старая песня, до ближайшего Арсенала.
blitz
blitz
   181 / 1057
вчера в 23:34
ЦСКА на верном пути.
RIR68
RIR68 ответил SHMEL
   278 / 1057
вчера в 23:17
В матче с Арсеналом,в отличие от сегодняшнего матча был не настоящий ЦСКА.Сегодня все увидели нашу силу и амбиции на чемпионство.Матч с Арсеналом досадное недоразумение.
армейцы против оружейников, это как пчёлы против мёда)))
vinyardrip
vinyardrip ответил cska plus
   230 / 1057
вчера в 22:06
Странно, что нет ни одного позорника и казанского.
Еще не вечер
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
вчера в 21:43
надо к каждому матчу подходить серьезно и без всяких Набабкиных и Обляковых
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 21:10
Ничего не меняется...))
Команда (любая) проигрывает - нам не нужна такая команда...
Команда (любая) выигрывает - нам нужна такая команда...

Так у них всё просто...)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   214 / 1057
вчера в 21:05
Такой ЦСКА нужен всем, особенно ЦСКА нужен в ЛЧ. А вот пищевик нельзя пускать вообще в еврокубки. Хватит пищевику позорить наш футбол.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:03
Странно, что нет ни одного позорника и казанского.
Caniggia
Caniggia
   38 / 1057
вчера в 21:01
Если так продолжат - сто пудов за золото поборются! Ганчаренко, конечно, рулит!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 20:59
Нам ЦСКА нужен в ЛЧ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   233 / 1057
вчера в 20:55
ЦСКА ещё есть куда прибавлять, несмотря на приличный результат.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AmIIIeR89
   22 / 1057
вчера в 20:54
Не согласен. Такой ЦСКА нужен только болельщикам ЦСКА
Ты не прав хотя бы в том, что в таком ЦСКА растут игроки для сборной России. Это Ахметов, Обляков, Чалов, Дивеев. Может быть ты из другой страны, я не знаю, тогда лично тебе больше по душе Педро Роша, Зе Луиш, Айртон, Барриос. Радуйся тогда за них. А мы будем радоваться за своих , независимо от клуба.
SHMEL
SHMEL
   63 / 1057
вчера в 20:52
В матче с Арсеналом,в отличие от сегодняшнего матча был не настоящий ЦСКА.Сегодня все увидели нашу силу и амбиции на чемпионство.Матч с Арсеналом досадное недоразумение.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   431 / 1057
вчера в 20:50
Не согласен. Такой ЦСКА нужен только болельщикам ЦСКА
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