Созин: «Такой ЦСКА нужен всем»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высоко оценил игру ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).

Состав нынешнего ЦСКА подобран при участии Ганчаренко под конкретную игровую модель, которую строит тренер. Сегодня ЦСКА – самая управляемая команда нашего чемпионата. Поэтому Ганчаренко не скрывал своей досады после поражения от «Арсенала», ведь было очевидно, что ему не понравилось, как команда выполняла его задания. Именно поэтому он сказал, что такой – плохо управляемый, не выполняющий установку – ЦСКА ему не нужен. Сегодня же команда показала, что правильно восприняла слова тренера: по всем статьям был обыгран очень непростой соперник с высококвалифицированным тренером. Достаточно сказать, что в стартовом составе «Рубина» на поле вышло восемь футболистов, в разное время приглашавшихся в сборную страны.



Отсюда вывод: это в матче с «Арсеналом» что-то пошло не так, но футболисты быстро отреагировали на ту неудачу. Ганчаренко был абсолютно прав, так как ему нужна более скоростная, динамичная и атакующая команда. Такой ЦСКА мы сегодня увидели на поле. Думаю, что такой ЦСКА нужен всем – и Ганчаренко, и болельщикам, и руководству клуба. Кстати, если «армейцы» продолжат в том же духе, не удивлюсь, если они составят конкуренцию «Краснодару» и другим претендентам на прямое попадание в Лигу чемпионов.