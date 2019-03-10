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Шунич: «Сыграли достойно в матче со „Спартаком“»

вчера, 21:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Динамо» Тони Шунич прокомментировал поражение от «Спартака».

В первом тайме мы не особо хорошо сыграли. Они нам забили со штрафного, к сожалению. Но в перерыве мы договорились, что надо сыграть посмелее, прессинговать их, поскольку у них недавно была игра. Мы это и сделали. Думаю, хорошо сыграли, но, к сожалению, не успели забить. Всё равно сыграли достойно и могли в худшем случае добиться ничьей. 

Мне кажется, мы смогли заставить «Спартак» играть от обороны. Это психология человека. Когда ведёшь 1:0, то всегда тяжело думать об атаке, больше думаешь об обороне. Мы их хорошо накрывали, так что им было тяжело играть во втором тайме. 

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Все комментарии
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил vovinho11
   651 / 1063
сегодня в 08:42
Шуньич
И на сайте РПЛ, и на сайте "Динамо" он Шунич. Никакой ошибки здесь нет
vovinho11
vovinho11
   420 / 1063
вчера в 23:38
Шуньич
Glodor
Glodor
   70 / 1063
вчера в 22:03
Не проигрывать нужно было.
VIPded
VIPded
   241 / 1063
вчера в 22:00
От Динамо ожидалось гораздо большее в этом дерби. Увы...
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