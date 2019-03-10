Шунич: «Сыграли достойно в матче со „Спартаком“»

Защитник «Динамо» Тони Шунич прокомментировал поражение от «Спартака».

В первом тайме мы не особо хорошо сыграли. Они нам забили со штрафного, к сожалению. Но в перерыве мы договорились, что надо сыграть посмелее, прессинговать их, поскольку у них недавно была игра. Мы это и сделали. Думаю, хорошо сыграли, но, к сожалению, не успели забить. Всё равно сыграли достойно и могли в худшем случае добиться ничьей.

Мне кажется, мы смогли заставить «Спартак» играть от обороны. Это психология человека. Когда ведёшь 1:0, то всегда тяжело думать об атаке, больше думаешь об обороне. Мы их хорошо накрывали, так что им было тяжело играть во втором тайме.