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Каррера: «Я приехал в Москву в качестве туриста»

вчера, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем визите в Москву.

Я приехал в Москву в качестве туриста, чтобы встретиться с друзьями, не более того. Получил от них приглашения сходить в театр, на хоккей. Приглашение на «Спартак» — «Зенит»? Меня позвали не на один футбольный матч. Что касается моего возможного возвращения в стан «красно-белых», то никто не знает, как повернется жизнь, и вернусь ли я в «Спартак». 

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Все комментарии
viv
viv
   43 / 1090
сегодня в 11:28
Физрук-турист ....ахахаха...
Miaf
Miaf
   28 / 1090
сегодня в 10:33
ЕЩе раз Спасибо Массимо за чемпионство и за отношение к болельщикам.
PS. Редко какой тренер будет ездить как турист в москву, учитывая , что в это время года не самая лучшая погода.
Nikola45
Nikola45
   8 / 1090
сегодня в 10:27
Куккарела: Я приехал за вещами! Что Федун у меня отжал ))
Delight
Delight
сегодня в 06:24
Лучше бы он вернулся, но пока руководство поганое и изделие №8 в команде - вряд ли.(
ABir
ABir
   371 / 1090
сегодня в 05:51
Welcome Massimo!
handreb
handreb
   121 / 1090
сегодня в 05:29
Турист-физрук.
Юрниекс
Юрниекс
   103 / 1090
сегодня в 00:57
Ну все правильно...в театр сходит..на хоккей, потом комедию посмотрит,как его бывших хрюшек насиловать питерцы будут..посмеется и домой...
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
сегодня в 00:23
Чётко дал понять, что он уже не свинья, хотя под конец визгнул.
Balanenok
Balanenok
   187 / 1090
сегодня в 00:12
Приехал Кононова убрать, опыт уже есть, Аленичева скинул.
mat73
mat73
   279 / 1090
сегодня в 00:04
Как-то загадочно все всё говорят..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   15 / 1090
вчера в 23:57
Думаешь после того как мяч попал Денису в точку он позвонил Каррере и сказал что готов вернуть все обратно? слабо верится
Ты же сам понимаешь , что действия Федуна непредсказуемы.
Тоже мне турист?!? Только уехал и на тебе???
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 22:59
Приехал в театр и на хоккей, Спалетти как то тоже заезжал...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   913 / 1090
вчера в 22:55
100% в спартаке через неделю!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 22:55
Семак: я приехал в Ленинград в качестве физрука и туриста
kust07
kust07
   230 / 1090
вчера в 22:47
Соскучился, ностальгия по Москве
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 1090
вчера в 22:47
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
   6 / 1090
вчера в 22:41
Думаешь после того как мяч попал Денису в точку он позвонил Каррере и сказал что готов вернуть все обратно? слабо верится
Kuprin
Kuprin
   403 / 1090
вчера в 22:41
В качестве гастрабайтера
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 22:38
Подозрительно это?!? В прошлый раз вторым тренером приехал, а потом раз и в дамки!!!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   102 / 1090
вчера в 22:36
Матрешек и балалаек прикупить заехал, сразу ясно. А вы говорите “Спартак”. Зачем о человеке плохое думаете.
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