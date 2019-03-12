Каррера: «Я приехал в Москву в качестве туриста»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем визите в Москву.

Я приехал в Москву в качестве туриста, чтобы встретиться с друзьями, не более того. Получил от них приглашения сходить в театр, на хоккей. Приглашение на «Спартак» — «Зенит»? Меня позвали не на один футбольный матч. Что касается моего возможного возвращения в стан «красно-белых», то никто не знает, как повернется жизнь, и вернусь ли я в «Спартак».