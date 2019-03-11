Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

Стали известны финансовые детали контракта Зинедина Зидана с «Реалом». Зарплата французского специалиста в «королевском клубе» будет составлять 16 миллионов евро в год.
Напомним, что Зидан заключил с «Реалом» контракт сроком до 2022 года.
Стали известны финансовые детали контракта Зинедина Зидана с «Реалом». Зарплата французского специалиста в «королевском клубе» будет составлять 16 миллионов евро в год.
Напомним, что Зидан заключил с «Реалом» контракт сроком до 2022 года.
костяк наверное должен быть таким Навас,Рамос и Марсело.... Куртуа на лавку в лучшем случае, Модрича,Бензему,Кросса,Бейла - однозначно пристроить в другие клубы. купить Пёнтака было бы не плохо,хотя наверное очень дорого. Да и вообще необходимо вкладывать бабосы в скаутов,а так же необходимо купить марионеточный клуб,который будет покупать игроков дешевле для Реала,такой транзитный.Потому что если игрок хочет перейти в АПЛ,то его ценник идёт уже вверх,ну а если Барса/Реал то это уже Космос.
костяк наверное должен быть таким Навас,Рамос и Марсело.... Куртуа на лавку в лучшем случае, Модрича,Бензему,Кросса,Бейла - однозначно пристроить в другие клубы. купить Пёнтака было бы не плохо,хотя наверное очень дорого. Да и вообще необходимо вкладывать бабосы в скаутов,а так же необходимо купить марионеточный клуб,который будет покупать игроков дешевле для Реала,такой транзитный.Потому что если игрок хочет перейти в АПЛ,то его ценник идёт уже вверх,ну а если Барса/Реал то это уже Космос.
АХа-ха)
АХа-ха)
В прошлом, Перес заметался между коммерческим интересом, спортивными результатами, личными претензиями и требованиями Зидана, - результат упрямства - на лицо..:))
А теперь приходится делать мину при плохой игре...
В прошлом, Перес заметался между коммерческим интересом, спортивными результатами, личными претензиями и требованиями Зидана, - результат упрямства - на лицо..:))
А теперь приходится делать мину при плохой игре...
Нет, чтобы в прошлом году согласиться на все предложения Зидана как гл.тренера и все бы шло как по маслу в этом сезоне.
Но теперь ему пришлось прогнуться под Зизу, увеличить ему з/п в разы и еще на трансферы может раскошелиться.
Как говорится, скупой платит дважды!
Нет, чтобы в прошлом году согласиться на все предложения Зидана как гл.тренера и все бы шло как по маслу в этом сезоне.
Но теперь ему пришлось прогнуться под Зизу, увеличить ему з/п в разы и еще на трансферы может раскошелиться.
Как говорится, скупой платит дважды!