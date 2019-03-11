Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

вчера, 22:02

Стали известны финансовые детали контракта Зинедина Зидана с «Реалом». Зарплата французского специалиста в «королевском клубе» будет составлять 16 миллионов евро в год.

Напомним, что Зидан заключил с «Реалом» контракт сроком до 2022 года.