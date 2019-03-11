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Стала известна зарплата Зидана в «Реале»

вчера, 22:02

Стали известны финансовые детали контракта Зинедина Зидана с «Реалом». Зарплата французского специалиста в «королевском клубе» будет составлять 16 миллионов евро в год.

Напомним, что Зидан заключил с «Реалом» контракт сроком до 2022 года.

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Все комментарии
ESPANOL
ESPANOL
   196 / 1076
сегодня в 11:32
Вот с этого все и нужно начинать! А то: Любимый клуб; Единственная любовь... Единственную любовь не бросают тонуть в проруби, убегая, сломя голову! Все он точно расчитал! Ему ведь и раньше предлагали вернуться. Но он знал, что с этой командой и он провалится, поэтому выжидал. А теперь у него год в запасе и 16 лямов в кармане. И если он и провалит следующий сезон, то в случае увольнения еще и неустойку получит не хилую. Мусульманин хитер!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Землянин
   251 / 1076
сегодня в 10:35
Есть коммерческий интерес, можно и рискнуть, хуже не будет, проиграно все в этом сезоне !!!
ну не всё проиграно, ещё есть задача быть в 4-ке, ну уж на это ума должно хватить.
костяк наверное должен быть таким Навас,Рамос и Марсело.... Куртуа на лавку в лучшем случае, Модрича,Бензему,Кросса,Бейла - однозначно пристроить в другие клубы. купить Пёнтака было бы не плохо,хотя наверное очень дорого. Да и вообще необходимо вкладывать бабосы в скаутов,а так же необходимо купить марионеточный клуб,который будет покупать игроков дешевле для Реала,такой транзитный.Потому что если игрок хочет перейти в АПЛ,то его ценник идёт уже вверх,ну а если Барса/Реал то это уже Космос.
kastites
kastites
   491 / 1076
сегодня в 09:39
Не слабо)))
Pancher_95
Pancher_95 ответил Пупсик на спартак
   280 / 1076
сегодня в 09:22
Вертели это громко сказано, вертели так и твою Барселоналону, против статы не попрешь
Agamaga
Agamaga
   173 / 1076
сегодня в 07:02
А куда было пойти безработному человеку, когда его зовут на такую зарплату?
Пупсик на спартак
Пупсик на спартак ответил Pancher_95
   837 / 1076
сегодня в 05:37
Все кто гонит тут на великого Зидана, так это глоры тех клубов кого вертел Реал в ЛЧ за последние три года, не более того.
А поклонники клубов, которые вертели реал в Чемпионате Испании и слова сказать не могут?
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
сегодня в 03:10
Не маленький такой оклад у него будет! Но оно того стоит, на мой взгляд. Зидану ничего не нужно доказывать, ибо он все уже всем доказал!
Землянин
Землянин ответил Бильге Октай
   151 / 1076
сегодня в 02:35
Есть коммерческий интерес, можно и рискнуть, хуже не будет, проиграно все в этом сезоне !!!
Землянин
Землянин
   151 / 1076
сегодня в 02:30
Неплохо !!!
Pancher_95
Pancher_95
   280 / 1076
сегодня в 01:20
Все кто гонит тут на великого Зидана, так это глоры тех клубов кого вертел Реал в ЛЧ за последние три года, не более того.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   1000 / 1076
сегодня в 01:00
Ну так теперь и Рона надо возвращать!!!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   131 / 1076
сегодня в 00:54
Поменяли тренера в Мадридском Реале, платить запрлату ему будет испанский клуб, но это очень заботит и поджигает несколько школьников из 92ино которые думают что они каталонцы, удивительно... :D
Fotograf68
Fotograf68
   272 / 1076
сегодня в 00:48
Любители каталонского балета волнуются))
Fotograf68
Fotograf68 ответил BARCDJIN
   272 / 1076
сегодня в 00:44
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил BARCDJIN
       339 / 1076
    сегодня в 00:38
    Плач девочек мадридских был услышан..Завизжали аж до Каталонии... АХа-ха)
    Пока только видим истерику барсодевочек!Нормальных болелов это не касается!
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил Бильге Октай
       339 / 1076
    сегодня в 00:34
    срубить 16 мультов , все проиграть за год и испортить себе напрочь карьеру на всю оставшуюся жизнь это конешно куда умнее чем работать как гвардиола не портя себе репутацию и зарабатывать 10 или 20 лет еще по 16 мультов .... ты думаеш одним днем а на перспективу зидан себе всю карьеру сейчас губит .... дважды в реку с реалом не войти это же всем очевидно ....
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил Caniggia
         251 / 1076
      вчера в 23:40
      Крутая зарплата! Но там для таких зарплат есть волшебная испанская налоговая полиция.
      Зидан в алжирские офшоры всё выведет,если ЧЁ то и лбом может боднуть,это вам не Крестьянка с Моськой.
      Бильге Октай
      Бильге Октай ответил 15511551
         270 / 1076
      вчера в 23:25
      16 миллионов евро в год, поставил на место зарвавшегося президента, вернулся в команду, где пользуется авторитетом, где фанаты его боготворят, и нет ума)
      срубить 16 мультов , все проиграть за год и испортить себе напрочь карьеру на всю оставшуюся жизнь это конешно куда умнее чем работать как гвардиола не портя себе репутацию и зарабатывать 10 или 20 лет еще по 16 мультов .... ты думаеш одним днем а на перспективу зидан себе всю карьеру сейчас губит .... дважды в реку с реалом не войти это же всем очевидно ....
      Sunny.
      Sunny.
         138 / 1076
      вчера в 23:25
      Если раскидает по 200 000 евриков за матч судейкам , то за 30 матчей 6 лимонов , еще 10 останется , не дурно придумано
      Bayern Best
      Bayern Best
         114 / 1076
      вчера в 23:22
      Зидан стоит этих денег.
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил ozdo
         125 / 1076
      вчера в 23:10
      скорее у тебя .. мещанин ...
        cska plus
        cska plus
           16 / 1076
        вчера в 23:07
        Фантастика! Зидану на здоровье.
        ozdo
        ozdo ответил Бильге Октай
           539 / 1076
        вчера в 22:50
        зидан вроде показался умным уйдя вовремя .... но теперь развеял все сомнения .... ума там нет ....
        скорее у тебя .. мещанин ...
        Egorium
        Egorium
           168 / 1076
        вчера в 22:46
        Хорошая зарплата, очень.
        15511551
        15511551 ответил Бильге Октай
           86 / 1076
        вчера в 22:46
        зидан вроде показался умным уйдя вовремя .... но теперь развеял все сомнения .... ума там нет ....
        16 миллионов евро в год, поставил на место зарвавшегося президента, вернулся в команду, где пользуется авторитетом, где фанаты его боготворят, и нет ума)
        particular
        particular ответил NGYRZ
           5 / 1076
        вчера в 22:41
        Перес конечно мощный идиот! Нет, чтобы в прошлом году согласиться на все предложения Зидана как гл.тренера и все бы шло как по маслу в этом сезоне. Но теперь ему пришлось прогнуться под Зизу, увеличить ему з/п в разы и еще на трансферы может раскошелиться. Как говорится, скупой платит дважды!
        Очень показательный эпизод..:))
        В прошлом, Перес заметался между коммерческим интересом, спортивными результатами, личными претензиями и требованиями Зидана, - результат упрямства - на лицо..:))
        А теперь приходится делать мину при плохой игре...
        NGYRZ
        NGYRZ
           263 / 1076
        вчера в 22:37
        Перес конечно мощный идиот!

        Нет, чтобы в прошлом году согласиться на все предложения Зидана как гл.тренера и все бы шло как по маслу в этом сезоне.

        Но теперь ему пришлось прогнуться под Зизу, увеличить ему з/п в разы и еще на трансферы может раскошелиться.

        Как говорится, скупой платит дважды!
        Бильге Октай
        Бильге Октай
           270 / 1076
        вчера в 22:35
        зидан вроде показался умным уйдя вовремя .... но теперь развеял все сомнения .... ума там нет ....
        An Jo
        An Jo
           582 / 1076
        вчера в 22:20
        теперь вопрос сколько месяцев его там продержат.
        Caniggia
        Caniggia
           32 / 1076
        вчера в 22:17
        Крутая зарплата! Но там для таких зарплат есть волшебная испанская налоговая полиция.
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