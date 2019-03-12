Зидан и другие успешные тренеры Кубка/Лиги чемпионов

вчера, 20:24

Зидан вернулся в «Реал», но не сумеет защитить титул победителя Лиги чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает о других победителях и гвардейцах престижного турнира.

Тренеры-победители Кубка/Лиги чемпионов

- На сегодняшний день разыграно 63 Кубка европейских чемпионов, прикасались к этому трофею 40 разных тренеров. Первый обладатель трофея – испанец Хосе Вильялонга, выигравший два первых розыгрыша, последние три «ушастых» достались французу Зинедину Зидану. Оба побеждали с мадридским «Реалом».

- Зинедин Зидан, Карло Анчелотти и Боб Пейсли являются рекордсменами по числу завоеванных трофеев, на их счету по три больших победы. Зидан все три кубка выиграл с «Реалом», Пейсли одержал свои победы у руля «Ливерпуля», а Анчелотти дважды первенствовал с «Миланом», а потом принес «Реалу» долгожданную «Десиму». Кстати, в помощниках у Карло в том сезоне-2013/2014 был Зидан.

- Зидан и Анчелотти выигрывали Лигу чемпионов в двух ипостасях – и как игроки, и как тренеры. Еще пять человек, помимо них, могут похвастаться таким достижением: Мигель Муньос, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Франк Райкард и Хосеп Гвардиола.

- 17 тренеров выигрывали престижнейший клубный турнир УЕФА дважды, на счету 20 специалистов по одной победе. Получается, счет однократных победителей и многократных равный – 20:20, такое количество повторных побед говорит о том, что часто дело именно в тренере.

- Во главе действующих участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов остался только один тренер с победным опытом. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола брал «ушастого» с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах. Велик шанс, что в этом году список победителей ЛЧ расширится. На этот час все еще претендуют на победу: тен Хаг, Консейсау, Почеттино, Сульшер, Симеоне, Аллегри, Вальверде, Женезио, Клопп, Ковач, Тедеско и сам Гвардиола. Клопп, Симеоне и Аллегри по два раза проигрывали в финалах.

- Пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов у руля трех разных команд. Во главе двух клубов побеждали: Эрнст Хаппель («Фейеноорд» и «Гамбург»), Оттмар Хитцфельд («Боруссия Дортмунд» и «Бавария»), Жозе Моуриньо («Порту» и «Интер»), Юпп Хайнкес («Реал» и «Бавария») и Карло Анчелотти («Милан» и «Реал»).

Все победители Кубка/Лиги чемпионов

Количество побед Имя Клуб(ы) – год(ы) триумфов 3 Боб Пейсли «Ливерпуль» - 1977, 1978, 1981 Карло Анчелотти «Милан» - 2003, 2007; «Реал» - 2014 Зинедин Зидан «Реал» - 2016, 2017, 2018 2 Хосе Вильялонга «Реал» - 1956, 1957 Луис Карнилья «Реал» - 1958, 1959 Бела Гуттманн «Бенфика» - 1961, 1962 Эленио Эррера «Интер» - 1964, 1965 Мигель Муньос «Реал» - 1960, 1966 Нерео Рокко «Милан» - 1963, 1969 Штефан Ковач «Аякс» - 1972, 1973 Деттмар Крамер «Бавария» - 1975, 1976 Брайан Клаф «Ноттингем Форест» - 1979, 1980 Эрнст Хаппель «Фейеноорд» - 1970; «Гамбург» - 1983 Арриго Сакки «Милан» - 1989, 1990 Оттмар Хитцфельд «Боруссия Д» - 1997; «Бавария» - 2001 Висенте Дель Боске «Реал» - 2000, 2002 Алекс Фергюсон «Манчестер Юнайтед» - 1999, 2008 Жозе Моуриньо «Порту» - 2004; «Интер» - 2010 Хосеп Гвардиола «Барселона» - 2009, 2011 Юпп Хайнкес «Реал» - 1998; «Бавария» - 2013 1 Джок Стейн «Селтик» - 1967 Мэтт Басби «Манчестер Юнайтед» - 1968 Ринус Михелс «Аякс» - 1971 Удо Латтек «Бавария» - 1974 Тони Бартон «Астон Вилла» - 1982 Джо Фэган «Ливерпуль» - 1984 Джованни Трапаттони «Ювентус» - 1985 Эмерик Еней «Стяуа» - 1986 Артур Жорже «Порту» - 1987 Гус Хиддинк ПСВ - 1988 Любко Петрович «Црвена Звезда» - 1991 Йохан Кройф «Барселона» - 1992 Раймон Гуталс «Марсель» - 1993 Фабио Капелло «Милан» - 1994 Луи ван Гал «Аякс» - 1995 Марчелло Липпи «Ювентус» - 1996 Рафаэль Бенитес «Ливерпуль» - 2005 Франк Райкард «Барселона» - 2006 Роберто Ди Маттео «Челси» - 2012 Луис Энрике «Барселона» - 2015

По национальности

Чаще всего Кубок чемпионов оказывался в руках итальянских тренеров – 11 побед, на одну викторию отстают испанцы, у них 10 «ушастых» на всех. Англичане и немцы выигрывали по 7 раз. Дальше – меньше.

Количество побед Страна Имена победителей (число кубков) 11 Италия Нерео Рокко (2), Джованни Трапаттони, Арриго Сакки (2), Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Роберто Ди Маттео, Карло Анчелотти (3) 10 Испания Хосе Вильялонга (2), Мигель Муньос (2), Висенте Дель Боске (2), Рафаэль Бенитес, Хосеп Гвардиола (2), Луис Энрике 7 Германия Удо Латтек, Деттмар Крамер (2), Оттмар Хитцфельд (2), Юпп Хайнкес (2) Англия Боб Пейсли (3), Брайан Клаф (2), Тони Бартон, Джо Фэган 5 Нидерланды Ринус Михелс, Гус Хиддинк, Йохан Кройф, Луи ван Гал, Франк Райкард 4 Шотландия Джок Сток, Мэтт Басби, Алекс Фергюсон (2) Аргентина Луис Карнилья (2), Эленио Эррера (2) 3 Румыния Штефан Ковач (2), Эмерик Еней Португалия Артур Жорже, Жозе Моуриньо (2) Франция Зинедин Зидан (3) 2 Австрия Эрнст Хаппель (2) Венгрия Бела Гуттманн (2) 1 Бельгия Раймон Гуталс Сербия Любко Петрович

Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

Тренер Количество матчей Клуб(ы) Алекс Фергюсон 190 «Манчестер Юнайтед» Арсен Венгер 178 «Монако», «Арсенал» Карло Анчелотти 166 «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ , «Реал», «Бавария», «Наполи» Жозе Моуриньо 141 «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», МЮ Хосеп Гвардиола 110 «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» Мирча Луческу 103 «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер» Оттмар Хитцфельд 95 «Боруссия Дортмунд», «Бавария» Луи ван Гал 95 «Аякс», «Барселона», «Бавария», МЮ Рафаэль Бенитес 95 «Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси» «Наполи», «Милан» Массимилиано Аллегри 83 «Милан», «Ювентус»

Наибольшее количество клубов, с которыми работали в Лиге чемпионов