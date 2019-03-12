Зидан и другие успешные тренеры Кубка/Лиги чемпионов

Зидан вернулся в «Реал», но не сумеет защитить титул победителя Лиги чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает о других победителях и гвардейцах престижного турнира.
Тренеры-победители Кубка/Лиги чемпионов
- На сегодняшний день разыграно 63 Кубка европейских чемпионов, прикасались к этому трофею 40 разных тренеров. Первый обладатель трофея – испанец Хосе Вильялонга, выигравший два первых розыгрыша, последние три «ушастых» достались французу Зинедину Зидану. Оба побеждали с мадридским «Реалом».
- Зинедин Зидан, Карло Анчелотти и Боб Пейсли являются рекордсменами по числу завоеванных трофеев, на их счету по три больших победы. Зидан все три кубка выиграл с «Реалом», Пейсли одержал свои победы у руля «Ливерпуля», а Анчелотти дважды первенствовал с «Миланом», а потом принес «Реалу» долгожданную «Десиму». Кстати, в помощниках у Карло в том сезоне-2013/2014 был Зидан.
- Зидан и Анчелотти выигрывали Лигу чемпионов в двух ипостасях – и как игроки, и как тренеры. Еще пять человек, помимо них, могут похвастаться таким достижением: Мигель Муньос, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Франк Райкард и Хосеп Гвардиола.
- 17 тренеров выигрывали престижнейший клубный турнир УЕФА дважды, на счету 20 специалистов по одной победе. Получается, счет однократных победителей и многократных равный – 20:20, такое количество повторных побед говорит о том, что часто дело именно в тренере.
- Во главе действующих участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов остался только один тренер с победным опытом. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола брал «ушастого» с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах. Велик шанс, что в этом году список победителей ЛЧ расширится. На этот час все еще претендуют на победу: тен Хаг, Консейсау, Почеттино, Сульшер, Симеоне, Аллегри, Вальверде, Женезио, Клопп, Ковач, Тедеско и сам Гвардиола. Клопп, Симеоне и Аллегри по два раза проигрывали в финалах.
- Пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов у руля трех разных команд. Во главе двух клубов побеждали: Эрнст Хаппель («Фейеноорд» и «Гамбург»), Оттмар Хитцфельд («Боруссия Дортмунд» и «Бавария»), Жозе Моуриньо («Порту» и «Интер»), Юпп Хайнкес («Реал» и «Бавария») и Карло Анчелотти («Милан» и «Реал»).
Все победители Кубка/Лиги чемпионов
|
Количество побед
|
Имя
|
Клуб(ы) – год(ы) триумфов
|
3
|
Боб Пейсли
|
«Ливерпуль» - 1977, 1978, 1981
|
|
Карло Анчелотти
|
«Милан» - 2003, 2007; «Реал» - 2014
|
|
Зинедин Зидан
|
«Реал» - 2016, 2017, 2018
|
2
|
Хосе Вильялонга
|
«Реал» - 1956, 1957
|
|
Луис Карнилья
|
«Реал» - 1958, 1959
|
|
Бела Гуттманн
|
«Бенфика» - 1961, 1962
|
|
Эленио Эррера
|
«Интер» - 1964, 1965
|
|
Мигель Муньос
|
«Реал» - 1960, 1966
|
|
Нерео Рокко
|
«Милан» - 1963, 1969
|
|
Штефан Ковач
|
«Аякс» - 1972, 1973
|
|
Деттмар Крамер
|
«Бавария» - 1975, 1976
|
|
Брайан Клаф
|
«Ноттингем Форест» - 1979, 1980
|
|
Эрнст Хаппель
|
«Фейеноорд» - 1970; «Гамбург» - 1983
|
|
Арриго Сакки
|
«Милан» - 1989, 1990
|
|
Оттмар Хитцфельд
|
«Боруссия Д» - 1997; «Бавария» - 2001
|
|
Висенте Дель Боске
|
«Реал» - 2000, 2002
|
|
Алекс Фергюсон
|
«Манчестер Юнайтед» - 1999, 2008
|
|
Жозе Моуриньо
|
«Порту» - 2004; «Интер» - 2010
|
|
Хосеп Гвардиола
|
«Барселона» - 2009, 2011
|
|
Юпп Хайнкес
|
«Реал» - 1998; «Бавария» - 2013
|
1
|
Джок Стейн
|
«Селтик» - 1967
|
|
Мэтт Басби
|
«Манчестер Юнайтед» - 1968
|
|
Ринус Михелс
|
«Аякс» - 1971
|
|
Удо Латтек
|
«Бавария» - 1974
|
|
Тони Бартон
|
«Астон Вилла» - 1982
|
|
Джо Фэган
|
«Ливерпуль» - 1984
|
|
Джованни Трапаттони
|
«Ювентус» - 1985
|
|
Эмерик Еней
|
«Стяуа» - 1986
|
|
Артур Жорже
|
«Порту» - 1987
|
|
Гус Хиддинк
|
ПСВ - 1988
|
|
Любко Петрович
|
«Црвена Звезда» - 1991
|
|
Йохан Кройф
|
«Барселона» - 1992
|
|
Раймон Гуталс
|
«Марсель» - 1993
|
|
Фабио Капелло
|
«Милан» - 1994
|
|
Луи ван Гал
|
«Аякс» - 1995
|
|
Марчелло Липпи
|
«Ювентус» - 1996
|
|
Рафаэль Бенитес
|
«Ливерпуль» - 2005
|
|
Франк Райкард
|
«Барселона» - 2006
|
|
Роберто Ди Маттео
|
«Челси» - 2012
|
|
Луис Энрике
|
«Барселона» - 2015
По национальности
Чаще всего Кубок чемпионов оказывался в руках итальянских тренеров – 11 побед, на одну викторию отстают испанцы, у них 10 «ушастых» на всех. Англичане и немцы выигрывали по 7 раз. Дальше – меньше.
|
Количество побед
|
Страна
|
Имена победителей (число кубков)
|
11
|
Италия
|
Нерео Рокко (2), Джованни Трапаттони, Арриго Сакки (2), Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Роберто Ди Маттео, Карло Анчелотти (3)
|
10
|
Испания
|
Хосе Вильялонга (2), Мигель Муньос (2), Висенте Дель Боске (2), Рафаэль Бенитес, Хосеп Гвардиола (2), Луис Энрике
|
7
|
Германия
|
Удо Латтек, Деттмар Крамер (2), Оттмар Хитцфельд (2), Юпп Хайнкес (2)
|
|
Англия
|
Боб Пейсли (3), Брайан Клаф (2), Тони Бартон, Джо Фэган
|
5
|
Нидерланды
|
Ринус Михелс, Гус Хиддинк, Йохан Кройф, Луи ван Гал, Франк Райкард
|
4
|
Шотландия
|
Джок Сток, Мэтт Басби, Алекс Фергюсон (2)
|
|
Аргентина
|
Луис Карнилья (2), Эленио Эррера (2)
|
3
|
Румыния
|
Штефан Ковач (2), Эмерик Еней
|
|
Португалия
|
Артур Жорже, Жозе Моуриньо (2)
|
|
Франция
|
Зинедин Зидан (3)
|
2
|
Австрия
|
Эрнст Хаппель (2)
|
|
Венгрия
|
Бела Гуттманн (2)
|
1
|
Бельгия
|
Раймон Гуталс
|
|
Сербия
|
Любко Петрович
Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов
|
Тренер
|
Количество матчей
|
Клуб(ы)
|
Алекс Фергюсон
|
190
|
«Манчестер Юнайтед»
|
Арсен Венгер
|
178
|
«Монако», «Арсенал»
|
Карло Анчелотти
|
166
|
«Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи»
|
Жозе Моуриньо
|
141
|
«Порту», «Челси», «Интер», «Реал», МЮ
|
Хосеп Гвардиола
|
110
|
«Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»
|
Мирча Луческу
|
103
|
«Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер»
|
Оттмар Хитцфельд
|
95
|
«Боруссия Дортмунд», «Бавария»
|
Луи ван Гал
|
95
|
«Аякс», «Барселона», «Бавария», МЮ
|
Рафаэль Бенитес
|
95
|
«Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси» «Наполи», «Милан»
|
Массимилиано Аллегри
|
83
|
«Милан», «Ювентус»
Наибольшее количество клубов, с которыми работали в Лиге чемпионов
|
Тренер
|
Количество клубов
|
Клуб(ы)
|
Карло Анчелотти
|
8
|
«Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи»
|
Рафаэль Бенитес
|
6
|
«Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси» «Наполи», «Милан»
|
Клаудио Раньери
|
6
|
«Валенсия», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Лестер»
|
Жозе Моуриньо
|
5
|
«Порту», «Челси», «Интер», «Реал», МЮ
|
Рональд Куман
|
5
|
«Аякс», «Бенфика», ПСВ, «Валенсия», АЗ