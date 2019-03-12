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Зидан и другие успешные тренеры Кубка/Лиги чемпионов

вчера, 20:24

Зидан вернулся в «Реал», но не сумеет защитить титул победителя Лиги чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает о других победителях и гвардейцах престижного турнира. 

Тренеры-победители Кубка/Лиги чемпионов

- На сегодняшний день разыграно 63 Кубка европейских чемпионов, прикасались к этому трофею 40 разных тренеров. Первый обладатель трофея – испанец Хосе Вильялонга, выигравший два первых розыгрыша, последние три «ушастых» достались французу Зинедину Зидану. Оба побеждали с мадридским «Реалом».  

- Зинедин Зидан, Карло Анчелотти и Боб Пейсли являются рекордсменами по числу завоеванных трофеев, на их счету по три больших победы. Зидан все три кубка выиграл с «Реалом», Пейсли одержал свои победы у руля «Ливерпуля», а Анчелотти дважды первенствовал с «Миланом», а потом принес «Реалу» долгожданную «Десиму». Кстати, в помощниках у Карло в том сезоне-2013/2014 был Зидан. 

- Зидан и Анчелотти выигрывали Лигу чемпионов в двух ипостасях – и как игроки, и как тренеры. Еще пять человек, помимо них, могут похвастаться таким достижением: Мигель Муньос, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Франк Райкард и Хосеп Гвардиола. 

- 17 тренеров выигрывали престижнейший клубный турнир УЕФА дважды, на счету 20 специалистов по одной победе. Получается, счет однократных победителей и многократных равный – 20:20, такое количество повторных побед говорит о том, что часто дело именно в тренере.

- Во главе действующих участников нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов остался только один тренер с победным опытом. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола брал «ушастого» с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах. Велик шанс, что в этом году список победителей ЛЧ расширится. На этот час все еще претендуют на победу: тен Хаг, Консейсау, Почеттино, Сульшер, Симеоне, Аллегри, Вальверде, Женезио, Клопп, Ковач, Тедеско и сам Гвардиола. Клопп, Симеоне и Аллегри по два раза проигрывали в финалах.

- Пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов у руля трех разных команд. Во главе двух клубов побеждали: Эрнст Хаппель («Фейеноорд» и «Гамбург»), Оттмар Хитцфельд («Боруссия Дортмунд» и «Бавария»), Жозе Моуриньо («Порту» и «Интер»), Юпп Хайнкес («Реал» и «Бавария») и Карло Анчелотти («Милан» и «Реал»).

Все победители Кубка/Лиги чемпионов 

Количество побед

Имя

Клуб(ы) – год(ы) триумфов

3

Боб Пейсли

«Ливерпуль» - 1977, 1978, 1981

 

Карло Анчелотти

«Милан» - 2003, 2007; «Реал» - 2014

 

Зинедин Зидан 

«Реал» - 2016, 2017, 2018

2

Хосе Вильялонга

«Реал» - 1956, 1957

 

Луис Карнилья

«Реал» - 1958, 1959

 

Бела Гуттманн

«Бенфика» - 1961, 1962

 

Эленио Эррера

«Интер» - 1964, 1965

 

Мигель Муньос

«Реал» - 1960, 1966

 

Нерео Рокко

«Милан» - 1963, 1969

 

Штефан Ковач

«Аякс» - 1972, 1973

 

Деттмар Крамер

«Бавария» - 1975, 1976

 

Брайан Клаф

«Ноттингем Форест» - 1979, 1980

 

Эрнст Хаппель

«Фейеноорд» - 1970; «Гамбург» - 1983

 

Арриго Сакки

«Милан» - 1989, 1990

 

Оттмар Хитцфельд

«Боруссия Д» - 1997; «Бавария» - 2001

 

Висенте Дель Боске

«Реал» - 2000, 2002

 

Алекс Фергюсон

«Манчестер Юнайтед» - 1999, 2008

 

Жозе Моуриньо

«Порту» - 2004; «Интер» - 2010

 

Хосеп Гвардиола

«Барселона» - 2009, 2011

 

Юпп Хайнкес

«Реал» - 1998; «Бавария» - 2013

1

Джок Стейн 

«Селтик» - 1967

 

Мэтт Басби 

«Манчестер Юнайтед» - 1968

 

Ринус Михелс

«Аякс» - 1971

 

Удо Латтек

«Бавария» - 1974

 

Тони Бартон

«Астон Вилла» - 1982

 

Джо Фэган

«Ливерпуль» - 1984

 

Джованни Трапаттони

«Ювентус» - 1985

 

Эмерик Еней

«Стяуа» - 1986

 

Артур Жорже 

«Порту» - 1987

 

Гус Хиддинк

ПСВ - 1988

 

Любко Петрович

«Црвена Звезда» - 1991

 

Йохан Кройф

«Барселона» - 1992

 

Раймон Гуталс

«Марсель» - 1993

 

Фабио Капелло

«Милан» - 1994

 

Луи ван Гал

«Аякс» - 1995

 

Марчелло Липпи

«Ювентус» - 1996

 

Рафаэль Бенитес

«Ливерпуль» - 2005

 

Франк Райкард

«Барселона» - 2006

 

Роберто Ди Маттео

«Челси» - 2012

 

Луис Энрике

«Барселона» - 2015

По национальности

Чаще всего Кубок чемпионов оказывался в руках итальянских тренеров – 11 побед, на одну викторию отстают испанцы, у них 10 «ушастых» на всех. Англичане и немцы выигрывали по 7 раз. Дальше – меньше. 

Количество побед

Страна

Имена победителей (число кубков)

11

Италия

Нерео Рокко (2), Джованни Трапаттони, Арриго Сакки (2), Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Роберто Ди Маттео, Карло Анчелотти (3)

10

Испания

Хосе Вильялонга (2), Мигель Муньос (2), Висенте Дель Боске (2), Рафаэль Бенитес, Хосеп Гвардиола (2), Луис Энрике

7

Германия

Удо Латтек, Деттмар Крамер (2), Оттмар Хитцфельд (2), Юпп Хайнкес (2)

 

Англия

Боб Пейсли (3), Брайан Клаф (2), Тони Бартон, Джо Фэган

5

Нидерланды

Ринус Михелс, Гус Хиддинк, Йохан Кройф, Луи ван Гал, Франк Райкард

4

Шотландия

Джок Сток, Мэтт Басби, Алекс Фергюсон (2)

 

Аргентина

Луис Карнилья (2), Эленио Эррера (2)

3

Румыния

Штефан Ковач (2), Эмерик Еней

 

Португалия

Артур Жорже, Жозе Моуриньо (2)

 

Франция

Зинедин Зидан (3)

2

Австрия

Эрнст Хаппель (2)

 

Венгрия

Бела Гуттманн (2)

1

Бельгия

Раймон Гуталс

 

Сербия

Любко Петрович

Тренеры с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

Тренер

Количество матчей

Клуб(ы)

Алекс Фергюсон

190

«Манчестер Юнайтед»

Арсен Венгер

178

«Монако», «Арсенал»

Карло Анчелотти

166

«Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи»

Жозе Моуриньо

141

«Порту», «Челси», «Интер», «Реал», МЮ

Хосеп Гвардиола

110

«Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»

Мирча Луческу

103

«Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер»

Оттмар Хитцфельд

95

«Боруссия Дортмунд», «Бавария»

Луи ван Гал

95

«Аякс», «Барселона», «Бавария», МЮ

Рафаэль Бенитес

95

«Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси» «Наполи», «Милан»

Массимилиано Аллегри

83

«Милан», «Ювентус»

Наибольшее количество клубов, с которыми работали в Лиге чемпионов

Тренер

Количество клубов

Клуб(ы)

Карло Анчелотти

8

«Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи»

Рафаэль Бенитес

6

«Валенсия», «Ливерпуль», «Интер», «Челси» «Наполи», «Милан»

Клаудио Раньери

6

«Валенсия», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Лестер»

Жозе Моуриньо

5

«Порту», «Челси», «Интер», «Реал», МЮ

Рональд Куман

5

«Аякс», «Бенфика», ПСВ, «Валенсия», АЗ
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответил DXTK
   130 / 1092
сегодня в 01:32
Все равно никто не сравниться с Брайном Клафом, он сделал это с клубом через два года, после того как поднял их из второго дивизиона в 1977 году.
Согласен об этом фильм есть Проклятый «Юнайтед»!
Crooclin
Crooclin
   521 / 1092
вчера в 21:29
Хороший экскурс в историю)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   461 / 1092
вчера в 21:29
Спасибо Раймону Гуталсу за единственную победу французов в Лиге Чемпионов
DXTK
DXTK
   162 / 1092
вчера в 20:37
Все равно никто не сравниться с Брайном Клафом, он сделал это с клубом через два года, после того как поднял их из второго дивизиона в 1977 году.
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