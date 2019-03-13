Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ

вчера, 11:09

РПЛ объявила победителя в голосовании за лучшего футболиста 19-го тура чемпионата России. Им стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

В матче с «Рубином» (3:0) форвард забил гол и отдал результативную передачу.

Чалов получил 18 399 голосов (42,88%).