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Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛ

вчера, 11:09

РПЛ объявила победителя в голосовании за лучшего футболиста 19-го тура чемпионата России. Им стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

В матче с «Рубином» (3:0) форвард забил гол и отдал результативную передачу.

Чалов получил 18 399 голосов (42,88%).

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   42 / 1090
вчера в 19:30
Молодец Федор!
Заслужил
Caniggia
Caniggia
   31 / 1090
вчера в 18:37
А чабан его опять на лавке продержит.
Mi6
Mi6
   443 / 1090
вчера в 16:46
Дайте парню играть, прогрессировать. Похвалить всегда успеете
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   607 / 1090
вчера в 16:38
А кто, как не он?
Sergey Z
Sergey Z
   266 / 1090
вчера в 15:59
Удачи Фёдору!!!
Заполярный
Заполярный
   157 / 1090
вчера в 15:13
ЧАЛОВ ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ ДЮБА, ТАКОЙ ЖЕ РАСПИАРЕННЫЙ.
ЖУРНАЛИСТЫ И ЕГО ИСПОРТЯТ.
Брулин
Брулин
   73 / 1090
вчера в 14:55
Чалов неплохо проявляет себя в матчах за Цска,против Бельгии надо выпускать связку Чалов-Смолов
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   26 / 1090
вчера в 14:34
))) 😊
Вот и я о том же )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
   88 / 1090
вчера в 14:34
))) 😊
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   26 / 1090
вчера в 14:33
Забавно с тобой. Не знаю как к тебе обращаться.ведь ты прячишся и лик свой не показываешь. То ли юнец, то ли молодой мужчина, то ли старец. А может вообще женскоо рода. Но по злобе твоей и рассуждению скорее всего Юнец.
Рыбак рыбака. Но ты ошибся, мальчик
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил ПерекатиПоле
   4 / 1090
вчера в 14:28
Болельщики конях самые активные в голосованиях в ВК. Нужно Ирану рассказать что это такое Вконтакте, Азмун будет лучшим в туре становиться даже не выходя на поле.
Самые активные болельщики Заболотного в сетях, благодаря им клепает лучшие голы Зени :)
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 14:28
Выбрали , значит так и есть!Джикия тоже не плох был
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 14:27
Федору поздравления!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
   88 / 1090
вчера в 14:26
Забавно с тобой. Не знаю как к тебе обращаться.ведь ты прячишся и лик свой не показываешь. То ли юнец, то ли молодой мужчина, то ли старец. А может вообще женскоо рода. Но по злобе твоей и рассуждению скорее всего Юнец.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   37 / 1090
вчера в 14:20
Болельщики конях самые активные в голосованиях в ВК.
Нужно Ирану рассказать что это такое Вконтакте, Азмун будет лучшим в туре становиться даже не выходя на поле.
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   26 / 1090
вчера в 14:20
Этот "симулянт" своей игрой привел команду к победе.) 😊. Побольше бы таких "симулянтов". У каждого свое мнение. Я например ни когда свиней не был, а был всегда спартаковцем. Это мое быть Спартаковцем. Ну, а кто хочет быть свиньями это их выбор. Это я к твоему посту о свиньях.
Ну правильно - симуляцией и затяжкой времени привёл к победе. Стыдно за такое свинское поведение
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
   88 / 1090
вчера в 14:19
Этот "симулянт" своей игрой привел команду к победе.) 😊. Побольше бы таких "симулянтов". У каждого свое мнение. Я например ни когда свиней не был, а был всегда спартаковцем. Это мое быть Спартаковцем. Ну, а кто хочет быть свиньями это их выбор. Это я к твоему посту о свиньях.
Юрниекс
Юрниекс
   120 / 1090
вчера в 14:13
А поче у ек Глушаков? Кто еще в нашем чемпе, может таким местом,голы забивать?
FILL3286
FILL3286
   33 / 1090
вчера в 13:58
Клячу и баклана забалотного в сборную в основу поставил бы Черчесов,тогда бы точно в отборе проиграли ВСЕМ!!!!
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит ответил Питермен
   86 / 1090
вчера в 13:57
?? "Школа зенита"?? Блеск!!! Браво!!! Бис!!! Великий Петросян низвержен!
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 13:52
Заслуженно!
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 13:47
Надеемся Федор продолжит в том же духе!!!
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
   26 / 1090
вчера в 13:47
Сколько же в тебе злости. Злой наверное ты 👨 человек. Я против Чалова ни чего негативного не сказал, а тебя крутит.
Отнюдь. Просто смешно читать как тут симулянта свиные пиарят
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   26 / 1090
вчера в 13:45
Чалов: один гол с оффсайда. Джикия: красивый гол со штрафного, вынос мяча с пустых ворот, по сути один вытащил это победу. лучшим стал Чалов. это все что нужно знать, про наш продажный, грязный чемпионам имени Гинера.
Чалов - чистый гол + пас. Джикия - симуляция и попытка выжать слезу
Hypnoz
Hypnoz
   332 / 1090
вчера в 13:45
Хорошо,что не Дзюба. Хоть они, одного поля ягоды ))) !
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   20 / 1090
вчера в 13:43
Странно почему не игрок спартака, клуб так хорошо в туре выступил?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Питермен
   7 / 1090
вчера в 13:39
да да,для тебя главное мнение толпы))
GKN
GKN
   270 / 1090
вчера в 13:38
Какая разница за какой клуб играет Чалов?! Главное - польза для сборной. Всё остальное - вторично
Питермен
Питермен
   48 / 1090
вчера в 13:37
Школа Зенита и ЦСКА лучшая в стране, а у пупсиков только семинольные получаются
Ггггыгыгыыгыгыгы
Питермен
Питермен
   48 / 1090
вчера в 13:35
Лучше бы Азмуна, но и Чалов пойдет, главное чтобы не пупсик
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