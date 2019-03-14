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Сагитов сломал нос на тренировке и не сыграет с «Ростовом»

вчера, 14:40
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу с «Ростовом» и сообщил, что нападающий Артур Сагитов сыграть не сможет.

Готовимся в обычном режиме. К сожалению, Сагитов не сможет сыграть из-за перелома переносицы на тренировке. Сейчас поедет делать маску. Все остальные готовятся.

С приходом игроков топ-уровня «Ростов» стал другим. И Ерёменко усилил, и Попов. Безусловно, им нужно раскатиться, но уровень команды резко вырос.

Я думаю, «Ростов» наберет ход и с каждым туром будет всё опаснее и опаснее.

Команды в 20-м туре РПЛ рассудит Сергей Лапочкин.

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Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Dominators
   21 / 1074
вчера в 18:33
Он использует Курбана как таранную машину, прекрасно понимая, что в нынешнем виде даже Луческу сильнее Курбана.
drive45
drive45
   644 / 1074
вчера в 18:17
Совершенно верно, по воротам будем бить часто и опасно.Но а забьем мастерски и красиво.
Dominators
Dominators ответил Scuderia Ferrari
   150 / 1074
вчера в 18:04
Как обычно, Казанский на ветки Рубина не ходит.
Да Коля сменил масть на красно- белые тона , но остался одним из самых одиозных защитников Курбана .
Dominators
Dominators ответил handreb
   150 / 1074
вчера в 18:01
Здоровья Сагитову, но в договорном матче его отсутствие не столь значительно.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       21 / 1074
    вчера в 15:46
    Как обычно, Казанский на ветки Рубина не ходит.
    161регион
    161регион
       31 / 1074
    вчера в 15:02
    С Курбаном надо держать ухо в остро....
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 14:57
    Понятно; туркмен решил за небольшое вознаграждение слить игру.
    handreb
    handreb
       88 / 1074
    вчера в 14:55
    Здоровья Сагитову, но в договорном матче его отсутствие не столь значительно.
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