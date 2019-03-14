Сагитов сломал нос на тренировке и не сыграет с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу с «Ростовом» и сообщил, что нападающий Артур Сагитов сыграть не сможет.

Готовимся в обычном режиме. К сожалению, Сагитов не сможет сыграть из-за перелома переносицы на тренировке. Сейчас поедет делать маску. Все остальные готовятся.

С приходом игроков топ-уровня «Ростов» стал другим. И Ерёменко усилил, и Попов. Безусловно, им нужно раскатиться, но уровень команды резко вырос.

Я думаю, «Ростов» наберет ход и с каждым туром будет всё опаснее и опаснее.