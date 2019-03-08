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Луис Адриано рискует пропустить матч с «Динамо» из-за травмы

вчера, 14:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Поздно вечером в четверг «Спартак» вернулся из Екатеринбурга в Москву. Сегодня команда собралась на базе в Тарасовке, чтобы начать подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против «Динамо».

В общей группе не занимался нападающий Луис Адриано. Футболист получил сильный ушиб правой стопы в матче Кубка России против «Урала». Его участие в московском дерби остается под вопросом.

Отмечается также, что пока не восстановился от спазма мышц бедра полузащитник Михаил Игнатов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
сегодня в 05:13
Плохо будет без загорелого...
abrek123
abrek123
   114 / 1052
вчера в 23:19
Мне кажется это только в + пойдет Спартаку что адриано играть не будет)))Совсем игрок не але стал пару лет только падает все время и симулирует,хотя я и раньше не видел в нем супер игрока..Теперь может нового напа найдут на место адриано и тот выстрелит)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   32 / 1052
вчера в 21:59
1,5 года уже как сдулся, если не раньше... стали чемпионами - и как отрезало: одни скандалы, расстройства и пофигизм от капитана. Не зря же его болельщики поносят, есть за что!
Но тогда почему с ним так носятся Родионов, Кононов, да и Федун в конце концов. Они не видят этого ? Мне со стороны кажется, что он резко сдал после того как выбил последний сумасшедший контракт. После этого ему ничего не надо стало. Значит плохо контракты составляют.
Evilhuman
Evilhuman ответил Томик
   17 / 1052
вчера в 21:43
Если глушак удачно для Урала пятую точку подставляет,при чём тут Вилков? У вас команда никакущая,во что играют х.поймешь,но виноваты все кругом
makkie
makkie ответил Ваня лучший
   33 / 1052
вчера в 21:19
Он же капитан команды. Неужели сдулся совсем?
1,5 года уже как сдулся, если не раньше... стали чемпионами - и как отрезало: одни скандалы, расстройства и пофигизм от капитана.
Не зря же его болельщики поносят, есть за что!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Томик
   2 / 1052
вчера в 21:15
Конкретные претензии такие - нехрен ставить Вилкова. У нас других судей нет, что ли? Я не могу смотреть матчи с его судейством. Это лично мои претензии, мне этого достаточно. Я просто знаю, если он судит, то практически "миссия невыполнима" - вам на радость.
Без косяков отсудил, но пищевик не смог - виноват конечно!
Лампочкина надо? Тот то точно вытянул бы, даже с такой безобразной игрой, или пенку нарисовал, или удалил кого из Урала!
Томик
Томик ответил ЦCКА навсегда
   556 / 1052
вчера в 21:13
У тебя какие конкретно претензии к Вилкову по вчерашнему матчу?
Конкретные претензии такие - нехрен ставить Вилкова. У нас других судей нет, что ли? Я не могу смотреть матчи с его судейством. Это лично мои претензии, мне этого достаточно. Я просто знаю, если он судит, то практически "миссия невыполнима" - вам на радость.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Томик
   2 / 1052
вчера в 21:08
Вилков судил. Про какое там судейство можно говорить? С питером - он основной решала. В прошлом году его в аренду Локомотиву сдали на матч со Спартаком, в этом - уже даже Уралу. Вилков судит Спартак - пол дела сделано, осталось на поле выйти. Говорят он очень квалифицированный судья. Естественно, так судить, чтобы и результат нужный и претензий официальных минимум - это мастерство. Но пусть он его проявляет в матчах с другими командами. Уже достало. Хоть не смотри. Даже из низших лиг доставали специально на матч Спартака. Но, естественно, это совпадения.
У тебя какие конкретно претензии к Вилкову по вчерашнему матчу?
Томик
Томик ответил ЦCКА навсегда
   556 / 1052
вчера в 21:07
Не привыкли свиньи к честному судейству!
Вилков судил. Про какое там судейство можно говорить? С питером - он основной решала. В прошлом году его в аренду Локомотиву сдали на матч со Спартаком, в этом - уже даже Уралу. Вилков судит Спартак - пол дела сделано, осталось на поле выйти. Говорят он очень квалифицированный судья. Естественно, так судить, чтобы и результат нужный и претензий официальных минимум - это мастерство. Но пусть он его проявляет в матчах с другими командами. Уже достало. Хоть не смотри. Даже из низших лиг доставали специально на матч Спартака. Но, естественно, это совпадения.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
   32 / 1052
вчера в 21:05
Зато них есть навечно оставшийся сухим Ребров, поскольку в ЛЧ не играл и не будет. Есть также Селихов, который в группе ЛЧ с учётом легендарных 7:0 пропускал в среднем 3,5 гола за игру. Это вечные рекорды ЛЧ - предмет гордости хряков
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   32 / 1052
вчера в 21:01
Он же капитан команды. Неужели сдулся совсем?
makkie
makkie
   33 / 1052
вчера в 20:48
Здоровья Адриано!
Странно пока Кононов формирует атаку - впереди Зе Луиш и Адриано, а под ними никого, кто бы снабжал их мячами и развивал атаку.
Только расстройство в лице Глушакова...
kotmyshka
kotmyshka
   213 / 1052
вчера в 20:31
здоровья
ermak6848
ermak6848
   188 / 1052
вчера в 20:26
Поправляйся Луис!!!
Novograd
Novograd
   994 / 1052
вчера в 19:50
в такой лиге нестрашно
Великолепный
Великолепный ответил Jum13
   53 / 1052
вчера в 19:22
Если играть за хрюшатник
Не судьба каждый год играть в ЛЧ
Хряки один раз в пять лет попадают в ЛЧ
А как только попадут сразу антирекорд- 0:7 🤩
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   43 / 1052
вчера в 19:13
11 лет подряд пропускать-золотой мяч ему ! Над 10 играми подтруниваешь,а тут 11 лет . 11 лет КАРЛ !!!
Карл - у вас хоть один вратарь больше 6 игр в ЛЧ сыграл? Карл )))
viv
viv ответил Evilhuman
   45 / 1052
вчера в 18:57
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       32 / 1052
    вчера в 18:57
    Не факт, что отсутствие этой "звезды" - это минус для хряков и плюс для Динамо. Скорее наоборот.
    Evilhuman
    Evilhuman ответил viv
       17 / 1052
    вчера в 18:56
    Биатлон хорошо...только там параллельно СКА в шайбу свинарник нагибает...
    жаль только на это мало их болел смотрит, у них что открываха полу пустая,что тут, устали от позоров
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       53 / 1052
    вчера в 18:47
    О Игоряхейтер нарисовался
    Где вчера прятался после позора от Урала
    Где картинки как вчера Глушаков задом забил Семьлихову😃😃😃
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1052
    вчера в 18:47
    Плюнул под ноги физруку и попал в немилость,хотя тут версий много, может лайкнул кого,а может снова бунт против банщика устроил,не смирился до конца
    viv
    viv ответил Leha-ha50
       45 / 1052
    вчера в 18:29
    Биатлон хорошо...только там параллельно СКА в шайбу свинарник нагибает...
    viv
    viv ответил Leha-ha50
       45 / 1052
    вчера в 18:27
    Так 7спартак-43, а будет ещё больше, если конечно попадут в еврокубки...вчера Урал выкинул их из Кубка..
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил spartach n1
       11 / 1052
    вчера в 18:26
    Опять своего Дорофея выгораживаешь ?)) Один раз проиграть,или пропускать годами,быть признанной в мире дырой )) 15-лет-у вас побольше было,нет ? Все давай Лех,отвянь Глупый и ненужный этот разговор .
    Ты тоже надоел, не мешай биатлон смотреть!!!
    viv
    viv ответил spartach n1
       45 / 1052
    вчера в 18:24
    Верно говоришь...10 это не 43....

    7спартак уже 43 матча не может выиграть в еврокубках...позор.
    spartach n1
    spartach n1 ответил Leha-ha50
       5 / 1052
    вчера в 18:20
    В сотый раз повторю : пропустить - это не значит проиграть!!! 0:7 ; 1 - 18 ; плошка соли за 15 лет - значительно "солиднее" выглядят!!!
    Опять своего Дорофея выгораживаешь ?))
    Один раз проиграть,или пропускать годами,быть признанной в мире дырой ))
    15-лет-у вас побольше было,нет ?
    Все давай Лех,отвянь
    Глупый и ненужный этот разговор .
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил spartach n1
       11 / 1052
    вчера в 18:14
    11 лет подряд пропускать-золотой мяч ему ! Над 10 играми подтруниваешь,а тут 11 лет . 11 лет КАРЛ !!!
    В сотый раз повторю : пропустить - это не значит проиграть!!!
    0:7 ; 1 - 18 ; плошка соли за 15 лет - значительно "солиднее" выглядят!!!
    Egorium
    Egorium
       110 / 1052
    вчера в 18:05
    Времена меняются а стыдно всегда за спартак.
    spartach n1
    spartach n1 ответил Leha-ha50
       5 / 1052
    вчера в 18:03
    43 это не поражения и ничьи, были и красивые победы!!!
    11 лет подряд пропускать-золотой мяч ему !
    Над 10 играми подтруниваешь,а тут 11 лет .

    11 лет КАРЛ !!!
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