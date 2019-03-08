Луис Адриано рискует пропустить матч с «Динамо» из-за травмы

вчера, 14:58

Поздно вечером в четверг «Спартак» вернулся из Екатеринбурга в Москву. Сегодня команда собралась на базе в Тарасовке, чтобы начать подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против «Динамо».

В общей группе не занимался нападающий Луис Адриано. Футболист получил сильный ушиб правой стопы в матче Кубка России против «Урала». Его участие в московском дерби остается под вопросом.

Отмечается также, что пока не восстановился от спазма мышц бедра полузащитник Михаил Игнатов.