Луис Адриано рискует пропустить матч с «Динамо» из-за травмы

Поздно вечером в четверг «Спартак» вернулся из Екатеринбурга в Москву. Сегодня команда собралась на базе в Тарасовке, чтобы начать подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против «Динамо».
В общей группе не занимался нападающий Луис Адриано. Футболист получил сильный ушиб правой стопы в матче Кубка России против «Урала». Его участие в московском дерби остается под вопросом.
Отмечается также, что пока не восстановился от спазма мышц бедра полузащитник Михаил Игнатов.
Не зря же его болельщики поносят, есть за что!
Не зря же его болельщики поносят, есть за что!
Лампочкина надо? Тот то точно вытянул бы, даже с такой безобразной игрой, или пенку нарисовал, или удалил кого из Урала!
Лампочкина надо? Тот то точно вытянул бы, даже с такой безобразной игрой, или пенку нарисовал, или удалил кого из Урала!
Странно пока Кононов формирует атаку - впереди Зе Луиш и Адриано, а под ними никого, кто бы снабжал их мячами и развивал атаку.
Только расстройство в лице Глушакова...
Странно пока Кононов формирует атаку - впереди Зе Луиш и Адриано, а под ними никого, кто бы снабжал их мячами и развивал атаку.
Только расстройство в лице Глушакова...
Не судьба каждый год играть в ЛЧ
Хряки один раз в пять лет попадают в ЛЧ
А как только попадут сразу антирекорд- 0:7 🤩
Не судьба каждый год играть в ЛЧ
Хряки один раз в пять лет попадают в ЛЧ
А как только попадут сразу антирекорд- 0:7 🤩
Где вчера прятался после позора от Урала
Где картинки как вчера Глушаков задом забил Семьлихову😃😃😃
Где вчера прятался после позора от Урала
Где картинки как вчера Глушаков задом забил Семьлихову😃😃😃
7спартак уже 43 матча не может выиграть в еврокубках...позор.
7спартак уже 43 матча не может выиграть в еврокубках...позор.
Один раз проиграть,или пропускать годами,быть признанной в мире дырой ))
15-лет-у вас побольше было,нет ?
Все давай Лех,отвянь
Глупый и ненужный этот разговор .
Один раз проиграть,или пропускать годами,быть признанной в мире дырой ))
15-лет-у вас побольше было,нет ?
Все давай Лех,отвянь
Глупый и ненужный этот разговор .
0:7 ; 1 - 18 ; плошка соли за 15 лет - значительно "солиднее" выглядят!!!
0:7 ; 1 - 18 ; плошка соли за 15 лет - значительно "солиднее" выглядят!!!
Над 10 играми подтруниваешь,а тут 11 лет .
11 лет КАРЛ !!!
Над 10 играми подтруниваешь,а тут 11 лет .
11 лет КАРЛ !!!