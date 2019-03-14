C «Анжи» могут снять шесть очков

В пресс-службе «Анжи» рассказали о ситуации с долгами перед бывшим нападающим махачкалинской команды Янником Боли.

Ситуация такая, какая есть сейчас. Мы не платим Яннику не потому, что не хотим. А потому, что не имеем такой возможности. Задолженность перед ним есть, мы с ним общаемся сейчас. Будем стараться урегулировать эту ситуацию, чтобы не доводить до крайних мер. У нас есть месяц на это.

Угроза снятия шести очков действительно есть, но не хотелось бы до такого доводить. У нас каждое очко сейчас на вес золота. Наша команда, несмотря на все финансовые сложности, бьётся. Поэтому не хотелось бы, чтобы с нас снимали очки.

«Анжи» с Боли связывают хорошие воспоминания, у нас всегда были тёплые отношения. Он своей игрой принёс успехи клубу, и для него выступления в «Анжи» стали неким трамплином в хорошее будущее. Мы будем вести диалог с ним и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы ищем средства, чтобы оплатить долги перед футболистами. Ведём переговоры и обсуждаем варианты.