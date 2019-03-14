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C «Анжи» могут снять шесть очков

вчера, 16:02

В пресс-службе «Анжи» рассказали о ситуации с долгами перед бывшим нападающим махачкалинской команды Янником Боли.

Ситуация такая, какая есть сейчас. Мы не платим Яннику не потому, что не хотим. А потому, что не имеем такой возможности. Задолженность перед ним есть, мы с ним общаемся сейчас. Будем стараться урегулировать эту ситуацию, чтобы не доводить до крайних мер. У нас есть месяц на это.

Угроза снятия шести очков действительно есть, но не хотелось бы до такого доводить. У нас каждое очко сейчас на вес золота. Наша команда, несмотря на все финансовые сложности, бьётся. Поэтому не хотелось бы, чтобы с нас снимали очки.

«Анжи» с Боли связывают хорошие воспоминания, у нас всегда были тёплые отношения. Он своей игрой принёс успехи клубу, и для него выступления в «Анжи» стали неким трамплином в хорошее будущее. Мы будем вести диалог с ним и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы ищем средства, чтобы оплатить долги перед футболистами. Ведём переговоры и обсуждаем варианты.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил NAZAR 007
   34 / 1074
сегодня в 01:17
Какого черта ФИФА лезет во внутренний чемп ? С Боли Анжи решит вопрос, без сопливых решат.
Ты совсем недавно двумя руками был за регламент.
Что поменялось?
Bjuik
Bjuik ответил Ангел неБесГрешен
   50 / 1074
вчера в 20:34
Почему то Тосно с Амкаром турнули из лиги, без всяких снятий очков...
Да какая разница, с очками или без турнули, это же не фердуна турнули?
NAZAR 007
NAZAR 007
   33 / 1074
вчера в 19:46
Какого черта ФИФА лезет во внутренний чемп ?
С Боли Анжи решит вопрос, без сопливых решат.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Морозовский
   155 / 1074
вчера в 19:28
Снимут с тёплого "АНЖИ" ШЕСТЬ ОЧКОВ - ИЗ НИХ ТРИ ВЕРНУТ "ЗенитУ", ОСТАЛЬНЫЕ, У КОГО "АНЖИ" ОЧКИ ЗАБРАЛ - СПИЧКИ ТЯНУТЬ БУДУТ!
Зениту 12 очков вернут. Компенсация за физический, моральный, духовный и +3 за доп. доплату
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   155 / 1074
вчера в 19:25
началось...не надо Анжи трогать. На следующий сезон переносите нехватку очков и все.
Вновь Уфе фартануть не должно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   42 / 1074
вчера в 18:12
Почему то Тосно с Амкаром турнули из лиги, без всяких снятий очков...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Альфи
   34 / 1074
вчера в 17:52
... а наберется ли у них столько очков то?
Они себя чувствуют уверенно.
Даже если минус шесть,Енисей всё равно не догонит.
По логике,тем кто исправно платит-надо добавлять очки.
Или снять очки и передать их Боли,пусть продаёт за деньги желающим.
Всем хорошо.
Альфи
Альфи
   123 / 1074
вчера в 17:44
... а наберется ли у них столько очков то?
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 17:27
С Анжи снимут,а зени добавят....ухахаха,иначе чемпионство не взять.....стыдно за лазурных
BenderBender
BenderBender
   374 / 1074
вчера в 17:21
Надо снимать. Анжи и так незаслуженно в рпл
grisser
grisser
   64 / 1074
вчера в 17:14
Лучше бы с пупсни сняли, подаренные енисеем.
Землянин
Землянин ответил cska plus
   153 / 1074
вчера в 17:13
Очень просто, чтоб не повадно всем было заключать договора, а потом не платить по ним, не выполнять свои обязанности, финансовый фаер плей, честная игра !!! Это плохая репутация, имидж для Российского футбола. Рубин уже поплатился за свою расточительность.
Питермен
Питермен
   45 / 1074
вчера в 16:57
Надо снимать, ибо нефиг. Пора в пердив
сканер
сканер
   656 / 1074
вчера в 16:53
Глупости!При чём тут турнирное положение команды и задолжность?Что,если снимут очки с команды,то у Боли деньги появятся?))
Морозовский
Морозовский ответил Аксинья
   7 / 1074
вчера в 16:52
А я предлагаю чтобы Анжи эти шесть очков продал Зениту и тогда у Анжи будут деньги, а у Зенита долгожданное чемпионство и все будут весьма довольны...
Они" вон, с" Тосно" судятся за три рубля долга - повесятся за рупь, мать родную продадут!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   355 / 1074
вчера в 16:41
Гнусная ситуация.
Аксинья
Аксинья ответил Ваня лучший
   71 / 1074
вчера в 16:41
А вдруг Газпром раскошелится, вспомнит изречение "бог троицу любит" и к Зениту и Оренбург добавит Анжи!!! Это будет круто!
Он уже добавил какое-то немецкое Швальке...
Аксинья
Аксинья
   71 / 1074
вчера в 16:40
А я предлагаю чтобы Анжи эти шесть очков продал Зениту и тогда у Анжи будут деньги, а у Зенита долгожданное чемпионство и все будут весьма довольны...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   35 / 1074
вчера в 16:33
А вдруг Газпром раскошелится, вспомнит изречение "бог троицу любит" и к Зениту и Оренбург добавит Анжи!!! Это будет круто!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 16:31
Снимут с тёплого "АНЖИ" ШЕСТЬ ОЧКОВ - ИЗ НИХ ТРИ ВЕРНУТ "ЗенитУ", ОСТАЛЬНЫЕ, У КОГО "АНЖИ" ОЧКИ ЗАБРАЛ - СПИЧКИ ТЯНУТЬ БУДУТ!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 1074
вчера в 16:24
Было бы с кого снимать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 16:22
Наша команда, несмотря на все финансовые сложности, бьётся.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Снимут или не снимут - какая разница???
Что будет если Анжи не вылетит??? Опять весь сезон такая тягомотина???
Что дальше то???
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 16:19
Хреново!
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 16:12
Сейчас Назарик придёт и всё растолкует.
cska plus
cska plus ответил Aндрей Сибиряков
   15 / 1074
вчера в 16:11
Очевидно, на эти шесть очков претендует одна команда - тарасня.
Хочешь сказать, что проделки федуна? Вполне может быть, даже верю.
cska plus
cska plus ответил ermak6848
   15 / 1074
вчера в 16:10
Опять гнобят фк " Анжи "... странно, что в республике руководству всем - всё по барабану..
В республике ведятся мощная работа по коррупции, там попересажали кучу людей и поэтому им не до футбола а как бы задницу свою спасти, наворовали на пять таких Анжи.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   83 / 1074
вчера в 16:10
Очевидно, на эти шесть очков претендует одна команда - тарасня.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   89 / 1074
вчера в 16:09
ИНТЕРЕСНО, ПОЧЕМУ АЛЛАХ ТЕРЕКУ ПОМОГАЕТ, А АНЖИ НЕ ПОМОГАЕТ ?

ГЫ-ГЫ
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 16:08
Логика наших функционеров просто доходит до клоунады, причём тут снять очки? Что за форма наказания? Непонятно, если снимут 6 очков у Анжи появятся деньги? Я охреневаю от этих людей, очки вообще заработали и другие ребята а не Боли один, ничего против негра не имею.
ermak6848
ermak6848
   201 / 1074
вчера в 16:08
Опять гнобят фк " Анжи "...
странно, что в республике руководству всем - всё по барабану..
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