C «Анжи» могут снять шесть очков

В пресс-службе «Анжи» рассказали о ситуации с долгами перед бывшим нападающим махачкалинской команды Янником Боли.
Ситуация такая, какая есть сейчас. Мы не платим Яннику не потому, что не хотим. А потому, что не имеем такой возможности. Задолженность перед ним есть, мы с ним общаемся сейчас. Будем стараться урегулировать эту ситуацию, чтобы не доводить до крайних мер. У нас есть месяц на это.
Угроза снятия шести очков действительно есть, но не хотелось бы до такого доводить. У нас каждое очко сейчас на вес золота. Наша команда, несмотря на все финансовые сложности, бьётся. Поэтому не хотелось бы, чтобы с нас снимали очки.
«Анжи» с Боли связывают хорошие воспоминания, у нас всегда были тёплые отношения. Он своей игрой принёс успехи клубу, и для него выступления в «Анжи» стали неким трамплином в хорошее будущее. Мы будем вести диалог с ним и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы ищем средства, чтобы оплатить долги перед футболистами. Ведём переговоры и обсуждаем варианты.
Что поменялось?
Что поменялось?
С Боли Анжи решит вопрос, без сопливых решат.
С Боли Анжи решит вопрос, без сопливых решат.
Вновь Уфе фартануть не должно
Вновь Уфе фартануть не должно
Даже если минус шесть,Енисей всё равно не догонит.
По логике,тем кто исправно платит-надо добавлять очки.
Или снять очки и передать их Боли,пусть продаёт за деньги желающим.
Всем хорошо.
Даже если минус шесть,Енисей всё равно не догонит.
По логике,тем кто исправно платит-надо добавлять очки.
Или снять очки и передать их Боли,пусть продаёт за деньги желающим.
Всем хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=HEpKV6u-s-Q
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Снимут или не снимут - какая разница???
Что будет если Анжи не вылетит??? Опять весь сезон такая тягомотина???
Что дальше то???
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Снимут или не снимут - какая разница???
Что будет если Анжи не вылетит??? Опять весь сезон такая тягомотина???
Что дальше то???
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
странно, что в республике руководству всем - всё по барабану..
странно, что в республике руководству всем - всё по барабану..