ГлавнаяНовости

Орлов: «Может быть, Дзюбе дадут отдохнуть сегодня»

вчера, 15:13
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может не выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Сегодня будет ротация. Впереди матч со «Спартаком». Всем тем, кто на зарплате, на контрактах, надо дать возможность сейчас проявить себя. А когда еще? Они что в команде находятся, чтобы хорошо обедать после тренировок? Нет. Пускай выходят и выбивают победу. Семак сам заявил, что поменяет ряд игроков. Он вынужден поменять.

Может быть, Дзюбе дадут отдохнуть сегодня. Не исключен вариант. У него есть недомогание, это я точно знаю.

Недавно сообщалось, что «Зенит» выйдет на поле в белой форме в матче Лиги Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Уверен, „Краснодар“ будет конкурентоспособен и в Лиге чемпионов»
Сегодня, 03:44 Комментарии3
Таранов: «Думали, что победа у нас. Игру решил один эпизод»
Сегодня, 03:32 Комментарии2
Стоцкий: «Раз „Валенсия“ прошла дальше, значит, она сильнее»
Сегодня, 03:12 Комментарии1
Иванович: «„Зенит“ столкнулся со старой проблемой – привёз сам себе»
Сегодня, 02:51 Комментарии0
Шатов: «Поведи мы в счёте, и неизвестно, как всё могло сложиться»
Сегодня, 02:34 Комментарии8
Дриусси: «Стараемся не падать духом и начинаем думать о „Спартаке“»
Сегодня, 02:15 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Mekrash
Mekrash
   208 / 1074
вчера в 20:44
За такие деньги отдыхать не положено.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил AmIIIeR89
   187 / 1074
вчера в 17:37
От чего он устал-то? Ни 1 скоростного рывка с прошлого года
Ох, насмешил ! Спасибо тебе огромное ! Страсть как люблю юморных людей ! " Скоростной рывок" в исполнении Дзюбы - это нонсенс, уважаемый! " Скорость" и "Дзюба" понятия никак несовместимые, ну просто никак.
blitz
blitz
   180 / 1074
вчера в 17:34
Похоже променяли ответный матч в ЛЕ на игру в чемпионате с пищевиком.
Т34
Т34
   63 / 1074
вчера в 17:00
А он что, устал? С чего бы это пешком ходя по полю уставать?
grazie100
grazie100
   400 / 1074
вчера в 16:35
Сегодня здесь от🐷🐷🐷 свиней не продохнуть ,а 🐖 они всегда и во всём 🐽.
grazie100
grazie100 ответил Юрий Сенатов 1
   400 / 1074
вчера в 16:32
Конечно милый дружок , это случайность ,что московские чиновники в календаре поставили Зенит после гостевой игры в ЛЕ
на матч со Спартаком через два дня (!) , так что помолчи о честности своих Федунов и прочих , да как и ты кстати ..
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 15:58
Дзюбе в опу банан засунули, теперь вот болит, не может играть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   310 / 1074
вчера в 15:57
Никогда, ни при каких обстоятельствах уважающий себя клуб не скажет, что матч во внутреннем чемпионате, в нашем случае со "Спартаком", важнее, чем матч в ЛЕ. Именно это имел ввиду г-н Орлов, когда говорил, что впереди матч со "Спартаком". Кстати, сегодня утром, на "Матч-ТВ" г-н Семак вторил известному комментатору, буквально повторив сентенцию последнего по поводу будущего матча с москвичами. Так что, уважаемые болельщики из северной столицы, знайте, что если ваш любимый клуб сегодня потерпит фиаско (не выйдет в следующий круг), то он таким образом готовился к встрече со "Спартаком". Сделайте милость, войдите тогда в положение "Зенита".
Союзник противников
Союзник противников
   139 / 1074
вчера в 15:43
Уместно,с точки зрения важности предстоящего матча со "Спартаком".Здесь всё равно "дело сделано".Опять продуют,что с ним,что с Зе Болотным.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   176 / 1074
вчера в 15:38
Понятно все. Если смысл тогда выходить?
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 15:33
Бенефис Заболотного
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 15:30
Дзюба резко почувствовал недомогание перед расправой в испании....соскакивает с позора,типа если что,я не при делах.....ухахаха
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   195 / 1074
вчера в 15:28
От чего он устал-то? Ни 1 скоростного рывка с прошлого года
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 15:27
Дзюба полюбасу Федуну привет передаст, забив парочку свиньям. Гыгыгы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   89 / 1074
вчера в 15:26
СЕГОДНЯ НАС ЖДЁТ БЕНЕФИС ЗАБОЛОТНОГО !
ОН КАК КРИШТИАНУ ЗАГРУЗИТ ТРЁШКУ И ЗАТАЩИТ ЗЕНИТ ЗА УШИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД !
КАЧАТЬ ГЕНИЯ !!!

УРААААА !
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 1074
вчера в 15:26
Устал отдыхать?
Egorium
Egorium
   129 / 1074
вчера в 15:18
Дзюбу пора отдать пупсикам в аренду, он им напакостит больше в их же рядах.
Hypnoz
Hypnoz
   345 / 1074
вчера в 15:16
Бомжи - на вылет ! ЛЕ не тянут, даже тремя составами !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100