Орлов: «Может быть, Дзюбе дадут отдохнуть сегодня»

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может не выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Сегодня будет ротация. Впереди матч со «Спартаком». Всем тем, кто на зарплате, на контрактах, надо дать возможность сейчас проявить себя. А когда еще? Они что в команде находятся, чтобы хорошо обедать после тренировок? Нет. Пускай выходят и выбивают победу. Семак сам заявил, что поменяет ряд игроков. Он вынужден поменять.

Может быть, Дзюбе дадут отдохнуть сегодня. Не исключен вариант. У него есть недомогание, это я точно знаю.