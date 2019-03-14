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Агент: «Шансы, что Ефремов летом покинет ЦСКА довольно высоки»

вчера, 15:56

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова рассказал о будущем футболиста.

Пока мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба Дмитрия Ефремова. Его контракт с ЦСКА заканчивается летом. Мы общаемся с ЦСКА и другими клубами как из России, так и из Европы. Посмотрим, как сложатся дела. Сейчас у Дмитрия нет достаточной игровой практики, а он молодой футболист и хочет регулярно играть. Он переживает на этот счет. Будем искать ему клуб, где бы он смог играть в каждом матче, а не сидеть на скамейке запасных. Думаю, что-то найдем. Шансы, что Ефремов летом покинет команду довольно высоки. Скорее всего, это будет полноценный трансфер. Однако не нужно забегать вперед. Мы должны проанализировать все варианты для начала и обсудить все с ЦСКА.

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Kirdel
Kirdel
сегодня в 00:01
Ефремов: «Человек, представившийся моим агентом, таковым не является»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1107468/efremov-dmitriy-cska
Ну и что это за новость, цвета детской неожиданности
SHMEL
SHMEL
   75 / 1074
вчера в 20:07
Это кто такой?Ефремов сам решит,что ему делать.
VIPded
VIPded
   338 / 1074
вчера в 19:57
Леннорыч разберётся и определится. Агентишкам слова не давали.
Удачи ЦСКА!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   183 / 1074
вчера в 19:33
Короче, походу, этот агент - совсем не агент. Сам Дима сказал, что не знает этого человека и у него другой агент. Не иначе как вброс от Федуна. Тему можно закрыть. И слава Богу!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mangoх12
   35 / 1074
вчера в 18:02
он играл на разных позициях, кстати схема с бровочниками в силе и он не выпадает , и причем тут Фернандес если Ефремов слева ??
Ефремов только в этом году начал играть слева. до этого еще при Слуцком он всегда играл справа. Обидно, что ты не следишь за футболом ЦСКА
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 17:33
Понять Дмитрия можно, играть нужно! Но не хотелось бы, чтобы ушел из ЦСКА!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   183 / 1074
вчера в 17:28
После первого предложения можно было дальше не продолжать - если не знаешь, то зачем трепаться о том, что может или не может быть. Обычный треп чтобы набить цену игроку в случае продления контракта. Ефремов - игрок не бестолковый. Его лучшие качества - скорость и универсальность, а худшие - частые ошибки и потери мяча. Сказывается недостаток техники в работе с мячом, а в его возрасте это неисправимо. До уровня основы ЦСКА он сейчас не дотягивает и вряд ли когда будет ему соответствовать. Его держат в команде как флангового защитника на случай травмы Щенникова или Фернандеса. Но слева уже ставят иногда Облякова, там же при необходимости может сыграть Магнуссон, а справа могут сыграть Щенников и Набабкин. Если Ефремов не смирится с ролью игрока ротации, каковым он по сути и является на данный момент, то придется с ним расстаться. Тем более, если летом найдут еще одного толкового крайка. Возможен также вариант продления контракта и аренды. Парень хороший, жалко если уйдет
mangoх12
mangoх12 ответил Ваня лучший
   30 / 1074
вчера в 17:27
А кто любимчик? Марио, Щенников? Если ты про Облякова, то у него другая позиция на поле. Ефремов или ла ераль, или вингер. А ЦСКА играет по другой схеме. Хоя Ефремов игрок хороший, когда то заменял Тошича.
он играл на разных позициях, кстати схема с бровочниками в силе и он не выпадает , и причем тут Фернандес если Ефремов слева ??
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 17:11
Скатертью дорожка.
Юрниекс
Юрниекс
   134 / 1074
вчера в 16:56
Ну не знаю...мне кажется, паренек перспективный. Спешить не надо...
Samuelsen
Samuelsen
   618 / 1074
вчера в 16:53
Давно пора его отпустить. Он явно не уровень армейцев. 70% брака на поле, кроме скорости ничего нет. Он в Оренбурге то железным основным не являлся...А ему уже 23..надо уходить на совсем, та же история как и с Базелюком, вроде перспективный, но не уровень..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 1074
вчера в 16:52
Когда говорит агент, ясно, что он поднимает планку своему протеже, Ефремов пока своей игрой не устраивает ВМГ, сам виноват, что нет прогресса в игре. Будущее Дмитрия решит не агент, а тренерский штаб ЦСКА. ИМХО.
Jum13
Jum13
   28 / 1074
вчера в 16:45
Жаль будет, если не останется - мне он нравится
Багров-брат
Багров-брат ответил cska plus
   160 / 1074
вчера в 16:41
Димон воспитанник ЦСКА и клубу решать как быть с ним дальше а не какому то агенту, если бы не агент Тимура он бы возможно согласился по условиям предложенного ему контракта и остался в клубе а то ушёл с обидой и чушь всякую разносил, как бы и с Димой подобное не произошло.
Для любого агента футболист, - это товар, поэтому и работают с парнями, особенно молодыми и неопытными, как с деревянными болванчиками, получая выгоду. Такова современная футбольная жизнь...)))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mangoх12
   35 / 1074
вчера в 16:39
А кто любимчик? Марио, Щенников? Если ты про Облякова, то у него другая позиция на поле. Ефремов или ла ераль, или вингер. А ЦСКА играет по другой схеме. Хоя Ефремов игрок хороший, когда то заменял Тошича.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 16:38
Дмитрий , когда начинал, гораздо лучше смотрелся. А потом даже в аренде проигрывал конкуренцию. А в ЦСКА конкуренция выше.
Если не устраивает, надо отпускать или в аренду опять.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1074
вчера в 16:13
да , жаль , очень боевой и на бровке вплне достойно смотрится.. но если тренер упорно ставит своего любимчика, а ты на лавке, то надо уходить
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 16:03
Димон воспитанник ЦСКА и клубу решать как быть с ним дальше а не какому то агенту, если бы не агент Тимура он бы возможно согласился по условиям предложенного ему контракта и остался в клубе а то ушёл с обидой и чушь всякую разносил, как бы и с Димой подобное не произошло.
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