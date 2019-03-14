Агент: «Шансы, что Ефремов летом покинет ЦСКА довольно высоки»

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Ефремова рассказал о будущем футболиста.

Пока мы не знаем, как сложится дальнейшая судьба Дмитрия Ефремова. Его контракт с ЦСКА заканчивается летом. Мы общаемся с ЦСКА и другими клубами как из России, так и из Европы. Посмотрим, как сложатся дела. Сейчас у Дмитрия нет достаточной игровой практики, а он молодой футболист и хочет регулярно играть. Он переживает на этот счет. Будем искать ему клуб, где бы он смог играть в каждом матче, а не сидеть на скамейке запасных. Думаю, что-то найдем. Шансы, что Ефремов летом покинет команду довольно высоки. Скорее всего, это будет полноценный трансфер. Однако не нужно забегать вперед. Мы должны проанализировать все варианты для начала и обсудить все с ЦСКА .