«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своей поездке в «Барселону».
В рамках нашего сотрудничества с «Барселоной» у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и «Барселоны», и «Зенита». Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет.
Конечно, лучше играть с «Барселоной» официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.
P.S. за бабки, за очень большие халявные государственные бабки, можно даже с инопланетянами договориться играть !
P.S. за бабки, за очень большие халявные государственные бабки, можно даже с инопланетянами договориться играть !
За очень серьёзные деньги ведущие клубы охотно играют с теми, кто заплатит.
Даже с теми,кто собирался вкладываться в развитие детско-юношеского футбола,
но передумал и решил финансировать элиту мирового футбола.
За очень серьёзные деньги ведущие клубы охотно играют с теми, кто заплатит.
Даже с теми,кто собирался вкладываться в развитие детско-юношеского футбола,
но передумал и решил финансировать элиту мирового футбола.
Там до него в очереди уже полБарселоны стоит! :)))
Там до него в очереди уже полБарселоны стоит! :)))