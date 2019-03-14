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«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной»

вчера, 15:17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своей поездке в «Барселону»

В рамках нашего сотрудничества с «Барселоной» у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и «Барселоны», и «Зенита». Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет.

Конечно, лучше играть с «Барселоной» официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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Все комментарии
VV V
VV V
   217 / 1074
вчера в 20:47
Мачт-то будет товарищеский, а деньги из государственного кошелька будут уплачены сполна.....играть или сидеть на лавке, незаслуженно богатого клуба Зенит, за счёт государства, это престижно, это образ удачно устроившегося футболиста, это богато и гламурно наконец !
P.S. за бабки, за очень большие халявные государственные бабки, можно даже с инопланетянами договориться играть !
Шишанутый
Шишанутый ответил Литейный 4
   13 / 1074
вчера в 20:21
Кому-то Мура, а кому-то Барселона. Гыгыгы
Газпром оплачивает. Но за гнома придется платить в тридорога чтобы увидеть как он пешочкой прогуляется по полю. Трогать его сопернекам нельзя заставят контракт пописать и при приблежении его на 5 метров надо будет кланется. Такой прайскурант у Месськи.
4RT
4RT
   370 / 1074
вчера в 20:08
Ездил пузо погреть,типа по работе
leopit
leopit
   94 / 1074
вчера в 18:56
Гранду интересен матч с грандом,ну а тарасюки с мурами пусть гоняют за конделаковские ночные вазоны
112910415
112910415
   114 / 1074
вчера в 18:37
Пафос не сильно понятен.
За очень серьёзные деньги ведущие клубы охотно играют с теми, кто заплатит.
Даже с теми,кто собирался вкладываться в развитие детско-юношеского футбола,
но передумал и решил финансировать элиту мирового футбола.
Eddja
Eddja
   196 / 1074
вчера в 17:40
Шкендия, Мура и Шериф вошли в разряд постоянных соперников тарасни. С ними тарасовские футболисты оттачивают свое позорное мастерство.
Adepta
Adepta
   151 / 1074
вчера в 17:38
100 болельщиков спартака на супердорогом стадионе Лужники поболеют за своих пупсиков в матче с Мурой.
Против_всех
Против_всех ответил Санчо Панса
   752 / 1074
вчера в 17:30
Киргизы шутят?) Всё правильно, что еще остается пожизненно четвертым))
Против_всех
Против_всех
   752 / 1074
вчера в 17:28
Надо думать как от Вильяреала ноги свои тощие унести, а они - Барселона.,
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   282 / 1074
вчера в 17:09
Моему Спартаку тоже нужно сыграть с Мурой например, хотя сильные они конечно, а мы очень слабые.
Gunslinger
Gunslinger ответил LOpp
   550 / 1074
вчера в 16:18
наконец-то Месси сможет получить футболку своего кумира - Заболотного
Ну ты уморил!
Там до него в очереди уже полБарселоны стоит! :)))
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
вчера в 16:00
Будет интересно .
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1074
вчера в 15:47
Ого, круто! Это вам не Спартак, который никогда в жизни не сыграет с этой командой) Хотя никогда не говори никогда. В противном случае пупсики будут разгромлены с неприличным счетом:(
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   117 / 1074
вчера в 15:47
Даже Барселона U15 разгромит питерский проект без истории
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   310 / 1074
вчера в 15:45
Допустим, что состоится, дальше - то что? Потешите свое самолюбие, вот, мол, с самой " Барселоной" играли, вот какие мы крутые! А испанцам этот матч нужен? Да ни в зуб ногой, если только вы не выложите за матч кругленькую сумму, как уже это бывало неоднократно перед ЧМ-18. Вот тогда можно надеяться, что "Барселона" пощадит крутой клуб из России: либо в пол-ноги сыграет, либо выпустит второй состав с вкраплением из нескольких игроков основного состава, чтобы потом не говорили, что команда не уважает гостей из Питера. Балаган, одним словом.
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 15:44
Барселона в курсе? Или это будет Барселона С?
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 15:36
А игроки знают о существовании невского проэкта?
161регион
161регион ответил Jum13
   31 / 1074
вчера в 15:34
Подкованный,а ты с какой целью интересуешся???
Zenit_84
Zenit_84
   136 / 1074
вчера в 15:33
Идея Фикс
Ruslik1982
Ruslik1982
   132 / 1074
вчера в 15:31
с третьим составом молодежки Барсы только если
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   720 / 1074
вчера в 15:29
жума номерной опять за своих подружек лазурных крылья распустил))
Бутсы
Бутсы
   87 / 1074
вчера в 15:27
Проект от Вильярреала ещё целую авоську сегодня получит, от 18 команды Испании. Что с ними сделает Барселона? Бедный, бедный зенит. А ведь ещё кучу бабла за это заплатят.
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 15:25
Тут от вильереала дымоход до блеска будет прочищен,а они еще за барселону говорят.....наверно захотелось автографов и маек лазурным....БУ ГА ГА ГА
Литейный 4
Литейный 4 ответил Abverin
   2 / 1074
вчера в 15:24
Так Заболотный сегодня играет в Испании, а про спартак только где-то слышали.
После матча с Ливерпулем о существовании свиней многие узнали. Гыгыгы
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   576 / 1074
вчера в 15:24
Алёшка, подсуетись и меня судить туда, иначе позор неизбежен!)
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 15:23
Придется Газпрому раскошелиться на оплату товарищеской игры.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 15:23
Кому-то Мура, а кому-то Барселона. Гыгыгы
Abverin
Abverin
   93 / 1074
вчера в 15:23
Так Заболотный сегодня играет в Испании, а про спартак только где-то слышали.
LOpp
LOpp
   41 / 1074
вчера в 15:21
наконец-то Месси сможет получить футболку своего кумира - Заболотного
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   74 / 1074
вчера в 15:21
А спартак с Шкендией из Тетово.
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