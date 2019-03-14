«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своей поездке в «Барселону».

В рамках нашего сотрудничества с «Барселоной» у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряженных графиках и «Барселоны», и «Зенита». Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет.

Конечно, лучше играть с «Барселоной» официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.