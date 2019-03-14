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Орлов: «Кто круче, Роналду или Месси? То же самое: Пушкин или Гоголь?»

вчера, 16:00

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Кто круче, Роналду или Месси? Это история для болельщиков. Оба играют шикарно. Вот ответьте мне, кто лучше: Пушкин или Гоголь? Здесь то же самое.

Они великие футболисты, и мы им за это благодарны. Они заставляют смотреть футбол ночью. Я уже хотел спать ложиться, но все-таки досмотрел до конца. Это здорово, что есть такое зрелище.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   96 / 1074
вчера в 22:32
В узком смысле сравнивать практически невозможно, в широком- вполне.
Братья Карамазовы- любимое произведение из всего разнообразия мировой худ. литературы. Великая книга.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
   8 / 1074
вчера в 21:59
Если рассматривать чуть шире диспозиции "поэт-поэт" или "писатель-писатель", скажем в соотношении "литератор-литератор"- сравнить можно. При том, что Пушкин также был признанным прозаиком.
Все равно не понимаю, как их сравнивать) Для меня "Мертвые души" и "Евгений Онегин" оба любимые произведения русской литературы, плюс "Братья Карамазовы". Сравнение Пушкина и Гоголя звучит для меня как сравнение "The Beatles" и "Pink Floyd", например, то есть непонятно, по каким критериям это делать.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
   96 / 1074
вчера в 21:50
Если рассматривать чуть шире диспозиции "поэт-поэт" или "писатель-писатель", скажем в соотношении "литератор-литератор"- сравнить можно. При том, что Пушкин также был признанным прозаиком.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил ozdo
   96 / 1074
вчера в 21:46
Ну про превосходство в РАЗЫ это очень маловероятно, но то что Лермонтов как минимум ровня Пушкину в поэзии - в этом лично у меня сомнений нет.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 15511551
   96 / 1074
вчера в 21:44
Как же трудно, ааа)
Я сравниваю литераторов, их значимость для российской литературы. Не поверишь, но у Пушкина есть еще и проза, если на то пошло. Но опять-таки, Достоевский, Толстой и Пушкин великие писатели, литераторы, поэтому их сравнение вполне уместно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 1074
вчера в 21:27
Не понимаю, как можно сравнивать Гоголя и Пушкина, Гоголь - гениальный русский прозаик, а Пушкин - поэт. При этом самобытности больше даже у Гоголя.

Ну, а если сравнивать Рона и Месси, то кого вы выберете - тащера или пенальтиста после нырков Кусареса? Человека, который последние 4 хэт-трика в ЛЧ сделал в плей-офф ("Вольфсбург", "Бавария", "Атлетико", "Атлетико") или человека, который последние 4 хет-трика сделал на групповом этапе в ненужных матчах, а в Ла Лиге набивает статистику на "Осасунах"? Я думаю, все очевидно.
BagioR
BagioR ответил Великий Князь
   312 / 1074
вчера в 21:19
Ахаха+++
Великий Князь
Великий Князь ответил BagioR
   40 / 1074
вчера в 21:19
Конечно Пушкин круче. Как и Рон на данный момент. Но Лео конечно велик. Как и Гоголь после Пушкина
Сходство Гоголя и гнома не в величии, а в том, что обоих заживо похоронили. Аха-ха)
BagioR
BagioR
   312 / 1074
вчера в 21:17
Конечно Пушкин круче. Как и Рон на данный момент.
Но Лео конечно велик. Как и Гоголь после Пушкина
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   155 / 1074
вчера в 21:15
какой Гоголь.
Чехов, Достоевский и Булгаков
Великий Князь
Великий Князь
   40 / 1074
вчера в 20:48
Да, только ведь Леонтий не Пушкин и не Гоголь, а лишь Лев Толстой с Лионами и Хетафями. Аха-ха)
Гавроша
Гавроша
   85 / 1074
вчера в 20:41
В сравнение с пушкиным гоголь вообще никто, поверьте мне на слово. Просто тут народ в литературе не разбирается.
Rattlehead
Rattlehead ответил 15511551
   172 / 1074
вчера в 20:20
Писал и довольно неплохо, но Пушкин прославился как поэт, если сравнивать то только с Лермонтовым
С Батюшковым, как вариант.
15511551
15511551 ответил Фата лист
   70 / 1074
вчера в 19:45
Пушкин не только стихи писал, потому его вполне можно сравнивать с Гоголем, вот только Василич посерьезней будет, но тут уже вкусовщина конечно.
Писал и довольно неплохо, но Пушкин прославился как поэт, если сравнивать то только с Лермонтовым
Klаsse
Klаsse
   383 / 1074
вчера в 19:38
Орлову чтобы каждую из этих четырёх фамилий выговорить, десяток попыток требуется.
ozdo
ozdo ответил 15511551
   440 / 1074
вчера в 19:26
По значимости литературного просвещения общества и трудов
ozdo
ozdo ответил Y.N.W.A.
   440 / 1074
вчера в 19:24
Пушкина нужно сравнивать с Лермонтовым... последний превосходит по таланту первого в разы
Garrincha58
Garrincha58
   387 / 1074
вчера в 19:05
«Кто круче,Орлов или Уткин?»
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius ответил Гус Пойет
   242 / 1074
вчера в 19:04
Да что там Гоголь - вот кто круче Дер Вар Сар или Ден Ван Ваарт вот в чём вопрос!
Круче конечно Сар Варт Дер))
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
   242 / 1074
вчера в 19:03
А кто лучше? Пушкин или Гоголь? И заодно проясните, тов. Орлов, кто из них Пушкин, а кто из них Гоголь?
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 18:47
Интеллектуал!
Фата лист
Фата лист ответил Gourcuff Yohanne
   214 / 1074
вчера в 18:45
Орбит или Дирол
Гудрон
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   348 / 1074
вчера в 18:42
Орбит или Дирол
Фата лист
Фата лист
   214 / 1074
вчера в 18:41
Мне больше братья Стругацкие нравятся:)
Фата лист
Фата лист ответил 15511551
   214 / 1074
вчера в 18:39
да, но он думает, что Гоголь поэт) если пишет: То же самое: Пушкин или Гоголь?
Пушкин не только стихи писал, потому его вполне можно сравнивать с Гоголем, вот только Василич посерьезней будет, но тут уже вкусовщина конечно.
15511551
15511551 ответил Y.N.W.A.
   70 / 1074
вчера в 18:39
Пушкина по значимости можно сравнивать только с Толстым, Достоевским, и, возможно, по таланту с Лермонтовым.
тебе понравились стихи Толстого и Достоевского) если ты сравниваешь их по значимости с Пушкиным)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил сулейман шлагбаум
   96 / 1074
вчера в 18:34
И почему же?
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Y.N.W.A.
   187 / 1074
вчера в 18:31
Правильно делаете, что стесняетесь. Читал. Что-то не так?
Да слабо как-то верится.
Гус Пойет
Гус Пойет
   629 / 1074
вчера в 18:28
Да что там Гоголь - вот кто круче Дер Вар Сар или Ден Ван Ваарт вот в чём вопрос!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил kolpankolpan
   187 / 1074
вчера в 18:05
Гоголь у Пушкина в прихожей отирался.
Лично видел, или с чьих-то слов ?
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