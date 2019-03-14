Орлов: «Кто круче, Роналду или Месси? То же самое: Пушкин или Гоголь?»

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Кто круче, Роналду или Месси? Это история для болельщиков. Оба играют шикарно. Вот ответьте мне, кто лучше: Пушкин или Гоголь? Здесь то же самое.
Они великие футболисты, и мы им за это благодарны. Они заставляют смотреть футбол ночью. Я уже хотел спать ложиться, но все-таки досмотрел до конца. Это здорово, что есть такое зрелище.
Братья Карамазовы- любимое произведение из всего разнообразия мировой худ. литературы. Великая книга.
Братья Карамазовы- любимое произведение из всего разнообразия мировой худ. литературы. Великая книга.
Я сравниваю литераторов, их значимость для российской литературы. Не поверишь, но у Пушкина есть еще и проза, если на то пошло. Но опять-таки, Достоевский, Толстой и Пушкин великие писатели, литераторы, поэтому их сравнение вполне уместно.
Я сравниваю литераторов, их значимость для российской литературы. Не поверишь, но у Пушкина есть еще и проза, если на то пошло. Но опять-таки, Достоевский, Толстой и Пушкин великие писатели, литераторы, поэтому их сравнение вполне уместно.
Ну, а если сравнивать Рона и Месси, то кого вы выберете - тащера или пенальтиста после нырков Кусареса? Человека, который последние 4 хэт-трика в ЛЧ сделал в плей-офф ("Вольфсбург", "Бавария", "Атлетико", "Атлетико") или человека, который последние 4 хет-трика сделал на групповом этапе в ненужных матчах, а в Ла Лиге набивает статистику на "Осасунах"? Я думаю, все очевидно.
Ну, а если сравнивать Рона и Месси, то кого вы выберете - тащера или пенальтиста после нырков Кусареса? Человека, который последние 4 хэт-трика в ЛЧ сделал в плей-офф ("Вольфсбург", "Бавария", "Атлетико", "Атлетико") или человека, который последние 4 хет-трика сделал на групповом этапе в ненужных матчах, а в Ла Лиге набивает статистику на "Осасунах"? Я думаю, все очевидно.
Но Лео конечно велик. Как и Гоголь после Пушкина
Но Лео конечно велик. Как и Гоголь после Пушкина
Чехов, Достоевский и Булгаков
Чехов, Достоевский и Булгаков