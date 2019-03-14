Орлов: «Кто круче, Роналду или Месси? То же самое: Пушкин или Гоголь?»

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы» сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Кто круче, Роналду или Месси? Это история для болельщиков. Оба играют шикарно. Вот ответьте мне, кто лучше: Пушкин или Гоголь? Здесь то же самое.

Они великие футболисты, и мы им за это благодарны. Они заставляют смотреть футбол ночью. Я уже хотел спать ложиться, но все-таки досмотрел до конца. Это здорово, что есть такое зрелище.