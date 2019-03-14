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Антон Миранчук: «У „Локомотива“ веселая атака»

вчера, 15:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар17.03.2019 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

Сложно сказать про «Краснодар». Мы отталкиваемся от себя. Нам позарез нужны три очка. Постараемся показать лучшую игру. Матч будет интересным.

Хочу ли продлить безвыигрышную серию «Краснодара»? Было бы актуально.

Также Миранчук ответил на вопрос о том, как он взаимодействует с атакующей группой команды.

Играют 11 человек. Влад и Хёведес также подключаются вперед. У нас веселая атака. Всегда приятно играть впереди, но нельзя забывать про оборону. Это более важный компонент. На сборах мы много работали над прессингом и оборонительными действиями.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   129 / 1074
вчера в 20:52
Ничья - лучший итог.
1 команда
1 команда ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   111 / 1074
вчера в 18:29
СКАЖУ ЧЕСТНО - ЛОКО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, НО ПАЛЫЧ У НИХ НОРМАЛЬНЫЙ ДЕД, С НИМ БЫ ПОБУХАЛ НА ДАЧЕ ! ГЫ-ГЫ
Очень верно.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   89 / 1074
вчера в 15:33
СКАЖУ ЧЕСТНО - ЛОКО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ,
НО ПАЛЫЧ У НИХ НОРМАЛЬНЫЙ ДЕД, С НИМ БЫ ПОБУХАЛ НА ДАЧЕ !

ГЫ-ГЫ
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   183 / 1074
вчера в 15:32
Обхохочешься)) Не поклонник железнодорожников, но против быков желаю им не проиграть
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 15:27
У вас вся команда веселая.....
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