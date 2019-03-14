Антон Миранчук: «У „Локомотива“ веселая атака»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

Сложно сказать про «Краснодар». Мы отталкиваемся от себя. Нам позарез нужны три очка. Постараемся показать лучшую игру. Матч будет интересным.

Хочу ли продлить безвыигрышную серию «Краснодара»? Было бы актуально.