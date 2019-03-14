Антон Миранчук: «У „Локомотива“ веселая атака»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Краснодара».
Сложно сказать про «Краснодар». Мы отталкиваемся от себя. Нам позарез нужны три очка. Постараемся показать лучшую игру. Матч будет интересным.
Хочу ли продлить безвыигрышную серию «Краснодара»? Было бы актуально.
Также Миранчук ответил на вопрос о том, как он взаимодействует с атакующей группой команды.
Играют 11 человек. Влад и Хёведес также подключаются вперед. У нас веселая атака. Всегда приятно играть впереди, но нельзя забывать про оборону. Это более важный компонент. На сборах мы много работали над прессингом и оборонительными действиями.
НО ПАЛЫЧ У НИХ НОРМАЛЬНЫЙ ДЕД, С НИМ БЫ ПОБУХАЛ НА ДАЧЕ !
ГЫ-ГЫ
НО ПАЛЫЧ У НИХ НОРМАЛЬНЫЙ ДЕД, С НИМ БЫ ПОБУХАЛ НА ДАЧЕ !
ГЫ-ГЫ