Сорокин: «Настраиваемся на тяжелую игру с „Ростовом“»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Ростова».

Готовимся в штатном режиме, всё хорошо. Настраиваемся на тяжелую игру, она точно не будет легкой, потому что «Ростов» достаточно опытная организованная команда. Стандартные положения у «Ростова» очень опасны, поэтому к ним тоже готовимся серьезно.

Мы все друг другу помогаем на поле и за его пределами, если кто-то нуждается. Стало ли легче из-за того, что стал чаще играть? Наверно немного легче, потому что получаю больше игрового времени. И ответственность чувствую – если тренер доверяет, нужно это доверие оправдывать.