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Сорокин: «Настраиваемся на тяжелую игру с „Ростовом“»

вчера, 14:04
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Ростова».

Готовимся в штатном режиме, всё хорошо. Настраиваемся на тяжелую игру, она точно не будет легкой, потому что «Ростов» достаточно опытная организованная команда. Стандартные положения у «Ростова» очень опасны, поэтому к ним тоже готовимся серьезно. 

Мы все друг другу помогаем на поле и за его пределами, если кто-то нуждается. Стало ли легче из-за того, что стал чаще играть? Наверно немного легче, потому что получаю больше игрового времени. И ответственность чувствую – если тренер доверяет, нужно это доверие оправдывать.   

Команды рассудит Сергей Лапочкин.

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Все комментарии
борька
борька
   260 / 1074
вчера в 21:05
Братская игра,зачем ноги бить,!
ArgonS
ArgonS
   225 / 1074
вчера в 20:47
Разве на договорняк настраиваться нужно?
drive45
drive45
   644 / 1074
вчера в 18:27
Рубин будем обходить уважительно, с минимальным усилиями и с небольшим перевесом.
Dominators
Dominators ответил Питермен
   150 / 1074
вчера в 18:08
Унылый договорняк на 0-0 с агентом Федуна Лапочкиным и 100 зрителей на матче
Конечно ,ведь сегодня мы все увидим сиквел , Он возвращается , от Зенита .
Аксинья
Аксинья
   71 / 1074
вчера в 15:05
Валера уже положил на чемп большой и толстый, его больше Кубок волнует...Курбан тоже забил свой обрезной как на чемп так и на Рубин...Тук скорее всего будет не борьба, а мирная нечейка - так что отдыхай Егорка...
Abverin
Abverin
   93 / 1074
вчера в 14:14
Репетиция перед пердивом.
AfrikSimon
AfrikSimon
   102 / 1074
вчера в 14:05
Там и счет уже можно предсказать 1-1, скучную игру, автобус и договорняк.
Питермен
Питермен
   45 / 1074
вчера в 14:05
Унылый договорняк на 0-0 с агентом Федуна Лапочкиным и 100 зрителей на матче
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