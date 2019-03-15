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Семак: «На данном этапе местами мы смотримся неплохо. Есть куда расти»

вчера, 02:02
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Вильярреала» (1:2) и вылета своей команды из Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

О состоянии Дзюбы, Барриоса и Лунёва

Что касается Дзюбы, у него проблемы после матча с «Уфой». Сегодня он не попал в заявку по медицинским показаниям. Надеюсь, до «Спартака» сможем решить проблему. То же самое у Барриоса, который был заменён из-за проблем со здоровьем. То же самое с Лунёвым. Завтра можно будет сказать только после обследования, насколько у них есть шансы принять участие в матче со «Спартаком». 

О победе «Зенита» над «Вильярреалом» в Кубке УЕФА-2007/08

Сложно сравнивать игры, которые состоялись с промежутком в 11 лет. Можно сказать, чего не хватило сейчас. Есть определённые проблемы, в том числе с заявкой в Лиге Европы, и мы шаг за шагом стараемся балансировать. На данном этапе местами смотримся неплохо, но есть, к чему расти. На данном этапе ожидать фееричного выступления было сложно. Ребята старались, молодцы. Было видно желание. Хотели вернуться в игру и победить. В первом тайме, когда были осязаемые шансы, играли очень и очень активно. Но ещё раз говорю: нужно было забить, тогда бы игра пошла иначе. То же самое можно сказать и о матче в Петербурге. Но это футбол. 

О неиспользованных моментах Азмуна

Сложно сказать, с чем это связано. Нужно прибавлять в этом компоненте, работать. Моменты есть — это хорошо. Уже говорили с ним, что моментов больше, чем забитых мячей. Нужно стараться, работать, правильно оценивать ситуацию. Есть проблема с оценкой ситуации, не скажу, что у многих игроков, но не всегда получается действовать так, как нужно. И принятие решения влияет на ситуацию. Есть хорошие моменты, их нужно реализовывать, но пока не получается. 

Об ошибках Лунёва

В первом тайме местами контроль мяча у нас был лучше, но ошибки присутствовали. Хочется, чтобы спокойнее и лучше был контроль в начале атаки. Понятно желание Лунева упростить игру и гораздо проще и безопаснее, как ему кажется, выбить мяч. Но не всегда это так. Нужно стараться выходить через короткие и средние передачи, над чем мы и работаем. Местами получается, местами — нет, но это зависит от многих факторов.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 1082
вчера в 17:42
Сергей Богданыч - первый настоящий ТРЕНЕР в лазурятнике душистом! Пусть работает на сЛАВУ ""зЕНЬКЕ"! УДАЧИ БОГДАНЫЧУ! Бакланы неблагодарные - стыдно за вАС!
Физручини
Физручини ответил PiterGrad
   970 / 1082
вчера в 17:28
Зенит смотрится просто уныло ...идей как выйти в атаку просто нет. Лунев с такой тактикой Семака скоро потеряет место в сборной,он уже морально упал...вытаскивая куча мячей из сетки.Игра отстойная у команды..надеюсь если проиграем мясу ,то Семака попросят на выход.
Семака если и попросят, то только в конце сезона. Тут осталось-то
Физручини
Физручини
   970 / 1082
вчера в 17:26
Семаку хоть ссы в глаза - всё Божья роса
a3r3v3
a3r3v3
   472 / 1082
вчера в 14:04
А хохлу все до звезды
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   344 / 1082
вчера в 13:34
что то я не пойму вас бакланы ,то кричите семак наше все
то вали в уфу сложно понять,пусть поработает до конца сезона
кого сейчас поставите зырянова чтоль.
Никита Бычков
Никита Бычков
   631 / 1082
вчера в 08:49
Чтоб вас мясо порвало (болельщик цска)
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:36
Есть куда расти, да. Но это если дно пробить не получится.
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
вчера в 08:25
Есть куда рости! Я так понимаю УФУ делает Богданович!
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 08:16
Зенит смотрится просто уныло ...идей как выйти в атаку просто нет. Лунев с такой тактикой Семака скоро потеряет место в сборной,он уже морально упал...вытаскивая куча мячей из сетки.Игра отстойная у команды..надеюсь если проиграем мясу ,то Семака попросят на выход.
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 07:48
"Звиздеть" научился - осталось научиться команду тренировать...
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 07:26
Уже и Азмун виноват
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   216 / 1082
вчера в 07:14
Главная ошибка чухонцев - замена тренеров, что-то выигрывавших в своей карьере, на совершеннейшего ноунейма, зато " своего и перспективного" . Да и хрен с ними ! Что плохо Зениту - хорошо России !
mensk
mensk
   1014 / 1082
вчера в 06:21
Чего чего, а юмора у вас хватает.
Большой Карай
Большой Карай
   838 / 1082
вчера в 06:06
Я бы хотел чтобы зенит или другая команда наша играла так как Вильярреал.
Igo0rek
Igo0rek
   4 / 1082
вчера в 06:02
Физрука этого гнать надо
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 05:10
такая задача и была - местами выглядеть неплохо ?
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
вчера в 04:09
Пока физрука не поменяем ему все время нужно будет над чем-то работать, чтобы местами получалось.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   62 / 1082
вчера в 02:38
Большое интервью,ничего конкретного,одна вода.Семак единственное чем овладел за последнее время,это говорить много и не о чем,типа,Вы меня спросили,я ответил.Вроде,в кое-то веки качественно усилились,а игры как не было,так и нет.У игроков не горят глаза и по фигуре на все.
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