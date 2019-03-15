Семак: «На данном этапе местами мы смотримся неплохо. Есть куда расти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Вильярреала» (1:2) и вылета своей команды из Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

О состоянии Дзюбы, Барриоса и Лунёва

Что касается Дзюбы, у него проблемы после матча с «Уфой». Сегодня он не попал в заявку по медицинским показаниям. Надеюсь, до «Спартака» сможем решить проблему. То же самое у Барриоса, который был заменён из-за проблем со здоровьем. То же самое с Лунёвым. Завтра можно будет сказать только после обследования, насколько у них есть шансы принять участие в матче со «Спартаком».

О победе «Зенита» над «Вильярреалом» в Кубке УЕФА -2007/08

Сложно сравнивать игры, которые состоялись с промежутком в 11 лет. Можно сказать, чего не хватило сейчас. Есть определённые проблемы, в том числе с заявкой в Лиге Европы, и мы шаг за шагом стараемся балансировать. На данном этапе местами смотримся неплохо, но есть, к чему расти. На данном этапе ожидать фееричного выступления было сложно. Ребята старались, молодцы. Было видно желание. Хотели вернуться в игру и победить. В первом тайме, когда были осязаемые шансы, играли очень и очень активно. Но ещё раз говорю: нужно было забить, тогда бы игра пошла иначе. То же самое можно сказать и о матче в Петербурге. Но это футбол.

О неиспользованных моментах Азмуна

Сложно сказать, с чем это связано. Нужно прибавлять в этом компоненте, работать. Моменты есть — это хорошо. Уже говорили с ним, что моментов больше, чем забитых мячей. Нужно стараться, работать, правильно оценивать ситуацию. Есть проблема с оценкой ситуации, не скажу, что у многих игроков, но не всегда получается действовать так, как нужно. И принятие решения влияет на ситуацию. Есть хорошие моменты, их нужно реализовывать, но пока не получается.

Об ошибках Лунёва

В первом тайме местами контроль мяча у нас был лучше, но ошибки присутствовали. Хочется, чтобы спокойнее и лучше был контроль в начале атаки. Понятно желание Лунева упростить игру и гораздо проще и безопаснее, как ему кажется, выбить мяч. Но не всегда это так. Нужно стараться выходить через короткие и средние передачи, над чем мы и работаем. Местами получается, местами — нет, но это зависит от многих факторов.