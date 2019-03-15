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Газинский: «Можем смело смотреть болельщикам в глаза»

вчера, 01:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский дал комментарий после ответной встречи с «Валенсией» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы и вылета «быков» из турнира.

Не сказал бы, что матч неудачный. Неудачный он только по результату. Тяжело в такие моменты находить нужные слова. Мы играли хорошо и должны были проходить дальше. Мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча были слёзы на глазах. Очень обидно выйти вперёд на 85-й и упустить победу на 93-й минуте. Тяжело сказать, что это было: потеря концентрации, или же мы не отошли от забитого мяча. Понимаешь, что на кону проход, нужно играть проще, не нужно что-то придумывать. 

Сыграли с «Байером» и «Валенсией». Две хорошие команды, но понимаем, что играть можно с любым соперником. При такой поддержке находим силы забить, но упускаем победу… Хочется, чтобы такая поддержка была на каждом матче. Это дополнительный заряд, всё легче даётся. 

Замена Ари стала определяющей? Понятно, что каждый футболист важен. Ари – ключевая фигура. Но мы перестроились, были подходы. Просто нужно доводить матч до победы. 

Теперь мы играем только в одном турнире, так что нужно думать о чемпионате, нужно восстановиться.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   115 / 1082
вчера в 09:43
Достойно смотрят, когда выигрывают.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:37
Да, но сначала тренеру п..ды дайте
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1082
вчера в 02:06
Да вы красавцы просто💪💪💪💪💪
161регион
161регион
   30 / 1082
вчера в 01:23
Достойно играли
Mangur
Mangur
   372 / 1082
вчера в 01:20
Немного не хватило.Спасибо за игру.
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