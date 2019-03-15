Газинский: «Можем смело смотреть болельщикам в глаза»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский дал комментарий после ответной встречи с «Валенсией» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы и вылета «быков» из турнира.

Не сказал бы, что матч неудачный. Неудачный он только по результату. Тяжело в такие моменты находить нужные слова. Мы играли хорошо и должны были проходить дальше. Мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча были слёзы на глазах. Очень обидно выйти вперёд на 85-й и упустить победу на 93-й минуте. Тяжело сказать, что это было: потеря концентрации, или же мы не отошли от забитого мяча. Понимаешь, что на кону проход, нужно играть проще, не нужно что-то придумывать.

Сыграли с «Байером» и «Валенсией». Две хорошие команды, но понимаем, что играть можно с любым соперником. При такой поддержке находим силы забить, но упускаем победу… Хочется, чтобы такая поддержка была на каждом матче. Это дополнительный заряд, всё легче даётся.

Замена Ари стала определяющей? Понятно, что каждый футболист важен. Ари – ключевая фигура. Но мы перестроились, были подходы. Просто нужно доводить матч до победы.

Теперь мы играем только в одном турнире, так что нужно думать о чемпионате, нужно восстановиться.