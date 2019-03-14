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Спортдиректор «Енисея» ответил Аленичеву

вчера, 22:21

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский ответил главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, который ранее заявил, что это лично Петровский написал текст письма от имени болельщиков красноярского клуба с требованием уволить тренера.

Несколько удивительно появление комментариев от главного тренера в публичной среде. Несмотря на наши непростые взаимоотношения, мы старались никуда не выносить внутренние моменты.

Что касается слов Аленичева о том, что заявление от имени фанатов «Енисея» написано кем-то из клуба — это звучит странно. Я лично неоднократно говорил Дмитрию Анатольевичу, что среди болельщиков есть недовольства, в частности, среди представителей фан-среды.

С нашей стороны делается все возможное, чтобы максимально нивелировать негатив в публичном пространстве. У нас есть квалифицированный специалист по работе с болельщиками, который общается с фан-сектором, с активной частью фанатов. Он всегда пытался сгладить углы, объяснить, что сейчас клубу не нужны негативные эмоции. Мы знали о негативных настроениях в фанатской среде, тренерский штаб тоже знал.

Тем не менее ключевой момент — то, что мы дебютируем в Премьер-Лиге, самое главное — держаться вместе.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   511 / 1074
сегодня в 06:45
фан-среда в Енисее, да и у большинства команд РПЛ, прикормлена руководством, поэтому кто там прав со стороны не видно
Гавроша
Гавроша
   85 / 1074
вчера в 23:50
Взяли свинью - теперь она везде грязь выискивать будет.
Aчиститель
Aчиститель
   81 / 1074
вчера в 22:34
Алень уперся, не хочет признаваться в свой некомпетентности.
pavkur
pavkur
   44 / 1074
вчера в 22:30
Аленичев, кроме как по-свински, по другому не умеет, воспитание тарасовское.
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