Спортдиректор «Енисея» ответил Аленичеву

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский ответил главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, который ранее заявил, что это лично Петровский написал текст письма от имени болельщиков красноярского клуба с требованием уволить тренера.

Несколько удивительно появление комментариев от главного тренера в публичной среде. Несмотря на наши непростые взаимоотношения, мы старались никуда не выносить внутренние моменты.

Что касается слов Аленичева о том, что заявление от имени фанатов «Енисея» написано кем-то из клуба — это звучит странно. Я лично неоднократно говорил Дмитрию Анатольевичу, что среди болельщиков есть недовольства, в частности, среди представителей фан-среды.

С нашей стороны делается все возможное, чтобы максимально нивелировать негатив в публичном пространстве. У нас есть квалифицированный специалист по работе с болельщиками, который общается с фан-сектором, с активной частью фанатов. Он всегда пытался сгладить углы, объяснить, что сейчас клубу не нужны негативные эмоции. Мы знали о негативных настроениях в фанатской среде, тренерский штаб тоже знал.

Тем не менее ключевой момент — то, что мы дебютируем в Премьер-Лиге, самое главное — держаться вместе.