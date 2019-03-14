ГлавнаяНовости

Аленичев: «„Енисей“ за моей спиной ведет переговоры с двумя тренерами»

вчера, 19:31

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал обращение болельщиков клуба к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить российского специалиста с его поста. По словам Аленичева, за этим обращением стоит лично руководитель клуба Денис Рубцов, а его текст написал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский.

«Енисей» после 19 туров занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков.

Прекрасно пониманию истинные причины появления обращения, полного упреков мне лично и старшему тренеру Титову. В курсе того, что за заявлением болельщиков стоит заказ руководителя клуба господина Рубцова, а его текст написал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский – кстати, в прошлом журналист. Все это вписывается в политику этих функционеров в последнее время. Вначале устраивается провокация с якобы «пьяным» вождением – обнаружен факт явной фальсификации документов по делу сотрудниками ГИБДД, мои адвокаты в курсе этого, скоро предстоит новое разбирательство в суде и его итоги я намерен предать полной огласке. До этого вышло странное интервью нападающего Артура Малояна с критикой в наш адрес, хотя сам форвард в тот момент уже выступал в аренде в «Тюмени». Потом мой штаб отстранили от руководства командой перед гостевым матчем с «Анжи» – тогда в ситуацию оперативно вмешался губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс, который в жесткой форме довел до Рубцова и регионального министра спорта Алексеева, что «Енисей» продолжит тренировать Аленичев и его ассистенты.

Но теперь следует новый виток – история с просьбой об отставке, снова звучат ничем необоснованные обвинения в пьянстве, на которые не обращать внимания, конечно, не могу... Вместо того, чтобы консолидировать усилия в непростой турнирной ситуации, выполнять свои прямые обязанности и поддерживать коллектив, ряд руководителей занимается такими вещами. Мне это непонятно и неприятно. Да просто дикость.

Обращение адресовано губернатору Красноярского края. Замечу, что у меня установилось полное взаимопонимание с Александром Викторовичем: мы в любой момент можем связаться и обсудить любые проблемы, касающиеся «Енисея» и моего будущего в команде. А прошлогодний урок с «Анжи» Рубцову, его окружению и одному из футболистов, настроенному против нас, видимо, впрок не пошел.

Знаю, что в субботу нашу гостевую встречу с «Арсеналом» покажут на большом экране в одном из городских кинотеатров. Перед началом игры с болельщиками должен пообщаться господин Рубцов – наверняка он станет уверять, что мы все до конца в одной лодке. Но поскольку у меня есть информация, что за нашей спиной уже ведутся переговоры с двумя известными тренерами, хочу обратиться к фанатам: не верьте, никакого единства и в помине нет! 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Уверен, „Краснодар“ будет конкурентоспособен и в Лиге чемпионов»
Сегодня, 03:44 Комментарии2
Таранов: «Думали, что победа у нас. Игру решил один эпизод»
Сегодня, 03:32 Комментарии2
Стоцкий: «Раз „Валенсия“ прошла дальше, значит, она сильнее»
Сегодня, 03:12 Комментарии1
Иванович: «„Зенит“ столкнулся со старой проблемой – привёз сам себе»
Сегодня, 02:51 Комментарии0
Шатов: «Поведи мы в счёте, и неизвестно, как всё могло сложиться»
Сегодня, 02:34 Комментарии8
Дриусси: «Стараемся не падать духом и начинаем думать о „Спартаке“»
Сегодня, 02:15 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
steelhead
steelhead ответил Владимир_Спартак
   896 / 1074
сегодня в 00:32
Да давно бы уже сам Дима выскачил из этой грязи. Насильно мил не будешь.
Да нормально там все. Губер с умом, стравливает их друг с другом, чтобы бабки бюджетные с оглядкой пилили. А споются, так бюджет станет как у Реала).
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Kresi frok
   35 / 1074
вчера в 23:44
Куда нам да и всем остальным до хлева с крепким духом.
STVA 1
STVA 1 ответил kotmyshka
   116 / 1074
вчера в 22:26
ФНЛ уже практически, а тренер не виноват...
Бежать ему надо
мяч квадратный
мяч квадратный
   1028 / 1074
вчера в 21:48
Стандартная практика нынешней власти в стране по устранению неугодных и отжиму бизнеса чиновниками. На фирму или человека натравливаются силовики. Если это организация, то в офисе маски-шоу с конфискацией оргтехники и документов до выяснения. Но никто ничего разумеется не выясняет. Всё. Работа фирмы парализована. В случае частных лиц обвинение в пьянстве за рулём. Права отбираются. Передвижение жертвы ограничивается. Каждый день дергают на допросы и следственные мероприятия. Работать не дают. Пусть бегает по судам и доказывает, что был не пьян и что это провокация. Ручной суд долго тянет с рассмотрением, затем выносит решение в пользу власти с формулировкой, как в случаях обращения на неправомерные выдуманные штрафы-нет оснований не доверять сотрудникам полиции.... Пусть жертва подаёт апеляцию и бегает по судам дальше. В это время провластные СМИ поливают жертву 77м.
ошалевший
ошалевший ответил Так Себе Аналитик
   404 / 1074
вчера в 21:43
Нормально, Алень уже вторую команду собирается в ФНЛ вывести, а все ищет заговоры в том, что его хотят уволить. Какие они, спартачи, все-таки упортые!))
дак он и вывел енисей в рпл,ещё он тулу из 2 дивизиона довёл до фнл и рпл,которая сейчас раздевает дома всех лидеров
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   589 / 1074
вчера в 21:43
Это заговор!
pomor45
pomor45
   170 / 1074
вчера в 21:32
Так повернись лицом.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1074
вчера в 21:12
Какой же мерзкий клуб Енисей оказвается, даже хужи Барселоны! Хорошо что он вылетает. Надеюсь больше не когда не увижу его в Рпл снова!
ermak6848
ermak6848
   201 / 1074
вчера в 21:10
Без дыма огня не бывает ....
Крепись Дмитрий!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 1074
вчера в 20:59
Нормально, Алень уже вторую команду собирается в ФНЛ вывести, а все ищет заговоры в том, что его хотят уволить. Какие они, спартачи, все-таки упортые!))
valt134
valt134
   199 / 1074
вчера в 20:55
Насильно мил не будешь. Да и результата нет. Поэтому расставание Аленичева с Енисеем, так же как и команды с РПЛ, неизбежны.
Alex-96
Alex-96
   487 / 1074
вчера в 20:55
Никак алкаш и бромантан не угомоняться, все Енисей тренируют и тренируют. Были бы приличные люди, после такого позора сами бы давно ушли, но че с бывших спартачей взять то?
RIR68
RIR68
   222 / 1074
вчера в 20:54
не спасёт аленя Усс. нужно звонить глушаку. он Лаврова с чеченцами подтянет)))
Гавроша
Гавроша
   85 / 1074
вчера в 20:47
Вот руководство 16и - пока тренеришка пьет, они ведут переговоры с двумя другими.

А оленю надо было еще добавить, что если его оставят, то в ЛЧ пробьются.
DXTK
DXTK
   137 / 1074
вчера в 20:26
Аленичев браво. если рубить сук то до конца .
philsmit
philsmit
   883 / 1074
вчера в 20:25
Этож надо так любить деньги, всё понимать, что в 62е и оттуда не вылазить...
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   83 / 1074
вчера в 20:24
Пусть пупсики забирают выпивоху Диму на поруки, у них уже много таких.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 20:10
- Пойду в кино схожу...
- На "Аватар"??
- Нет.На Арсенал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   84 / 1074
вчера в 20:10
Да давно бы уже сам Дима выскачил из этой грязи. Насильно мил не будешь.
EAGuar As
EAGuar As ответил Footbolista
   78 / 1074
вчера в 20:10
Согласен , лет десять им бы даже ФНЛ не видать .
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 20:10
Заказ заказом, Дима, а где игра команды?!!! Енисей вряд ли выйдет в этом сезоне в Лигу чемпионов.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 20:09
"обнаружен факт явной фальсификации документов по делу сотрудниками ГИБДД" - почему-то охотно верится, ибо это уже российская классика.
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
вчера в 20:07
Дмитрий Анатольевич , вы начинали в Туле . Приезжайте . Здесь и отставку принять приятней . Тула ждёт .
fanilich
fanilich
   436 / 1074
вчера в 20:07
Поменяв Аленичева, Енисей лучше не станет как клуб.Если в руководстве интриганы и любители "попилить"и в спину топориком рубануть, менять нужно руководство
particular
particular ответил Adepta
   3 / 1074
вчера в 20:07
А набраться совести и уйти самому, признав свою несостоятельность, слабо?
Вполне ожидаемый ход... Так сделали бы Вы, или я, или кто-то другой...
Но в данной ситуации расклад такой, какой есть..:))
У нас не все готовы, опустив голову, признать ошибки или некомпетентность и освободить место, кресло или трон..:))
Adepta
Adepta ответил particular
   151 / 1074
вчера в 20:01
Действительность такова, что, как только руководство перестаёт устраивать работа коуча, появляется необходимость его выдавить всеми доступными способами в обход контракта... А тут все средства хороши..:))
А набраться совести и уйти самому, признав свою несостоятельность, слабо?
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 20:01
Дима, держись,мы с тобой,выбирайся из болота
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 20:01
ФНЛ уже практически, а тренер не виноват...
311
311
   56 / 1074
вчера в 19:59
Команда на последнем месте, а он всё заговоры ищет. Чисто спартаковская фишка!)
Footbolista
Footbolista ответил Caniggia
   5 / 1074
вчера в 19:57
Пусть берут Моуриньо...он как раз сейчас свободен)...только это не спасет енисей...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100