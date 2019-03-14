Аленичев: «„Енисей“ за моей спиной ведет переговоры с двумя тренерами»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал обращение болельщиков клуба к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить российского специалиста с его поста. По словам Аленичева, за этим обращением стоит лично руководитель клуба Денис Рубцов, а его текст написал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский.

«Енисей» после 19 туров занимает последнее место в таблице, набрав 11 очков.

Прекрасно пониманию истинные причины появления обращения, полного упреков мне лично и старшему тренеру Титову. В курсе того, что за заявлением болельщиков стоит заказ руководителя клуба господина Рубцова, а его текст написал спортивный директор «Енисея» Денис Петровский – кстати, в прошлом журналист. Все это вписывается в политику этих функционеров в последнее время. Вначале устраивается провокация с якобы «пьяным» вождением – обнаружен факт явной фальсификации документов по делу сотрудниками ГИБДД , мои адвокаты в курсе этого, скоро предстоит новое разбирательство в суде и его итоги я намерен предать полной огласке. До этого вышло странное интервью нападающего Артура Малояна с критикой в наш адрес, хотя сам форвард в тот момент уже выступал в аренде в «Тюмени». Потом мой штаб отстранили от руководства командой перед гостевым матчем с «Анжи» – тогда в ситуацию оперативно вмешался губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс, который в жесткой форме довел до Рубцова и регионального министра спорта Алексеева, что «Енисей» продолжит тренировать Аленичев и его ассистенты.

Но теперь следует новый виток – история с просьбой об отставке, снова звучат ничем необоснованные обвинения в пьянстве, на которые не обращать внимания, конечно, не могу... Вместо того, чтобы консолидировать усилия в непростой турнирной ситуации, выполнять свои прямые обязанности и поддерживать коллектив, ряд руководителей занимается такими вещами. Мне это непонятно и неприятно. Да просто дикость.

Обращение адресовано губернатору Красноярского края. Замечу, что у меня установилось полное взаимопонимание с Александром Викторовичем: мы в любой момент можем связаться и обсудить любые проблемы, касающиеся «Енисея» и моего будущего в команде. А прошлогодний урок с «Анжи» Рубцову, его окружению и одному из футболистов, настроенному против нас, видимо, впрок не пошел.

Знаю, что в субботу нашу гостевую встречу с «Арсеналом» покажут на большом экране в одном из городских кинотеатров. Перед началом игры с болельщиками должен пообщаться господин Рубцов – наверняка он станет уверять, что мы все до конца в одной лодке. Но поскольку у меня есть информация, что за нашей спиной уже ведутся переговоры с двумя известными тренерами, хочу обратиться к фанатам: не верьте, никакого единства и в помине нет!