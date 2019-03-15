Мусаев: «Показали, что можем играть с командами из топовых чемпионатов»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1), которая не позволила «быкам» выйти в следующий этап.

Я не считаю, что у нас были проблемы в атаке. Классон играл на острие, и ему потребовалось какое-то время на адаптацию, но в целом все было в порядке. В дальнейшем мне надо будет сесть и подумать, как мы будем строить игру в атаке. Сейчас не готов.

Галицкий зашел в раздевалку, пожал ребятам руки. Ничего не говорил, просто пожал руки. Сейчас трудно подбирать слова, надо остыть.

Мне приятно, что 35 тысяч зрителей кричали нам «молодцы» после игры. Конечно, хотели выиграть, но если проигрывать, то только так. Вся эта еврокубковая кампания станет для нас хорошим опытом. Мы показали, что можем играть с командами из топовых чемпионатов.