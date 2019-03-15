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Мусаев: «Показали, что можем играть с командами из топовых чемпионатов»

вчера, 00:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1), которая не позволила «быкам» выйти в следующий этап.

Я не считаю, что у нас были проблемы в атаке. Классон играл на острие, и ему потребовалось какое-то время на адаптацию, но в целом все было в порядке. В дальнейшем мне надо будет сесть и подумать, как мы будем строить игру в атаке. Сейчас не готов.

Галицкий зашел в раздевалку, пожал ребятам руки. Ничего не говорил, просто пожал руки. Сейчас трудно подбирать слова, надо остыть.

Мне приятно, что 35 тысяч зрителей кричали нам «молодцы» после игры. Конечно, хотели выиграть, но если проигрывать, то только так. Вся эта еврокубковая кампания станет для нас хорошим опытом. Мы показали, что можем играть с командами из топовых чемпионатов.

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Все комментарии
Ника228
Ника228
вчера в 09:49
Не ну за Краснодар не стыдно , бились с топовой командой испании . Краснодар хорошо выступил , просто без нормального нападающего в хорошей форме трудно играть.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   429 / 1082
вчера в 02:03
Твой прокол , с заменой на 91 минуте
tolctoy
tolctoy
   685 / 1082
вчера в 01:14
Играть с командами из топовых чемпионатов вы можете,выигрывать НЕТ.И чемпионат в этом сезоне Краснодару не выиграть,опыта нет.А команда очень хорошая,жаль если окажусь прав.
-Хостинский-
-Хостинский-
   371 / 1082
вчера в 00:51
Хорошие слова, все в цель 🎯
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   101 / 1082
вчера в 00:40
Не повезло в этот раз - повезёт в следующий!
Брулин
Брулин
   61 / 1082
вчера в 00:33
Жестоко как не повезло( что тут ещё скажешь
supafresh
supafresh
   744 / 1082
вчера в 00:27
Браво! просто браво,все матчи быков в плей-офф были супер!
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