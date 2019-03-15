Семак: «Обе игры с „Вильярреалом“ могли сложиться иначе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.
Мы проиграли, значит, были хуже. И в первом домашнем матче пропускали легко. Обе игры могли сложиться иначе.
У нас были возможности забить, но мы не смогли, а они реализовали свои моменты. Это уровень игроков. У них качественное завершение атак. Местами мы сыграли неплохо. Однако не смогли реализовать свои моменты.
на троих одна "дорожка",
ну так что ж, одна "дорожка",
надо ж карликам немножко.
на троих одна "дорожка",
ну так что ж, одна "дорожка",
надо ж карликам немножко.
Так они и сложились в пользу нормальной команды с 17 места ЛаЛиги. ))
Так они и сложились в пользу нормальной команды с 17 места ЛаЛиги. ))
Вспоминаю слова Юрана о бывших новых тренерах "Спартака" - Аленичеве и Титове: " Они думают, что если одели костюмы с галстуками, то уже и тренеры."
Вспоминаю слова Юрана о бывших новых тренерах "Спартака" - Аленичеве и Титове: " Они думают, что если одели костюмы с галстуками, то уже и тренеры."