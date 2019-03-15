Семак: «Обе игры с „Вильярреалом“ могли сложиться иначе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Мы проиграли, значит, были хуже. И в первом домашнем матче пропускали легко. Обе игры могли сложиться иначе.

У нас были возможности забить, но мы не смогли, а они реализовали свои моменты. Это уровень игроков. У них качественное завершение атак. Местами мы сыграли неплохо. Однако не смогли реализовать свои моменты.