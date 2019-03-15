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Семак: «Обе игры с „Вильярреалом“ могли сложиться иначе»

вчера, 01:17
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

Мы проиграли, значит, были хуже. И в первом домашнем матче пропускали легко. Обе игры могли сложиться иначе. 

У нас были возможности забить, но мы не смогли, а они реализовали свои моменты. Это уровень игроков. У них качественное завершение атак. Местами мы сыграли неплохо. Однако не смогли реализовать свои моменты.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
вчера в 18:46
Могли но не смогли.
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 12:34
Зенит с Вильярреалом разочаровал.....
Honduras2010
Honduras2010
   910 / 1082
вчера в 10:42
Вовка, димка и сережка,
на троих одна "дорожка",
ну так что ж, одна "дорожка",
надо ж карликам немножко.
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:39
"...обе игры могли сложиться..."

Так они и сложились в пользу нормальной команды с 17 места ЛаЛиги. ))
loko7
loko7
   585 / 1082
вчера в 08:12
Иначе они бы сложились если бы за вас играли Барса или Ливерпуль.
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 06:45
Погонят скоро любителя газетных вырезок ссаными тряпками!
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 06:25
Вот он истинный уровень Зенита - дно испанского чемпионата.
wingback
wingback
   446 / 1082
вчера в 03:36
Всем уже понятно что этот конский дядька - днарь, кроме полоумного руководства...
mortid
mortid
   543 / 1082
вчера в 03:01
Ну понеслась, если бы, да кабы, Дзюба уже сделал вывод, тренеришка. Лучше бы Парфёнова подписали, языком мужик не чешет, а делает свою работу и не плохо. Офигеть, уровень игроков, а какого вы набрали за сотни миллионов игроков, которые хуже семнадцатой команды Испании? На каторгу всех, в Енисей, вместе с тренером.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   62 / 1082
вчера в 02:53
Сравните слова Симеоне после поражения от Юве и слова Семака....И это при том,что Зенит в обеих матчах летел в одну калитку....Всегда уважительно относился к Семаку как к игроку,а вот тренер Семак лично у меня не вызывает уважения.Слава Богу,что не болею за Зенит,а то бы переживал сильно.Но местным Литейным и им подобным это видимо не главное....вот за....ть Спартак -воблеры главное в их жизни
Kuprin
Kuprin
   229 / 1082
вчера в 02:12
непосильная для сережи ноша
Тихонов А
Тихонов А
   611 / 1082
вчера в 01:53
голубым как всегда указали их место, несмотря на господдержку.
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 1082
вчера в 01:44
если бы тренер был не физрук
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 01:41
Конечно, могли, но не смогли...
Tostao
Tostao
   341 / 1082
вчера в 01:33
Не по Сеньке шапка. Это про Семака и "Зенит".
Вспоминаю слова Юрана о бывших новых тренерах "Спартака" - Аленичеве и Титове: " Они думают, что если одели костюмы с галстуками, то уже и тренеры."
Аксинья
Аксинья ответил Wolf77785
   53 / 1082
вчера в 01:31
скорее у москвы, купленные последние чемпионаты это показывает
Ну уж в этом сезоне Зениту и покупать не потребуется - чемпионство ему как презент на блюдечке принесут...И это при такой игре и таком физруке...
За адекватность
За адекватность
   59 / 1082
вчера в 01:31
"Местами мы сыграли неплохо." Вильярреал" идет в прессинг, "Зенит" в ступоре, пас вратарю и вынос, "Зенит" пытается прессинговать, испанцы легко и непринужденно выходят через пас. Неплохо это в РФПЛ, когда все ставят автобусы и пешком по полю ходят.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Аксинья
   104 / 1082
вчера в 01:26
Иначе игры могут складываться только в РПЛ - там вся власть у Газпрома...
скорее у москвы, купленные последние чемпионаты это показывает
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 01:24
Иначе игры могут складываться только в РПЛ - там вся власть у Газпрома...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1082
вчера в 01:24
Когда ты уже замолчишь, физрук Серёжа? Надоел.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   203 / 1082
вчера в 01:23
Забей Азмун те два момента в первые 10 минут...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1082
вчера в 01:23
Да ну тебя на 66)
Ангарский маньяк
Ангарский маньяк
   227 / 1082
вчера в 01:21
Могли оба раза проиграть 8:0 при честном судействе! Гыгыгы!
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