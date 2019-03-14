Деменко: «Обидно, что минута всё решила»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от «Валенсии».

«Быки» не сумели удержать нужный для себя счет и пропустили на последней минуте, что стило «Краснодару» прохода в 1/4 финала.

Столько эмоций оставил этот матч. Был шанс, «Краснодар» играл сегодня лучше, чем в гостевом матче. Показали, что могут спокойно играть с такими грандами, может быть, «Валенсия» была слишком уверена в себе. Пропущенный гол в концовке напомнил матч с «Оренбургом», что-то «Краснодару» не хватает, чтобы выдержать концовку матча и подарить болельщикам праздникам. Надо уметь успокоить игру, «Валенсия» играла не лучше и не хуже нашей команды, но у них нет такой паники, тяжело сказать, в чем проблема у «Краснодара».

Обидно, минута решила все. «Краснодар» выглядел достойно, ребятам было приятно играть в Лиге Европы, но не смогли сами себе сделать подарок и впервые в истории выйти в четвертьфинал. Как бы теперь это не отразилось на чемпионате России, потому что футболисты «Краснодара» получили болезненный удар, совсем скоро матч с «Локомотивом», отдали столько сил, восстанавливаться будет тяжело. У «Краснодара» действительно слишком маленькая скамейка запасных, на протяжении месяца играют одни и те же футболисты, нужно расширять, пополнить три-четыре позиции. Тем не менее сегодня ни Мартынович, ни Каборе не играли, но команда смотрелась хорошо.

«Краснодар» получил урок, конечно, многие говорят, что этот урок длится на протяжении трех лет. Игра шла, но результат команде принес Сулейманов, который вышел и одним ударом забил мяч, подарил команде хороший шанс.