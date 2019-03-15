Тренер «Зальцбурга»: «„Наполи“ – сильнейшая из оставшихся команд в ЛЕ»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе подвёл итоги противостояния с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы (0:3, 3:1).

К сожалению, мы покинули этот турнир. «Наполи» нельзя давать ни единого шанса, иначе они вас накажут.

Всё же сегодня мы сыграли превосходно и возьмём с собой положительный опыт этого выступления. Мы удовлетворены победой, но в то же время немного расстроены тем, что этого не хватило для выхода в четвертьфинал.

«Наполи» – один из фаворитов Лиги Европы. Они очень впечатлили меня своей игрой и голами. Надеюсь, «Наполи» выиграет Лигу Европы, так как я считаю их лучшей из оставшихся команд.