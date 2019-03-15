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Тренер «Зальцбурга»: «„Наполи“ – сильнейшая из оставшихся команд в ЛЕ»

вчера, 06:33
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург3 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе подвёл итоги противостояния с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы (0:3, 3:1).

К сожалению, мы покинули этот турнир. «Наполи» нельзя давать ни единого шанса, иначе они вас накажут. 

Всё же сегодня мы сыграли превосходно и возьмём с собой положительный опыт этого выступления. Мы удовлетворены победой, но в то же время немного расстроены тем, что этого не хватило для выхода в четвертьфинал.

«Наполи» – один из фаворитов Лиги Европы. Они очень впечатлили меня своей игрой и голами. Надеюсь, «Наполи» выиграет Лигу Европы, так как я считаю их лучшей из оставшихся команд.

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Все комментарии
Red_team
Red_team
   549 / 1082
вчера в 13:54
Даешь Наполи - Челси, или Наполи - Арсенал, интересно было бы посмотреть
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 11:56
Сомнительно...
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 10:39
Представители АПЛ посильнее будут.
Egorium
Egorium
   145 / 1082
вчера в 09:45
Наполи с выходом в следующий круг.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   637 / 1082
вчера в 09:39
Челси силнейшая
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 07:06
Выходит что англчиан он не во что не ставит? Мудрый мужик. Я тоже бей-беги не уважаю.
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   112 / 1082
вчера в 06:54
Это он себя утешает...
Zenit_84
Zenit_84
   134 / 1082
вчера в 06:49
Есть и покруче
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