Тренер «Славии»: «Хочу, чтобы нам достался „Арсенал“ или „Челси“»

Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски прокомментировал волевую победу над «Севильей» (4:3) и поделился ожиданиями от жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы.

Это был чудесный, волшебный вечер. Выиграть у такой сильной команды в последние минуты овертайма – могли ли мы хотеть большего? В моей жизни такого может уже и не повториться. Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые ни на секунду не переставали верить в нас, даже когда мы пропустили гол в дополнительное время.

Кого бы я хотел получить в соперники? Моя мечта – съездить со «Славией» в Англию. Мы всегда этого хотели, потому что наши болельщики по-настоящему заслуживают этого за их преданную поддержку. Так что для меня выбор очевиден: «Арсенал» или «Челси».