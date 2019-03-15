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Тренер «Славии»: «Хочу, чтобы нам достался „Арсенал“ или „Челси“»

вчера, 05:57
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Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски прокомментировал волевую победу над «Севильей» (4:3) и поделился ожиданиями от жеребьёвки четвертьфинала Лиги Европы.

Это был чудесный, волшебный вечер. Выиграть у такой сильной команды в последние минуты овертайма – могли ли мы хотеть большего? В моей жизни такого может уже и не повториться. Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые ни на секунду не переставали верить в нас, даже когда мы пропустили гол в дополнительное время.

Кого бы я хотел получить в соперники? Моя мечта – съездить со «Славией» в Англию. Мы всегда этого хотели, потому что наши болельщики по-настоящему заслуживают этого за их преданную поддержку. Так что для меня выбор очевиден: «Арсенал» или «Челси».

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Все комментарии
kust07
kust07
   223 / 1082
вчера в 17:49
Славия впечатлила
Nafnafik
Nafnafik
   91 / 1082
вчера в 10:50
Но у Арсенала и Челси нет промески, больше не покатит.
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 10:36
Опять Севилья проиграла со Свинси....ну и свинью подложил федун Севилье...
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   161 / 1082
вчера в 09:30
Лукавит что-то.
311
311
   56 / 1082
вчера в 08:51
Было бы неплохо!)
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
вчера в 08:04
Просто красавцы, в отличие от некоторых убогих!
Juve14
Juve14 ответил ДАША Д
   106 / 1082
вчера в 08:03
А о ком еще? Зенит то деклассирован - мечта всех клубов)
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 07:35
Так он говорит, а сам в тихую мечтает о Вильярреале.
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 07:09
Хитрец бегунков получить хочет. С сильными командами устал уже играть.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 06:56
Диего Симоне размножаются
Juve14
Juve14
   106 / 1082
вчера в 06:56
Сумасшедший. Устал от турнира видать, закончить хочет
Igo0rek
Igo0rek
   4 / 1082
вчера в 06:10
В себя что-ли поверил?
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