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Сучек: «Мы запомним этот матч с „Севильей“ на всю жизнь»

вчера, 05:38
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)4 : 3Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился в доп. время

Полузащитник «Славии» Томаш Сучек прокомментировал волевую победу над «Севильей» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход пражской команды в четвертьфинал турнира.

Это просто огромная эйфория. Мы запомним этот матч на всю жизнь.

Забить 2 гола против такой сильной команды в овертайме было трудной задачей, но мы не переставали верить в то, что мы можем это сделать. Пришлось изрядно потрудиться, но третий гол нам очень помог.

Мне кажется, что решающий момент поединка наступил тогда, когда «Севилья» начала беспокоиться о результате и играла только от обороны.

Завтра [в пятницу] мы все будем следить за жеребьёвкой.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   124 / 1082
вчера в 10:47
Спасибо, что есть такой игрок Суинси, хорошо помог.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   1019 / 1082
вчера в 08:39
Сучек - лучший футболист мира! :)))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:27
Томаш Сучек отодрал севильских сучек аххах
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 05:43
Севилья тоже долго не забудет.
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