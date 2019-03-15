Сучек: «Мы запомним этот матч с „Севильей“ на всю жизнь»

Полузащитник «Славии» Томаш Сучек прокомментировал волевую победу над «Севильей» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход пражской команды в четвертьфинал турнира.

Это просто огромная эйфория. Мы запомним этот матч на всю жизнь.

Забить 2 гола против такой сильной команды в овертайме было трудной задачей, но мы не переставали верить в то, что мы можем это сделать. Пришлось изрядно потрудиться, но третий гол нам очень помог.

Мне кажется, что решающий момент поединка наступил тогда, когда «Севилья» начала беспокоиться о результате и играла только от обороны.

Завтра [в пятницу] мы все будем следить за жеребьёвкой.