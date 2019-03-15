ГлавнаяНовости

Ханданович: «„Интеру“ не хватило качества игры и характера»

вчера, 07:19
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет «нерадзурри» из турнира.

Быстрый гол поставил под угрозу всё, что мы планировали. Чего нам не хватило? Качества игры и характера. Здесь всё просто.

«Айнтрахт» давал нам свободу, но нам не хватало резкости, как физической, так и умственной. Мы знали, что соперник играет в открытый футбол, и наш гол мог всё изменить.

Мы оказались в чрезвычайной ситуации: в нашем распоряжении было очень мало здоровых футболистов. Те, кто смог сыграть, очень старались, и это здорово, но мы должны были сделать больше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вейналдум: «С „Фулхэмом“ играть будет сложнее, чем с „Баварией“»
Сегодня, 18:12 Комментарии1
Спаллетти: «Сложно спрогнозировать результат матча с „Миланом“»
Сегодня, 17:58 Комментарии3
Матюиди: «Роналду удивляет меня каждый день на тренировках»
Сегодня, 17:35 Комментарии1
Ковач: «Игрокам „Баварии“ нужно освободить свой разум, взять себя в руки»
Сегодня, 17:29 Комментарии3
Кейн: «Сделаем всё возможное, чтобы выйти в полуфинал ЛЧ»
Сегодня, 17:29 Комментарии1
Аллегри: «„Аякс“ - быстрая команда»
Сегодня, 16:44 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
   1050 / 1082
вчера в 10:09
Самир ты лучший.....
cska plus
cska plus
   16 / 1082
вчера в 08:16
Интеру пора в Серии В играть.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 07:57
Интер давно команда ни о чем.
Juve14
Juve14
   106 / 1082
вчера в 07:29
В общем сыграли на своём уровне) А может даже чуть выше
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100