Ханданович: «„Интеру“ не хватило качества игры и характера»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет «нерадзурри» из турнира.

Быстрый гол поставил под угрозу всё, что мы планировали. Чего нам не хватило? Качества игры и характера. Здесь всё просто.

«Айнтрахт» давал нам свободу, но нам не хватало резкости, как физической, так и умственной. Мы знали, что соперник играет в открытый футбол, и наш гол мог всё изменить.

Мы оказались в чрезвычайной ситуации: в нашем распоряжении было очень мало здоровых футболистов. Те, кто смог сыграть, очень старались, и это здорово, но мы должны были сделать больше.