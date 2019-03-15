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Эмери: «Лига Европы – это отличная возможность взять трофей и попасть в ЛЧ»

вчера, 06:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери после победы над «Ренном» (3:0) и выхода «канониров» в четвертьфинал Лиги Европы подчеркнул, что лондонский клуб должен со всей серьёзностью относиться к этому турниру.

Лига чемпионов – очень значимый турнир, но Лига Европы тоже сильно прогрессирует и даёт каждой команде возможность играть в Лиге чемпионов.

Во внутреннем чемпионате у нас есть шесть команд, которые претендуют на топ-4. Пятая и шестая команда не выходит в Лигу чемпионов, и Лига Европы даёт прекрасную возможность попасть туда другим путём.

Плюс ко всему, это ещё один трофей. Сегодня я сказал своим игрокам, что рассчитываю на этот турнир, и не только потому, что победа в нём даёт путёвку в Лигу чемпионов. Это ещё один титул, за который мы можем побороться, делая это таким непростым образом, как в поединке с «Ренном», и соревнуясь с сильными командами.

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Все комментарии
beefs
beefs
   240 / 1082
вчера в 20:47
Все возможно, но только осталось выиграть...
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 13:22
Теперь до победы уже рукой подать
Bayern Best
Bayern Best
   149 / 1082
вчера в 12:48
Арсенал или Челси победят в ЛЕ.
Denkuz
Denkuz
   259 / 1082
вчера в 12:16
Все шансы есть.
Incredulous
Incredulous
   120 / 1082
вчера в 09:38
Где-то я уже это слышал. Не от португальского ли физрука случайно?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 1082
вчера в 07:42
Хряки говорят, что это ненужная чашка, вот Кубок Канделаки - круто!
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 07:07
Эмери мастер по ЛЕ. Может даже доведет кананиров до финала.
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