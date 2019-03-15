Эмери: «Лига Европы – это отличная возможность взять трофей и попасть в ЛЧ»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери после победы над «Ренном» (3:0) и выхода «канониров» в четвертьфинал Лиги Европы подчеркнул, что лондонский клуб должен со всей серьёзностью относиться к этому турниру.

Лига чемпионов – очень значимый турнир, но Лига Европы тоже сильно прогрессирует и даёт каждой команде возможность играть в Лиге чемпионов.

Во внутреннем чемпионате у нас есть шесть команд, которые претендуют на топ-4. Пятая и шестая команда не выходит в Лигу чемпионов, и Лига Европы даёт прекрасную возможность попасть туда другим путём.

Плюс ко всему, это ещё один трофей. Сегодня я сказал своим игрокам, что рассчитываю на этот турнир, и не только потому, что победа в нём даёт путёвку в Лигу чемпионов. Это ещё один титул, за который мы можем побороться, делая это таким непростым образом, как в поединке с «Ренном», и соревнуясь с сильными командами.