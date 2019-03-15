Непомнящий: «„Краснодар“ не заслуживал такого результата»

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы.

Объяснений, в принципе, нет. Все понимали, что нужно было держаться, нужно было терпеть. Почему-то Рамирес покатился, не сыграл так, как надо было. Он не должен был ложиться, должен был на ногах оставаться, когда забивала «Валенсия». Нельзя как-то объяснить этот пропущенный мяч. Не судьба – в футболе так бывает. Гол, который забил Шапи – такие удары бывают раз в десять лет, наверное, в больших чемпионатах. Красиво всё было, не заслуживал «Краснодар» ничейного результата и вылета из еврокубков, но что поделать.