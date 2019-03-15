Непомнящий: «„Краснодар“ не заслуживал такого результата»

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы.
Объяснений, в принципе, нет. Все понимали, что нужно было держаться, нужно было терпеть. Почему-то Рамирес покатился, не сыграл так, как надо было. Он не должен был ложиться, должен был на ногах оставаться, когда забивала «Валенсия». Нельзя как-то объяснить этот пропущенный мяч. Не судьба – в футболе так бывает. Гол, который забил Шапи – такие удары бывают раз в десять лет, наверное, в больших чемпионатах. Красиво всё было, не заслуживал «Краснодар» ничейного результата и вылета из еврокубков, но что поделать.
Он-то умный мужик, должен понимать, что Игнатьев и клубу поможет как игрок, и потом есть шансы его продать за хорошие деньги.
А вот по Умярову и Глушенкову - во-первых, мы еще их даже в основе не видели. У Мелкадзе какой-никакой опыт игру за основу-то был. Во-вторых, сырость сырости рознь. Он гораздо полезнее Роши того же смотрится сейчас и я бы предпочел в воскресенье видеть его на поле.
Он-то умный мужик, должен понимать, что Игнатьев и клубу поможет как игрок, и потом есть шансы его продать за хорошие деньги.
А вот по Умярову и Глушенкову - во-первых, мы еще их даже в основе не видели. У Мелкадзе какой-никакой опыт игру за основу-то был. Во-вторых, сырость сырости рознь. Он гораздо полезнее Роши того же смотрится сейчас и я бы предпочел в воскресенье видеть его на поле.
Но он сырой и не готов еще для РПЛ - 100%!
Умяров и Глушенков поинтереснее.
Но он сырой и не готов еще для РПЛ - 100%!
Умяров и Глушенков поинтереснее.
Хоть у вас стали Мелкадзе выпускать, игрок то же интересный.
Хоть у вас стали Мелкадзе выпускать, игрок то же интересный.
Хотя жаль, если они с Игнатьевым из-за бабок сбегут.
Хотя жаль, если они с Игнатьевым из-за бабок сбегут.
Шапи - интересный игрок, но у него пока тёрки с новым контрактом вроде... может не рискуют пока, выжидают.
Про сборную рано еще говорить...
Шапи - интересный игрок, но у него пока тёрки с новым контрактом вроде... может не рискуют пока, выжидают.
Про сборную рано еще говорить...
а в матче со спартаком не показатель, раз на раз не приходится. Считаю что стоит его выпускать в каждом матче а там смотреть.
Вон тот же Чалов у нас, то же по началу был незаметным, а практика и доверие сделали его лучшим снайпером на данный момент.
Так что хз, но думаю Шапи нужно также, ведь парень то *кудесник*), явно в сборную в будущем будет вызываться.
а в матче со спартаком не показатель, раз на раз не приходится. Считаю что стоит его выпускать в каждом матче а там смотреть.
Вон тот же Чалов у нас, то же по началу был незаметным, а практика и доверие сделали его лучшим снайпером на данный момент.
Так что хз, но думаю Шапи нужно также, ведь парень то *кудесник*), явно в сборную в будущем будет вызываться.
Есть игроки-джокеры, которые могут выйти и на свеженького сделать результат.
Шапи - похоже, из таких джокеров... жаль только вчера не свезло(
Есть игроки-джокеры, которые могут выйти и на свеженького сделать результат.
Шапи - похоже, из таких джокеров... жаль только вчера не свезло(
Но вот кто скажет, почему Шапи не в старте??? Только вышел и положил такой красивый мяч.
Но вот кто скажет, почему Шапи не в старте??? Только вышел и положил такой красивый мяч.