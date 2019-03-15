ГлавнаяНовости

Непомнящий: «„Краснодар“ не заслуживал такого результата»

вчера, 08:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы.

Объяснений, в принципе, нет. Все понимали, что нужно было держаться, нужно было терпеть. Почему-то Рамирес покатился, не сыграл так, как надо было. Он не должен был ложиться, должен был на ногах оставаться, когда забивала «Валенсия». Нельзя как-то объяснить этот пропущенный мяч. Не судьба – в футболе так бывает. Гол, который забил Шапи – такие удары бывают раз в десять лет, наверное, в больших чемпионатах. Красиво всё было, не заслуживал «Краснодар» ничейного результата и вылета из еврокубков, но что поделать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева
Сегодня, 16:51 Комментарии13
Парфенов: «Пауза нам поможет»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»
Сегодня, 16:20 Комментарии14
Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»
Сегодня, 14:26 Комментарии18
Ригони: «Победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   223 / 1082
вчера в 14:09
досадное поражение.жаль
Bayern Best
Bayern Best
   149 / 1082
вчера в 13:49
А победа была близка.
смещной
смещной ответил makkie
   443 / 1082
вчера в 12:26
Мелкадзе всех удивляет - еще пару месяцев даже об основе не помышлял и мог уйти из Спартака-2, а теперь выходит в старте. Но он сырой и не готов еще для РПЛ - 100%! Умяров и Глушенков поинтереснее.
Прикол-то в том, что Игнатьев заартачился, видимо, не в последнюю очередь благодаря агенту. Так что тут бы Галицкому самому по хорошему с ним поговорить.
Он-то умный мужик, должен понимать, что Игнатьев и клубу поможет как игрок, и потом есть шансы его продать за хорошие деньги.

А вот по Умярову и Глушенкову - во-первых, мы еще их даже в основе не видели. У Мелкадзе какой-никакой опыт игру за основу-то был. Во-вторых, сырость сырости рознь. Он гораздо полезнее Роши того же смотрится сейчас и я бы предпочел в воскресенье видеть его на поле.
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 10:10
Немного не повезло "быкам".....уму не постижимо каких-то 30 секунд...
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 10:01
Это как посмотреть.Вместо того,чтобы подержать мяч(что команда умеет),тупо снова пёрли вперёд,несколько раз теряя мяч.С потери Классена в центре всё и началось.
makkie
makkie ответил Don trambon
   37 / 1082
вчера в 09:43
Ну возможно и из-за контракта. Бред короче. Хоть у вас стали Мелкадзе выпускать, игрок то же интересный.
Мелкадзе всех удивляет - еще пару месяцев даже об основе не помышлял и мог уйти из Спартака-2, а теперь выходит в старте.
Но он сырой и не готов еще для РПЛ - 100%!

Умяров и Глушенков поинтереснее.
makkie
makkie ответил смещной
   37 / 1082
вчера в 09:42
Ничего не мешает Шапи быть суперсабом аки Сульшер времен МЮ. Хотя жаль, если они с Игнатьевым из-за бабок сбегут.
Шапи вряд ли, а вот Игнатьев может и уйти... хотя если умные агенты, а не рвачи, как у Соловьева - должны мозги на место вставить.
Don trambon
Don trambon ответил makkie
   57 / 1082
вчера в 09:27
Мусаев и Фоменко не враги себе - явно ставят в старт тех, кто лучше готов здесь и сейчас. Шапи - интересный игрок, но у него пока тёрки с новым контрактом вроде... может не рискуют пока, выжидают. Про сборную рано еще говорить...
Ну возможно и из-за контракта. Бред короче.

Хоть у вас стали Мелкадзе выпускать, игрок то же интересный.
смещной
смещной ответил makkie
   443 / 1082
вчера в 09:25
Мусаев и Фоменко не враги себе - явно ставят в старт тех, кто лучше готов здесь и сейчас. Шапи - интересный игрок, но у него пока тёрки с новым контрактом вроде... может не рискуют пока, выжидают. Про сборную рано еще говорить...
Ничего не мешает Шапи быть суперсабом аки Сульшер времен МЮ.
Хотя жаль, если они с Игнатьевым из-за бабок сбегут.
grisser
grisser
   65 / 1082
вчера в 09:23
Выигрывает сильнейший.
makkie
makkie ответил Don trambon
   37 / 1082
вчера в 09:17
Ну джокер или нет, но всю же карьеру он на 10-15 минут выходить не будет же, тем более его болельщики Краснодара любят. а в матче со спартаком не показатель, раз на раз не приходится. Считаю что стоит его выпускать в каждом матче а там смотреть. Вон тот же Чалов у нас, то же по началу был незаметным, а практика и доверие сделали его лучшим снайпером на данный момент. Так что хз, но думаю Шапи нужно также, ведь парень то *кудесник*), явно в сборную в будущем будет вызываться.
Мусаев и Фоменко не враги себе - явно ставят в старт тех, кто лучше готов здесь и сейчас.
Шапи - интересный игрок, но у него пока тёрки с новым контрактом вроде... может не рискуют пока, выжидают.
Про сборную рано еще говорить...
cska plus
cska plus
   16 / 1082
вчера в 09:15
Краснодар заслуживал победу.
Don trambon
Don trambon ответил makkie
   57 / 1082
вчера в 09:14
Ну сыграл Шапи в старте со Спартаком - в итоге его фамилию назвали только при замене во второй тайме :) Есть игроки-джокеры, которые могут выйти и на свеженького сделать результат. Шапи - похоже, из таких джокеров... жаль только вчера не свезло(
Ну джокер или нет, но всю же карьеру он на 10-15 минут выходить не будет же, тем более его болельщики Краснодара любят.

а в матче со спартаком не показатель, раз на раз не приходится. Считаю что стоит его выпускать в каждом матче а там смотреть.

Вон тот же Чалов у нас, то же по началу был незаметным, а практика и доверие сделали его лучшим снайпером на данный момент.

Так что хз, но думаю Шапи нужно также, ведь парень то *кудесник*), явно в сборную в будущем будет вызываться.
makkie
makkie ответил Don trambon
   37 / 1082
вчера в 09:08
Мда Краснодар, ожидаемо. Но вот кто скажет, почему Шапи не в старте??? Только вышел и положил такой красивый мяч.
Ну сыграл Шапи в старте со Спартаком - в итоге его фамилию назвали только при замене во второй тайме :)
Есть игроки-джокеры, которые могут выйти и на свеженького сделать результат.
Шапи - похоже, из таких джокеров... жаль только вчера не свезло(
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 08:41
Сулейманов слишком рано забил.
Don trambon
Don trambon
   57 / 1082
вчера в 08:32
Мда Краснодар, ожидаемо.

Но вот кто скажет, почему Шапи не в старте??? Только вышел и положил такой красивый мяч.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   213 / 1082
вчера в 08:29
А разве они заслуживали победу? Игра была равная и ничья закономерна
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100