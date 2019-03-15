Бубнов: «Уверен, „Краснодар“ будет конкурентоспособен и в Лиге чемпионов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» (1:1). «Быки» не смогли удержать победу и вылетели из турнира. Однако экс-игрок «Спартака» отметил, что краснодарцы показали достойный футбол.

Жалко, что для команды Мурада Мусаева всё так закончилось – не хватило каких-то 30 секунд до победы. После шикарного гола Магомеда-Шапи Сулейманова казалось, что «Краснодар» доведёт дело до конца. Но хозяева оказались не готовы к тем скоростям, которые включила «Валенсия» в самой концовке. В итоге целая серия ошибок привела к пропущенному в компенсированное время мячу и вылету из Лиги Европы. А ведь до этого у «Валенсии» не было ни одного стоящего голевого момента – «Краснодар» имел большое территориальное преимущество. Для «быков» встреча развивалась по идеальному сценарию, где завершающим штрихом должен был стать мяч Сулейманова. Испанцы сами позволили это сопернику, играя по счёту и по сути даже не подходя к чужим воротам. А в концовке, когда терять было уже нечего, гости выдали максимум.

Феноменально, что «Краснодар», демонстрируя игру неплохого качества, не может победить уже на протяжении 10 матчей. Но я бы не стал искать тут никакой закономерности – скорее, это неудачное стечение обстоятельств. Взять хотя бы прошедший матч, в котором всё решила единственная ошибка, связанная в большей степени с усталостью. Только речь не об усталости из-за тяжёлого графика, а о конкретном матче, где «быки» проделали огромный объем работы.

В целом еврокубковую кампанию «Краснодара» назвал бы успешной. Команда выступила хорошо, достойно смотрелась на фоне серьёзных европейских клубов и теперь может сосредоточиться на чемпионате. Готовы ли «быки» выйти на новый уровень? О попадании в Лигу чемпионов на будущий год говорить пока рано, но и там, уверен, «Краснодар» будет конкурентоспособен.