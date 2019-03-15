ГлавнаяНовости

Бубнов: «Уверен, „Краснодар“ будет конкурентоспособен и в Лиге чемпионов»

вчера, 03:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Краснодара» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» (1:1). «Быки» не смогли удержать победу и вылетели из турнира. Однако экс-игрок «Спартака» отметил, что краснодарцы показали достойный футбол.

Жалко, что для команды Мурада Мусаева всё так закончилось – не хватило каких-то 30 секунд до победы. После шикарного гола Магомеда-Шапи Сулейманова казалось, что «Краснодар» доведёт дело до конца. Но хозяева оказались не готовы к тем скоростям, которые включила «Валенсия» в самой концовке. В итоге целая серия ошибок привела к пропущенному в компенсированное время мячу и вылету из Лиги Европы. А ведь до этого у «Валенсии» не было ни одного стоящего голевого момента – «Краснодар» имел большое территориальное преимущество. Для «быков» встреча развивалась по идеальному сценарию, где завершающим штрихом должен был стать мяч Сулейманова. Испанцы сами позволили это сопернику, играя по счёту и по сути даже не подходя к чужим воротам. А в концовке, когда терять было уже нечего, гости выдали максимум. 

Феноменально, что «Краснодар», демонстрируя игру неплохого качества, не может победить уже на протяжении 10 матчей. Но я бы не стал искать тут никакой закономерности – скорее, это неудачное стечение обстоятельств. Взять хотя бы прошедший матч, в котором всё решила единственная ошибка, связанная в большей степени с усталостью. Только речь не об усталости из-за тяжёлого графика, а о конкретном матче, где «быки» проделали огромный объем работы. 

В целом еврокубковую кампанию «Краснодара» назвал бы успешной. Команда выступила хорошо, достойно смотрелась на фоне серьёзных европейских клубов и теперь может сосредоточиться на чемпионате. Готовы ли «быки» выйти на новый уровень? О попадании в Лигу чемпионов на будущий год говорить пока рано, но и там, уверен, «Краснодар» будет конкурентоспособен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева
Сегодня, 16:51 Комментарии13
Парфенов: «Пауза нам поможет»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»
Сегодня, 16:20 Комментарии13
Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»
Сегодня, 14:26 Комментарии17
Ригони: «Победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   223 / 1082
вчера в 15:11
По самоотдаче и в целом по игре ,Краснодар единственный клуб,который достоен играть в следующем году в еврокубках.
Don trambon
Don trambon
   57 / 1082
вчера в 12:45
ВСЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ САПАМ И ЛОКО АХХАХ
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 10:23
Бубнов, для начала в ЛЧ надо попасть....вон отВильярреаленные наши команды из Питера и Москвы не часто туда попадают...
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 1082
вчера в 09:31
спартаковских 1-18 им точно не побить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   45 / 1082
вчера в 09:27
Только московские кабинетно-регламентные ничего не могут в ЛЧ. Краснодар, Зенит, Ростов, даже Рубин принесут намного больше пользы...
Aчиститель
Aчиститель
   93 / 1082
вчера в 09:24
Спартак, проиграв шерифу, вполне может выиграть ЛЧ.
Penokkio
Penokkio
   593 / 1082
вчера в 08:37
Мне интересно, что он понимает под словом конкурентоспособность в данном контексте. Потому что команда, вылетающая в 1/8 Лиги Европы вряд ли может быть конкурентноспобной в ЛЧ
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 07:34
В Лигу Чемпионов ещё надо попасть
Igo0rek
Igo0rek ответил Просто Краснодарский
   4 / 1082
вчера в 05:59
Что для тебя лучше, хороший легионер, показывающий свой уровень или посредственный футболист с русским паспортом?
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   429 / 1082
вчера в 03:47
одни леги играют, это не радует
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100