Стоцкий: «Раз „Валенсия“ прошла дальше, значит, она сильнее»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий подвёл итоги противостояния с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2, 1:1).

Конечно, сейчас мы переполнены негативными эмоциями, поэтому сложно сказать, что не получилось. Кажется, мы неплохо действовали и в обороне, и в атаке. Но так глупо потеряли мяч в центре поля и пропустили столь важный гол.

Мы играли как обычно. Тренер сказал, чтобы мы не боялись соперника, так мы и действовали. Но раз «Валенсия» прошла дальше, значит, она сильнее.

Конечно, уход Ари сыграл свою роль. Виктор Классон стал действовать в центре нападения. Это не его позиция. Да и я давно не играл с фланга в атаке.