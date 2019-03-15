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Стоцкий: «Раз „Валенсия“ прошла дальше, значит, она сильнее»

вчера, 03:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий подвёл итоги противостояния с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2, 1:1).

Конечно, сейчас мы переполнены негативными эмоциями, поэтому сложно сказать, что не получилось. Кажется, мы неплохо действовали и в обороне, и в атаке. Но так глупо потеряли мяч в центре поля и пропустили столь важный гол.

Мы играли как обычно. Тренер сказал, чтобы мы не боялись соперника, так мы и действовали. Но раз «Валенсия» прошла дальше, значит, она сильнее.

Конечно, уход Ари сыграл свою роль. Виктор Классон стал действовать в центре нападения. Это не его позиция. Да и я давно не играл с фланга в атаке. 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 10:51
Тренерское поражение.
1-й парень
1-й парень
   66 / 1082
вчера в 09:32
И то верно.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:32
Когда вышел Таранов почему-то подумалось, что ща пропустят. Так и случилось. Тренер конечно му..ак. Лучшего игрока снял в концовке.
mangoх12
mangoх12
   31 / 1082
вчера в 03:26
Значит так ..ну или тренер неудачник
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