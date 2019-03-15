Шатов: «Поведи мы в счёте, и неизвестно, как всё могло сложиться»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов дал комментарий после поражения от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

По ходу первого круга мы также использовали схему с тремя защитниками — в матче с «Ростовом», в Лиге Европы. Для нас схема не новая, игроки знали, как в ней действовать. Схема, выбранная на сегодняшнюю игру, могла принести плоды. Забей гол в начале игры, поведи мы в счёте, и непонятно, как могло бы дальше сложиться.

Не могу прокомментировать состояние Лунёва, но хочу пожелать Андрею здоровья. Если он получил травму, то для нас это большая потеря. Он очень важная часть команды.