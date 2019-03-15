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Шатов: «Поведи мы в счёте, и неизвестно, как всё могло сложиться»

вчера, 02:34
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов дал комментарий после поражения от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

По ходу первого круга мы также использовали схему с тремя защитниками — в матче с «Ростовом», в Лиге Европы. Для нас схема не новая, игроки знали, как в ней действовать. Схема, выбранная на сегодняшнюю игру, могла принести плоды. Забей гол в начале игры, поведи мы в счёте, и непонятно, как могло бы дальше сложиться. 

Не могу прокомментировать состояние Лунёва, но хочу пожелать Андрею здоровья. Если он получил травму, то для нас это большая потеря. Он очень важная часть команды.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 13:26
дык хто ж вам мешал-то??
Mekrash
Mekrash ответил Литейный 4
   162 / 1082
вчера в 10:43
Играл бы Шатов и прочие хотя бы на 80% от своих возможностей не вылетели бы.
Шатову пора в пердиве постажироваться.
cska1948
cska1948
   164 / 1082
вчера в 10:34
Шатов: «Поведи мы в счёте, и неизвестно, как всё могло сложиться»
--------------------------------
Эти слова Шатова напоминают поговорку о том, при каком условии бабушка стала бы дедушкой.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:33
Смешные баклашки
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
вчера в 08:30
Не расстраивает проигрыш! Расстраивает унылая игра которую прививает тренер УФЫ!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 08:28
Играл бы Шатов и прочие хотя бы на 80% от своих возможностей не вылетели бы.
grafff
grafff
   816 / 1082
вчера в 08:26
А забей вы 10 голов и прошли бы! )))
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
вчера в 08:21
Еще и болтает как это принято в Таросятнике! Срамник!
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
вчера в 08:20
Играть нужно было а не обрезать! Что не передача все сопернику!
Давно пора с ним расставаться! Собрался на одну игру и то не полностью ее провел, так хотелось забить Зениту! Ну забил и опять играет против Зенита только в его составе!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 07:23
Схемы в Зените? какие еще схемы,коррупционные разве чта
sir_Alex
sir_Alex
   70 / 1082
вчера в 06:44
Если бы, да кабы!
Знатог
Знатог
   325 / 1082
вчера в 06:40
Ну так поведи в счёте и узнаешь как всё сложится. а вообще надо всю игру вести от начала до конца. Краснодар тоже повёл в счёте и что?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   62 / 1082
вчера в 03:26
Вот был же отличный перспективный парень до Зенита.Пришел туда и чего.....???Очередной убитый Зенитом талант.А раньше и в сборную вызывался и существенную роль там играл....Ребятам моложе 28/29 вообще не нужно в Зенит переходить,все время одна и та же история,бабло Питера затмевает все остальное.Посмотрите,в ЦСКА,Локо,Спартаке,Краснодаре играет своя молодежь.Кто играет в Зените???Отдажатые в свое время у Ростова и Рубина,ветераны и бездарные легионеры.Это не относится только к одному игроку,Кузяеву.
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
вчера в 03:07
Да, если бы вы открыли счет то могли бы разазлить Вилярреал этим и двумя пропущеными уже бы не отделались! Пока вы избежали разгрома, но Спартак вам его на выходных устроит!
СаняШумок
СаняШумок
   846 / 1082
вчера в 02:55
Если бы да кабы...свои моменты Зенит упустил вначале игры. Как и в первом матче,не получилось и поплыл
Сантус
Сантус
   85 / 1082
вчера в 02:48
...а забей вы 4 к 15 минуте?)детсад...
Aчиститель
Aчиститель
   93 / 1082
вчера в 02:47
Шатову пора в Урал обратно.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 02:45
Опять, если бы да кабы.
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