ГлавнаяНовости

Дриусси: «Стараемся не падать духом и начинаем думать о „Спартаке“»

вчера, 02:15
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. В воскресенье петербургскому клубу предстоит встреча со «Спартаком» в рамках РПЛ.

Конечно, очень неприятное для нас поражение, но мы стараемся не падать духом. Уже начинаем думать о воскресном, очень важном для нас матче. 

Не можем ни в чём обвинять Азмуна. Нужно провести работу над ошибками, проанализировать, понять, что получилось хорошо, а что нет. Вот и всё. 

Держали ли в голове игру со «Спартаком»? Мы были очень мотивированы на игру [с «Вильярреалом»]. Хотели победить и пройти в следующую стадию Лиги Европы. К сожалению, не получилось. Сейчас перед нами другая цель – продолжить лидировать в чемпионате России. 

Моё колено? Это был просто удар, ничего серьёзного. Всё в порядке.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева
Сегодня, 16:51 Комментарии13
Парфенов: «Пауза нам поможет»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»
Сегодня, 16:20 Комментарии14
Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»
Сегодня, 14:26 Комментарии17
Ригони: «Победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Colonist
Colonist
   969 / 1082
вчера в 13:00
опаньки! А я и не знал, что Зениту вдули... жаль. Надеялся, что пройдут дальше!
grisser
grisser ответил Литейный 4
   65 / 1082
вчера в 11:54
Свиньи уже 5 дней готовятся к Зениту. Зениту зватит одного, чтобы поглумиться над ними и реабилитироваться перед российской аудиторией за Лигу Европы. Гыгыгы
Скоро вспомнят Ливерпуль.
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 11:01
постарайтесь и в воскресение не падать духом!
поражений будет ещё много...главное, чтоб Газпром, вездесущий и благословенный, не оставил вас своими милостями!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Литейный 4
   258 / 1082
вчера в 08:54
Свиньи уже 5 дней готовятся к Зениту. Зениту зватит одного, чтобы поглумиться над ними и реабилитироваться перед российской аудиторией за Лигу Европы. Гыгыгы
Вы уже в Катаре поглумились ! )))))))))) А что касаемо реабилитации -вам в ней отказано ! )))) Будущего чемпиона всея Руси декафинировала одна из последних команд Испании ! Чего ещё нужно ? ))))))))))))))))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   454 / 1082
вчера в 08:35
В воскресенье позор всяких Дрюсей продолжится аххах
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 07:49
Свиньи уже 5 дней готовятся к Зениту. Зениту зватит одного, чтобы поглумиться над ними и реабилитироваться перед российской аудиторией за Лигу Европы. Гыгыгы
makkie
makkie
   37 / 1082
вчера в 07:39
1 удар в створ за весь матч - мотивированы, ага)
parallels
parallels
   6 / 1082
вчера в 06:48
позор спартаку!
Исмет
Исмет
   517 / 1082
вчера в 06:43
    denmig
    denmig
       395 / 1082
    вчера в 06:20
    Пердивный деревянный деревенский реал отпэжил газпром!
    ABir
    ABir
       365 / 1082
    вчера в 05:56
    О победе в Зените никто и не помышлял. Задача был а не проиграть крупно и сохранить силы на воскресный матч со Спартаком.
    Balanenok
    Balanenok
       103 / 1082
    вчера в 02:47
    Если свиней не уделаете, не будет прощения.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       35 / 1082
    вчера в 02:42
    Да вы про него и не забывали.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100