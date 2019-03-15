Дриусси: «Стараемся не падать духом и начинаем думать о „Спартаке“»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира. В воскресенье петербургскому клубу предстоит встреча со «Спартаком» в рамках РПЛ .

Конечно, очень неприятное для нас поражение, но мы стараемся не падать духом. Уже начинаем думать о воскресном, очень важном для нас матче.

Не можем ни в чём обвинять Азмуна. Нужно провести работу над ошибками, проанализировать, понять, что получилось хорошо, а что нет. Вот и всё.

Держали ли в голове игру со «Спартаком»? Мы были очень мотивированы на игру [с «Вильярреалом»]. Хотели победить и пройти в следующую стадию Лиги Европы. К сожалению, не получилось. Сейчас перед нами другая цель – продолжить лидировать в чемпионате России.

Моё колено? Это был просто удар, ничего серьёзного. Всё в порядке.