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Иванович: «„Зенит“ столкнулся со старой проблемой – привёз сам себе»

вчера, 02:51
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

Уже говорил после первого матча, что «Вильярреал» – очень сильная и хорошая команда, что мы должны использовать каждый предоставленный шанс. У нас было два момента перед пропущенным мячом. Если бы забили, игра бы сложилась иначе. Первые минут 25 хорошо контролировали игру, но потом столкнулись с нашей старой проблемой — сами себе привезли. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал что-то опасное с помощью собственных усилий. Мы можем справиться с этой ситуацией. Поздравляем «Вильярреал». Теперь думаем о следующем матче [со «Спартаком»], принципиальном и очень для нас важном. 

О своём голе

На завершающий удар было несколько претендентов? Да, думаю, что я крикнул, и все остановились. Получилось хорошо, но всё это не имеет значения. Был такой вариант, при котором я бы раньше пошёл в атаку.

Если бы первый мяч забили мы, то совсем бы по-другому всё повернулось. К сожалению, не забили. Видно, что это очень хорошая команда, которая в любой момент использует ошибку соперника. Так что они, наверное, прошли дальше благодаря нашим ошибкам.

О восстановлении перед игрой со «Спартаком»

Думаю, даже если бы мы играли завтра, то уже набрались бы сил. Такие матчи играются сердцем и головой, так что, конечно, вообще никто не должен думать о том, что сил не хватит. 

О схеме с тремя центральными защитниками

Очень хорошо начали. Хорошо, когда мы умеем действовать в разных схемах. Иногда это приносит результат.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   216 / 1082
вчера в 13:32
Я вот , после игр с Вильярреалом стал думать, грешным делом, а так ли уж хорош Ракитский, как нам его преподносят ? Нет, для чухонцев понятно, это - новый Рамос, а вот для нормальных людей ?
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:47
Это не проблема, а полезная для невского привычка. ))
Nikola45
Nikola45 ответил Serg_Diamond
   10 / 1082
вчера в 08:36
Испанцы были конкретнее в атаке, нет у Зенита поставленной игры. И стоит признать, что не справлялись фланги. Смольников и Шатов - балласт
На левом фланге и того хуже!
Nikola45
Nikola45 ответил Serg_Diamond
   10 / 1082
вчера в 08:36
Испанцы были конкретнее в атаке, нет у Зенита поставленной игры. И стоит признать, что не справлялись фланги. Смольников и Шатов - балласт
По Соле я не согласен а вот Шатов точно!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   213 / 1082
вчера в 08:32
Испанцы были конкретнее в атаке, нет у Зенита поставленной игры. И стоит признать, что не справлялись фланги. Смольников и Шатов - балласт
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