Иванович: «„Зенит“ столкнулся со старой проблемой – привёз сам себе»

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович после поражения от «Вильярреала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

Уже говорил после первого матча, что «Вильярреал» – очень сильная и хорошая команда, что мы должны использовать каждый предоставленный шанс. У нас было два момента перед пропущенным мячом. Если бы забили, игра бы сложилась иначе. Первые минут 25 хорошо контролировали игру, но потом столкнулись с нашей старой проблемой — сами себе привезли. Не думаю, что соперник в первом тайме сделал что-то опасное с помощью собственных усилий. Мы можем справиться с этой ситуацией. Поздравляем «Вильярреал». Теперь думаем о следующем матче [со «Спартаком»], принципиальном и очень для нас важном.

О своём голе

На завершающий удар было несколько претендентов? Да, думаю, что я крикнул, и все остановились. Получилось хорошо, но всё это не имеет значения. Был такой вариант, при котором я бы раньше пошёл в атаку.

Если бы первый мяч забили мы, то совсем бы по-другому всё повернулось. К сожалению, не забили. Видно, что это очень хорошая команда, которая в любой момент использует ошибку соперника. Так что они, наверное, прошли дальше благодаря нашим ошибкам.

О восстановлении перед игрой со «Спартаком»

Думаю, даже если бы мы играли завтра, то уже набрались бы сил. Такие матчи играются сердцем и головой, так что, конечно, вообще никто не должен думать о том, что сил не хватит.

О схеме с тремя центральными защитниками

Очень хорошо начали. Хорошо, когда мы умеем действовать в разных схемах. Иногда это приносит результат.