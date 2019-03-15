Таранов: «Думали, что победа у нас. Игру решил один эпизод»

Полузащитник «Краснодара» Иван Таранов подвёл итоги ответного матча с «Валенсией» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч в четвертьфинал турнира вышла команда из Испании.

Обидный гол пропустили на последних минутах, думали ведь, что победа у нас. Но, к сожалению, это футбол. Мы знали, что «Валенсия» — сильная команда. Она это доказала. Один эпизод решил всю игру. Я бы не сказал, что соперник был фаворитом этой встречи. Мы играли дома и имели шансы пройти дальше. «Валенсию» уж точно не надо было бояться.