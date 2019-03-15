ГлавнаяНовости

Таранов: «Думали, что победа у нас. Игру решил один эпизод»

вчера, 03:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Иван Таранов подвёл итоги ответного матча с «Валенсией» (1:1) в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч в четвертьфинал турнира вышла команда из Испании.

Обидный гол пропустили на последних минутах, думали ведь, что победа у нас. Но, к сожалению, это футбол. Мы знали, что «Валенсия» — сильная команда. Она это доказала. Один эпизод решил всю игру. Я бы не сказал, что соперник был фаворитом этой встречи. Мы играли дома и имели шансы пройти дальше. «Валенсию» уж точно не надо было бояться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева
Сегодня, 16:51 Комментарии13
Парфенов: «Пауза нам поможет»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Ганчаренко: «Мы умеем создавать моменты и дожимать соперника»
Сегодня, 16:20 Комментарии14
Маклаков: «„Спартак“ будет практически всю игру давить и победит»
Сегодня, 14:26 Комментарии18
Ригони: «Победить в матче со „Спартаком“ нам особенно важно»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Ганчаренко: «Если команда хорошо играет, то нет смысла менять состав»
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   66 / 1082
вчера в 12:01
Если бы один, могли пропустить ни один раз.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   86 / 1082
вчера в 10:52
Виноваты болельщики Краснодара, которые пришли на матч с ромбиками на груди, накликали позор.
Знатог
Знатог
   325 / 1082
вчера в 06:53
Краснодар уже второй раз в ЛЕ забивает на последних минутах и тут же пропускает. это не случайность.
Sunny.
Sunny.
   152 / 1082
вчера в 03:38
игру решил твой выход на поле
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100