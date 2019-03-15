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Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

вчера, 14:35

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Им был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Победителя выбрали с помощью голосования среди болельщиков.

Другими претендентами были Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил вхсо 111
   180 / 1082
вчера в 21:23
Привет ты парень вроде в Турции проживаешь? хотя мне по бараб............ Вот принципиально мне назови в чём Месси Лучше (тушёный в одной Барсе и сроду ни выступавший за другой клуб, Рон как ни как делает вызовы и прёт, уже в третей для него лиги. И заметь он опять становится лучшим)) как и других лигах в которых выступал.. Я не персофан, а оцениваю ситуацию, что вижу на поле. Гном с ним рядом не стоит (м/б только в технике и всё)
Ты об этом спроси легенд мирового футбола,почему Месси лучший в мире,даже,если пешком играет временами,найдешь в интернете.
cevin cigan
cevin cigan ответил League1
   50 / 1082
вчера в 20:46
Кто бы сомневался... Тут один персональный болельщик Роналду с ником ronaldo743, всем рассказывал направо и налево, как хорошо сыграл меська против величайшей команды мира - Лиона. И что именно именно меська должен быть признан игроком недели. Но это он говорил просто подурачиться чтобы. Посмотрите внимательно на его ник: ronaldo7 43. Сразу видно, что это самый страстный персофан Роналду, А 43 приделаны, чтобы никто не догадался)))
А где к стати Леледь и Роналду 549? Может у них "Полёт над гнездом кукушки" произошёл? Я же этим фанатикам ещё вчера задал вопрос,"что вы будите делать,когда весь мир отдаст свои голоса не за смурфика,а за Рона?" .....................без ответа...................................
NOVA
NOVA
   357 / 1082
вчера в 20:45
во правильно!! блаху нафиг!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   173 / 1082
вчера в 20:04
Рон конечно лучше отыграл, проявил лидерские качества, всё своё мастерство,да и прыжки его конечно впечатляют. Считаю заслужил он быть лучшим в ответках. Да и к тому же унизил Симеоне и защемил его большие....
League1
League1 ответил BenderBender
   146 / 1082
вчера в 19:30
А где гномик?
Гномик как всегда над Осасунами, Лионами издевается.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил League1
   58 / 1082
вчера в 19:24
Кто бы сомневался... Тут один персональный болельщик Роналду с ником ronaldo743, всем рассказывал направо и налево, как хорошо сыграл меська против величайшей команды мира - Лиона. И что именно именно меська должен быть признан игроком недели. Но это он говорил просто подурачиться чтобы. Посмотрите внимательно на его ник: ronaldo7 43. Сразу видно, что это самый страстный персофан Роналду, А 43 приделаны, чтобы никто не догадался)))
43 это значит, что ему еще нравится Акинфеев)
League1
League1
   146 / 1082
вчера в 19:20
Кто бы сомневался...
Тут один персональный болельщик Роналду с ником ronaldo743, всем рассказывал направо и налево, как хорошо сыграл меська против величайшей команды мира - Лиона. И что именно именно меська должен быть признан игроком недели. Но это он говорил просто подурачиться чтобы. Посмотрите внимательно на его ник: ronaldo7 43. Сразу видно, что это самый страстный персофан Роналду, А 43 приделаны, чтобы никто не догадался)))
вхсо 111
вхсо 111 ответил ALBA BARCELONA 21
   742 / 1082
вчера в 18:36
Игрок всех времен Месси,об этом знает даже но проблем.
Привет ты парень вроде в Турции проживаешь? хотя мне по бараб............ Вот принципиально мне назови в чём Месси Лучше (тушёный в одной Барсе и сроду ни выступавший за другой клуб, Рон как ни как делает вызовы и прёт, уже в третей для него лиги. И заметь он опять становится лучшим)) как и других лигах в которых выступал.. Я не персофан, а оцениваю ситуацию, что вижу на поле. Гном с ним рядом не стоит (м/б только в технике и всё)
Знатог
Знатог
   325 / 1082
вчера в 18:06
Забить 3 автобусу это вам не штука.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Armyan4eG
   68 / 1082
вчера в 17:28
Эти слова уже в тебе по самое не балуй, лол
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   49 / 1082
вчера в 17:26
комнатные меньшинства создали большинство
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 17:17
Все по делу! Хотя Мане тоже сделал многое для победы своей команды. Но все же Рон преуспел еще больше) Мои поздравления в адрес португальского мастера!
Artuom
Artuom
   159 / 1082
вчера в 17:16
Все 4 претендента были хороши. А Роналду дали потому что у его команды была самая сложная ситуация. Команды остальных претендентов ведь в первом матче или сыграли вничью, или выиграли.
15511551
15511551
   48 / 1082
вчера в 17:13
Не поспоришь, лучший
BenderBender
BenderBender
   299 / 1082
вчера в 17:07
А где гномик?
la_masia
la_masia
   303 / 1082
вчера в 16:44
Если бы выбрали Месси, всё ЛГБТ сообщество взбунтовалось бы...
just futball
just futball
   798 / 1082
вчера в 16:38
Заслужил. Поздравляю
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил BESTjuventus10
   79 / 1082
вчера в 16:30
Значит полет бернардерски или как его там, это железная пенка?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 16:30
ожидаемо...
RedRedTeam
RedRedTeam ответил КЭТиК
   353 / 1082
вчера в 16:27
Как никак в одиночку Атлетико обыграл!
Она в одиночку выиграла, Юве не команда.
RedRedTeam
RedRedTeam
   353 / 1082
вчера в 16:25
В опроснике нажал на Мане, а загорелась пенальдуа.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил fussball01
   618 / 1082
вчера в 16:16
Вся команда Аякс - игрок недели
Может быть... но то было на прошлой неделе
1-й парень
1-й парень
   66 / 1082
вчера в 16:07
По делу.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   180 / 1082
вчера в 15:59
Игрок всех времен Месси,об этом знает даже но проблем.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   99 / 1082
вчера в 15:54
Все по делу. Лично уничтожил Атлетико. Это не сомнительный пенальти при неожиданно удобно сломавшимся Варом.
fussball01
fussball01
   839 / 1082
вчера в 15:44
Вся команда Аякс - игрок недели
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 15:35
Как никак в одиночку Атлетико обыграл!
eleven LC
eleven LC
   108 / 1082
вчера в 15:34
Заслуженно!
FERIS
FERIS
   107 / 1082
вчера в 15:29
Ну если барсуки признали Рона лучшим это уже что то)
Kresi frok
Kresi frok
   361 / 1082
вчера в 15:17
Абсолютно заслуженно петух игрок недели!
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