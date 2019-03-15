Роналду признан игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Им был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Победителя выбрали с помощью голосования среди болельщиков.
Другими претендентами были Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).
Тут один персональный болельщик Роналду с ником ronaldo743, всем рассказывал направо и налево, как хорошо сыграл меська против величайшей команды мира - Лиона. И что именно именно меська должен быть признан игроком недели. Но это он говорил просто подурачиться чтобы. Посмотрите внимательно на его ник: ronaldo7 43. Сразу видно, что это самый страстный персофан Роналду, А 43 приделаны, чтобы никто не догадался)))
Тут один персональный болельщик Роналду с ником ronaldo743, всем рассказывал направо и налево, как хорошо сыграл меська против величайшей команды мира - Лиона. И что именно именно меська должен быть признан игроком недели. Но это он говорил просто подурачиться чтобы. Посмотрите внимательно на его ник: ronaldo7 43. Сразу видно, что это самый страстный персофан Роналду, А 43 приделаны, чтобы никто не догадался)))