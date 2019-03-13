Роналду – император Лиги чемпионов!

вчера, 16:00

«Соккер.ру» желает читателям хотя бы половину мотивации и концентрации Криштиану. Вундеркинд давно вырос в футбольную машину.

Во-первых, отдаем должное тренерам – Фергюсону, Моуриньо, Анчелотти, Зидану и Аллегри, а также блестящим напарникам Роналду по «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Ювентусу» (у всех команд есть финалы Лиги чемпионов, а у двух - победы). Без них поставить такие рекорды, как у португальца, не получилось бы. Банально вылетал бы рано и недобрал матчей для разбега.

Во-вторых, категорически неправильно видеть в Роналду только продукт работы над собой. Изначально был чертовски одаренным – не получится у другого футболиста достичь тех же высот даже при аналогичной концентрации. Многогранный игрок. Например, техника, на которую ставил в юности, отошла на десятый план. Но выбор позиции, зависание в воздухе и мощный удар с ним всегда.

Некоторые гении футбола работают на интуиции, но Криштиану соединяет чутье с физическим превосходством. И во многом благодаря колоссальному труду, ведь любая опубликованная в общем доступе круговая тренировка португальца доказывает, что этот мультимиллионер каждый день пашет, как ломовая лошадь. И поставил шеренгу рекордов в ЛЧ , которые не грех упомянуть после нового и уникального для турнира хет-трика.

124 гола – рекорд Лиги чемпионов. Всего у Криштиану 127 мячей в клубных турнирах под эгидой УЕФА , и это тоже рекорд всех времен. Месси отстает значительно – счет 124:106, хотя у аргентинца в запасе время. Средняя результативность у обоих феноменальная – 0.78 и 0.82 в пользу Лионеля. К слову, у многих команд меньше голов в ЛЧ , чем у Роналду. У «Атлетико», например, 118. Зато рекорд целого «Спартака» Криштиану пока не побил – 144 гола за 16 сезонов.

65 голов в домашних матчах. Манчестер, Мадрид и Турин приютили Криштиану, и каждому своему клубу форвард щедро отплатил, ведь суммарно забил 65 мячей в домашних играх Лиги чемпионов. Это больше, чем суммарное количество мячей у каждого из лучших снайперов турнира в истории, кроме Месси и Рауля.

59 мячей, забитых на выездах. У Месси 44 гола в выездных матчах, заметно отстает от Роналду. Получается, что у Криштиану 47.6 % голов в Лиге чемпионов – на вражеской земле, а у Месси пока 41.5 %, и сегодня у аргентинца домашний матч, так что расклад не изменится. Португалец определенно не боится гостить у любых соперников.

61 точный удар в группах ЛЧ . Впервые в этом списке впечатляющих достижений Роналду на втором месте. У Месси 65 голов из 106 – в рамках групповых раундов, а у Криштиану «всего» 61. Но это больше, чем у Бензема – четвертого снайпера в истории ЛЧ , за всю карьеру. Получается, у Роналду 49.2 % голов в группах, и чуть больше 50 % - в плей-офф.

63 гола в плей-офф турнира. У Месси 40 голов в играх на выбивание, и отставание очень большое. Лионель свои рекорды часто ставит в группах, где соперники слабее и настрой другой. А Роналду крушил всех именно в матчах на выбывание. 50.8 % мячей Криштиану пришлись на игры в плей-офф, тогда как у Месси речь о 37.7 % от общего количества.

84 гола правой ногой, 22 - головой. Если у Месси 86 из 106 мячей забиты левой ногой (81.1 %), то у Роналду ожидаемо перевес в этой категории. Зато распределение другое, ведь у Криштиану также рекорд по голам головой – 22 мяча, король воздуха. Срочно нужен комментарий Пеле, что Роналду одноногий игрок (на самом деле нет, ведь 18 мячей забил левой нижней конечностью).

3 финала с забитыми мячами. Единственный футболист в истории Лиги чемпионов, у которого собралась такая серия (3 финала, 4 мяча). Роналду забивал «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу» (дубль). И хотя есть люди с голами в двух финалах – Месси или Манджукич, достижение впечатляет и уникальное. А вот по голам в финалах с учетом КЕЧ португалец отстает от Пушкаша и Ди Стефано (по 7 мячей).

16 реализованных пенальти. Роналду забивал Буффону с «точки» в апреле 2018-го, а теперь отличился против Облака уже в футболке «Ювентуса». У форварда сравнительно немного голов с пенальти в ЛЧ , но даже 16 штук (12.9 % ото всех) – рекорд турнира. У Месси, к слову, 11 (10.3 % от общего числа), а промахов у легенд поровну – по 3 штуки. Шовковский, Нойер, Льорис и Буффон (3 раза) пропускали от Роналду с «точек» - забивал известным вратарям.

26 мячей в ворота немецких клубов. Рекорд турнира для игрока и представителей одной лиги. Месси с его 22 мячами англичанам немного отстает. К слову, у Лионеля в топ-4 любимых соперников представители АПЛ , Бундеслиги, Серии А и Эре, а у Роналду – все из топ-5, кроме Испании. Хотя клубам Примеры Криштиану оставил теперь уже 7 приветов, тогда как у Месси лишь 2 гола тем, кого потрошит в Ла Лиге. Точно готовы к любым соперникам.

11 матчей с голами подряд. Такого в истории Лиги чемпионов до португальца не было. А у Роналду есть серия из 11 поединков подряд, в которых забивал. Примечательно, что финальный аккорд поставил в ворота Буффона в ответном матче прошлого сезона – с пенальти. Получается, в 33 года побил рекорд Ван Нистелроя – 9 матчей ЛЧ подряд с голами, который держался 15 лет.

10 голов в ворота одной команды. У Месси есть любимый соперник – 9 голов отправил в ворота «Арсенала». Но Роналду пошел дальше, а выбрал в качестве жертвы нынешний клуб. В «Ювентусе» подумали, что забивает – поможет, и переманили форварда, который по 9 раз огорчал конкретно Буффона и Нойера. Солидных оппонентов выбирал, чтобы собрать главные коллекции в карьере.

12 метких штрафных ударов. Вы удивитесь, но у Месси всего 4 гола прямыми ударами со штрафных в Лиге чемпионов, а вот у Криштиану – 12, и это рекорд турнира. Даже у великих мастеров реализации стандартов, вроде Бекхэма или Жуниньо, не было такого количества удачных попыток в сложном кубке. Трехкратно опережает Лионеля – солидный отрыв португальца.

35 дублей в Лиге чемпионов. У Месси 30 матчей, когда забивал минимум два мяча, а у Роналду на пять больше. А благодаря новому хет-трику Криштиану сравнялся с Месси, теперь у них по 8 тройных подвигов. К слову, Роналду благодаря голам с «Атлетико» стал самым старым автором хет-трика в истории ЛЧ – ему вчера было 34 года и 35 дней отроду. Его второй вечер с тремя голами «Атлетико» (любимый соперник после «Севильи»), а до этого были три гола «Баварии».

36 результативных передач. Неплохо для «эгоиста», правда? Первое место в истории, Гиггз (30 пасов) и Месси (27) заметно отстали. Также у Роналду по системе «гол плюс пас» 77 баллов в 77 матчах именно плей-офф Лиги чемпионов. Если человек не считает такой показатель космическим, то перед вами просто тот, кого невозможно впечатлить.

86 игровых минут на гол. Сыграл 13 788 минут в Лиге чемпионов – далеко не рекорд, ведь Касильяс заметно оторвался (хотя вряд ли дотерпит до такого рекорда, чтобы Роналду его не побил). Криштиану в любимом турнире создает гол каждые 86 минут, по системе «гол плюс пас» придумал столько же мячей, как сыграл матчей.

17 голов в одном сезоне. В 2014 году, когда «Реал» рвался к первому из серии кубков, Роналду забил в Лиге чемпионов рекордное количество мячей, причем побил рекорд Месси – 14 голов в 2012-м. Позже Криштиану успел занять все три призовых места, ведь на его счету сезоны с 15, 16 и 17 голами. Впечатляющая форма для человека, которому за тридцать.

5 побед в Лиге чемпионов. Рекорд, ведь 2 из 5 кубков Мальдини – времен КЕЧ , а у Хенто все 6 побед в эру до образования привычного всем турнира. Не зря Роналду пальцы в Мадриде растопыривал. И подсчет продолжается, как и во всех пунктах. Новый успех Криштиану довел его старшего сына и невесту до слез, а фанаты «Ювентуса» в экстазе – увидели три мяча за вечер в ворота команды, которая может столько пропустить за десять поединков.

Удивительный факт - Роналду уходил с поля без голов в 30 первых матчах Лиги чемпионов, такая разница по играм у него с Месси. Но остальные 130 матчей потратил, чтобы забить 124 гола. Хорошо, что такой футболист продолжает борьбу в плей-офф. Теперь осталось избежать дисквалификации от УЕФА за демонстрацию того, что сделал с обороной «Атлетико», и можно ждать пятничную жеребьевку с предвкушением.

Статистика позволяет создать объемную картину выступлений Криштиану в Лиге чемпионов. В среднем 8-9 голов Роналду из каждых десяти – не с пенальти. Совершено не боится плей-офф – наоборот, забивает в матчах на вылет больше мячей. Опережает конкурентов почти по всем параметрам. 160 игр – 160 созданных ударами и пасами голов. В 34 года сделал хет-трик. Криштиану – легенда футбола и мастер заруб в Лиге чемпионов. После таких представлений, как против «Атлетико», с этим бессмысленно спорить.