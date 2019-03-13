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Роналду – император Лиги чемпионов!

вчера, 16:00

«Соккер.ру» желает читателям хотя бы половину мотивации и концентрации Криштиану. Вундеркинд давно вырос в футбольную машину.

Во-первых, отдаем должное тренерам – Фергюсону, Моуриньо, Анчелотти, Зидану и Аллегри, а также блестящим напарникам Роналду по «Манчестер Юнайтед», «Реалу» и «Ювентусу» (у всех команд есть финалы Лиги чемпионов, а у двух - победы). Без них поставить такие рекорды, как у португальца, не получилось бы. Банально вылетал бы рано и недобрал матчей для разбега.

Во-вторых, категорически неправильно видеть в Роналду только продукт работы над собой. Изначально был чертовски одаренным – не получится у другого футболиста достичь тех же высот даже при аналогичной концентрации. Многогранный игрок. Например, техника, на которую ставил в юности, отошла на десятый план. Но выбор позиции, зависание в воздухе и мощный удар с ним всегда.

Некоторые гении футбола работают на интуиции, но Криштиану соединяет чутье с физическим превосходством. И во многом благодаря колоссальному труду, ведь любая опубликованная в общем доступе круговая тренировка португальца доказывает, что этот мультимиллионер каждый день пашет, как ломовая лошадь. И поставил шеренгу рекордов в ЛЧ, которые не грех упомянуть после нового и уникального для турнира хет-трика.

124 гола – рекорд Лиги чемпионов. Всего у Криштиану 127 мячей в клубных турнирах под эгидой УЕФА, и это тоже рекорд всех времен. Месси отстает значительно – счет 124:106, хотя у аргентинца в запасе время. Средняя результативность у обоих феноменальная – 0.78 и 0.82 в пользу Лионеля. К слову, у многих команд меньше голов в ЛЧ, чем у Роналду. У «Атлетико», например, 118. Зато рекорд целого «Спартака» Криштиану пока не побил – 144 гола за 16 сезонов.

65 голов в домашних матчах. Манчестер, Мадрид и Турин приютили Криштиану, и каждому своему клубу форвард щедро отплатил, ведь суммарно забил 65 мячей в домашних играх Лиги чемпионов. Это больше, чем суммарное количество мячей у каждого из лучших снайперов турнира в истории, кроме Месси и Рауля.

59 мячей, забитых на выездах. У Месси 44 гола в выездных матчах, заметно отстает от Роналду. Получается, что у Криштиану 47.6 % голов в Лиге чемпионов – на вражеской земле, а у Месси пока 41.5 %, и сегодня у аргентинца домашний матч, так что расклад не изменится. Португалец определенно не боится гостить у любых соперников. 

61 точный удар в группах ЛЧ. Впервые в этом списке впечатляющих достижений Роналду на втором месте. У Месси 65 голов из 106 – в рамках групповых раундов, а у Криштиану «всего» 61. Но это больше, чем у Бензема – четвертого снайпера в истории ЛЧ, за всю карьеру. Получается, у Роналду 49.2 % голов в группах, и чуть больше 50 % - в плей-офф.

63 гола в плей-офф турнира. У Месси 40 голов в играх на выбивание, и отставание очень большое. Лионель свои рекорды часто ставит в группах, где соперники слабее и настрой другой. А Роналду крушил всех именно в матчах на выбывание. 50.8 % мячей Криштиану пришлись на игры в плей-офф, тогда как у Месси речь о 37.7 % от общего количества.

84 гола правой ногой, 22 - головой. Если у Месси 86 из 106 мячей забиты левой ногой (81.1 %), то у Роналду ожидаемо перевес в этой категории. Зато распределение другое, ведь у Криштиану также рекорд по голам головой – 22 мяча, король воздуха. Срочно нужен комментарий Пеле, что Роналду одноногий игрок (на самом деле нет, ведь 18 мячей забил левой нижней конечностью).

3 финала с забитыми мячами. Единственный футболист в истории Лиги чемпионов, у которого собралась такая серия (3 финала, 4 мяча). Роналду забивал «Челси», «Атлетико» и «Ювентусу» (дубль). И хотя есть люди с голами в двух финалах – Месси или Манджукич, достижение впечатляет и уникальное. А вот по голам в финалах с учетом КЕЧ португалец отстает от Пушкаша и Ди Стефано (по 7 мячей).

16 реализованных пенальти. Роналду забивал Буффону с «точки» в апреле 2018-го, а теперь отличился против Облака уже в футболке «Ювентуса». У форварда сравнительно немного голов с пенальти в ЛЧ, но даже 16 штук (12.9 % ото всех) – рекорд турнира. У Месси, к слову, 11 (10.3 % от общего числа), а промахов у легенд поровну – по 3 штуки. Шовковский, Нойер, Льорис и Буффон (3 раза) пропускали от Роналду с «точек» - забивал известным вратарям.

26 мячей в ворота немецких клубов. Рекорд турнира для игрока и представителей одной лиги. Месси с его 22 мячами англичанам немного отстает. К слову, у Лионеля в топ-4 любимых соперников  представители АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Эре, а у Роналду – все из топ-5, кроме Испании. Хотя клубам Примеры Криштиану оставил теперь уже 7 приветов, тогда как у Месси лишь 2 гола тем, кого потрошит в Ла Лиге. Точно готовы к любым соперникам.

11 матчей с голами подряд. Такого в истории Лиги чемпионов до португальца не было. А у Роналду есть серия из 11 поединков подряд, в которых забивал. Примечательно, что финальный аккорд поставил в ворота Буффона в ответном матче прошлого сезона – с пенальти. Получается, в 33 года побил рекорд Ван Нистелроя – 9 матчей ЛЧ подряд с голами, который держался 15 лет.

10 голов в ворота одной команды. У Месси есть любимый соперник – 9 голов отправил в ворота «Арсенала». Но Роналду пошел дальше, а выбрал в качестве жертвы нынешний клуб. В «Ювентусе» подумали, что забивает – поможет, и переманили форварда, который по 9 раз огорчал конкретно Буффона и Нойера. Солидных оппонентов выбирал, чтобы собрать главные коллекции в карьере.

12 метких штрафных ударов. Вы удивитесь, но у Месси всего 4 гола прямыми ударами со штрафных в Лиге чемпионов, а вот у Криштиану – 12, и это рекорд турнира. Даже у великих мастеров реализации стандартов, вроде Бекхэма или Жуниньо, не было такого количества удачных попыток в сложном кубке. Трехкратно опережает Лионеля – солидный отрыв португальца.

35 дублей в Лиге чемпионов. У Месси 30 матчей, когда забивал минимум два мяча, а у Роналду на пять больше. А благодаря новому хет-трику Криштиану сравнялся с Месси, теперь у них по 8 тройных подвигов. К слову, Роналду благодаря голам с «Атлетико» стал самым старым автором хет-трика в истории ЛЧ – ему вчера было 34 года и 35 дней отроду. Его второй вечер с тремя голами «Атлетико» (любимый соперник после «Севильи»), а до этого были три гола «Баварии».

36 результативных передач. Неплохо для «эгоиста», правда? Первое место в истории, Гиггз (30 пасов) и Месси (27) заметно отстали. Также у Роналду по системе «гол плюс пас» 77 баллов в 77 матчах именно плей-офф Лиги чемпионов. Если человек не считает такой показатель космическим, то перед вами просто тот, кого невозможно впечатлить.

86 игровых минут на гол. Сыграл 13 788 минут в Лиге чемпионов – далеко не рекорд, ведь Касильяс заметно оторвался (хотя вряд ли дотерпит до такого рекорда, чтобы Роналду его не побил). Криштиану в любимом турнире создает гол каждые 86 минут, по системе «гол плюс пас» придумал столько же мячей, как сыграл матчей.

17 голов в одном сезоне. В 2014 году, когда «Реал» рвался к первому из серии кубков, Роналду забил в Лиге чемпионов рекордное количество мячей, причем побил рекорд Месси – 14 голов в 2012-м. Позже Криштиану успел занять все три призовых места, ведь на его счету сезоны с 15, 16 и 17 голами. Впечатляющая форма для человека, которому за тридцать.

5 побед в Лиге чемпионов. Рекорд, ведь 2 из 5 кубков Мальдини – времен КЕЧ, а у Хенто все 6 побед в эру до образования привычного всем турнира. Не зря Роналду пальцы в Мадриде растопыривал. И подсчет продолжается, как и во всех пунктах. Новый успех Криштиану довел его старшего сына и невесту до слез, а фанаты «Ювентуса» в экстазе – увидели три мяча за вечер в ворота команды, которая может столько пропустить за десять поединков.

Удивительный факт - Роналду уходил с поля без голов в 30 первых матчах Лиги чемпионов, такая разница по играм у него с Месси. Но остальные 130 матчей потратил, чтобы забить 124 гола. Хорошо, что такой футболист продолжает борьбу в плей-офф. Теперь осталось избежать дисквалификации от УЕФА за демонстрацию того, что сделал с обороной «Атлетико», и можно ждать пятничную жеребьевку с предвкушением.

Статистика позволяет создать объемную картину выступлений Криштиану в Лиге чемпионов. В среднем 8-9 голов Роналду из каждых десяти – не с пенальти. Совершено не боится плей-офф – наоборот, забивает в матчах на вылет больше мячей. Опережает конкурентов почти по всем параметрам. 160 игр – 160 созданных ударами и пасами голов. В 34 года сделал хет-трик. Криштиану – легенда футбола и мастер заруб в Лиге чемпионов. После таких представлений, как против «Атлетико», с этим бессмысленно спорить.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил NGYRZ
   57 / 1090
сегодня в 01:08
В последний раз Роналду забивал Баварии 2 года назад (2 гола с офсайда). В прошлом году его не было на поле в матчах с Баварией
NGYRZ
NGYRZ ответил Ragnar_Lodbrok
   32 / 1090
сегодня в 00:43
Это было в первом матче
А что, в истории ЛЧ были игроки, которые забивали все игры подряд в турнире? Ты же своим комментарием именно этот ответ ищешь?

Достаточно и того, что твоя Бавария вечный клиент Рона.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил boysib
   57 / 1090
вчера в 23:08
пропал на стадии 1/4? он как бы 3 гола там забил и ассист отдал, доброе утро!
Это было в первом матче
boysib
boysib ответил Ragnar_Lodbrok
   351 / 1090
вчера в 23:07
Роналду в прошлой ЛЧ пропал на стадии 1/4 финала, и так до финала не появился
пропал на стадии 1/4? он как бы 3 гола там забил и ассист отдал, доброе утро!
Persenchik
Persenchik
   530 / 1090
вчера в 22:51
Один гол все таки под сомнением. Вчерашний второй. Вероятно компьютер все таки ошибся. :-)
Non-sense
Non-sense
   1090 / 1090
вчера в 22:45
Достаточно вспомнить левый ЗМ 2012 и понять, кого тянут за уши, а кто пашет, кто в сборной настоящий лидер, а кто кукловод-марионеточник. К Рону вообще никак не отношусь, но уважаю его больше, чем гнома. Отчасти, наверное, это из-за того, что за7777ло отношение "хомяков", на моей предыдущей работе за Барсу топили чуть более чем все, объяснялось это их победами и психологией "Топим за победителя", "Месси бог" и т.д. Аргументов, как и элементарных знаний в футболе не было, но раз это модно - будем модными как все. Теперь даже на соссере куда-то, ВНЕЗАПНО, пропали аватарки о великой Барсе и о великом Месси.
Рон заслужил все 5 ЗМ, как и 6й кубок ЛЧ. Я ставил в начале на МС, но чисто из прагматичных планов(ставки, все дела), теперь же мне похеру, пусть кубок возьмёт Юве!
RedRedTeam
RedRedTeam
   370 / 1090
вчера в 22:37
Ни фига себе, пока кофе варил, тут уже кубок ЛЧ унесли, 1\4 , полуфинал и финал отменяются?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 21:36
Роналду в прошлой ЛЧ пропал на стадии 1/4 финала, и так до финала не появился
alex lebedev
alex lebedev
   247 / 1090
вчера в 21:09
а что, нгушка, в чем я не прав? все по делу вроде)
Neymar 10
Neymar 10
   458 / 1090
вчера в 21:06
шальная императрица ))
myst5
myst5
   690 / 1090
вчера в 21:02
Все таки первое отличие Месси от Роналду это наличие яиц . Один ноет плачет сдается из сборной выходит а второй всегда бореться
NGYRZ
NGYRZ ответил alex lebedev
   32 / 1090
вчера в 20:47
а что читать?) замыкалой как был, так и остался) и опять оторвался на мертвом сопернике. а когда этот соперник 3 недели назад их дрючил, куда-то пропал)
    ВЖИК Вжикович Вжыков
    ВЖИК Вжикович Вжыков ответил Великий Князь
       687 / 1090
    вчера в 19:56
      ВЖИК Вжикович Вжыков
      ВЖИК Вжикович Вжыков ответил Великий Князь
         687 / 1090
      вчера в 19:54
      Эпоха Месси заканчивается за пределами твоей комнаты. Аха-ха)
      киенджина никто не видел
      Bullкин
      Bullкин
         509 / 1090
      вчера в 19:47
      Рано дон Диего начал яйца демонстрировать. У старичка Роналду они тоже есть несмотря на внешность.😊
      NbKA555
      NbKA555
         112 / 1090
      вчера в 19:46
      Машина!Просто лучший!
      Великий Князь
      Великий Князь ответил da da da
         45 / 1090
      вчера в 19:41
      Рон молодец,но играет он в эпоху Месси.
      Эпоха Месси заканчивается за пределами твоей комнаты. Аха-ха)
      da da da
      da da da
         149 / 1090
      вчера в 19:17
      Рон молодец,но играет он в эпоху Месси.
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил alex lebedev
         233 / 1090
      вчера в 19:14
      точно также можно сказать, что и Юве с Роналду были просто мертвые в Мадриде, играли спустя рукава. Атлетико играл по счету, а Юве надо было давить. Туринцы с задачей справились. Голы были трудовые, пенальти чистый, да и гол надо было засчитывать
      Gelious
      Gelious ответил Санкт-Ватутинки
         389 / 1090
      вчера в 18:46
      По мнению каталонских "экспертов" футбола, человек в 34 года должен приехать в новую команду, в другой чемпионат с другим стилем, к партнерам, с которыми не сыгран, после отсутствия отдыха в связи с Чемпионатом мира, переживающий из-за смены обстановки, судебных тяжб из-за налогов и левых обвинений в изнасиловании, удаленный в этой самой ЛЧ абсолютно ни за что и пропускающий драгоценные минуты из-за дисквалификации, а затем взять и выйти на поле, запихивая всем подряд хет-трики и покеры. Логика на высшем уровне у них!
      Зато по таким людям можно судить и справедливости короны у Роналду. После наиболее важных матче еще сезона с 15/16 такие лишь пытаются даже хет трики плей оффных волевых матчей (а что им еще остается, если Роналду каждый раз растаскивает?) называть чем-то обычным для футболистов, в то время как Месси после подобных матчей чаще приходится лишь оправдывать изо всех и цепляться за хоть какие-то плюсы в его игре.
      bublikyo
      bublikyo ответил Великий Князь
         142 / 1090
      вчера в 18:38
      Это мы вам возвращаем должок за Зидана, продали вам своё супероружие
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки ответил Gelious
         30 / 1090
      вчера в 18:33
      Привыкал к новому клубу. В прошлом сезоне забил в каждом из 6 матчей группового этапа.
      По мнению каталонских "экспертов" футбола, человек в 34 года должен приехать в новую команду, в другой чемпионат с другим стилем, к партнерам, с которыми не сыгран, после отсутствия отдыха в связи с Чемпионатом мира, переживающий из-за смены обстановки, судебных тяжб из-за налогов и левых обвинений в изнасиловании, удаленный в этой самой ЛЧ абсолютно ни за что и пропускающий драгоценные минуты из-за дисквалификации, а затем взять и выйти на поле, запихивая всем подряд хет-трики и покеры. Логика на высшем уровне у них!
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки ответил zenit_forever2014
         30 / 1090
      вчера в 18:25
      То есть пока он привыкал другие тащили Юве....Пеле тоже говорит, что это всё фигня уровень определяет только ЧМ....всегда можно найти оправдания....
      За что человеку дизлайк, когда он дал адекватный ответ? а) левая красная за просто так; б) дисквалификация за левую красную. Вот уже 2 основные причины!
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответил Gelious
         810 / 1090
      вчера в 18:13
      Привыкал к новому клубу. В прошлом сезоне забил в каждом из 6 матчей группового этапа.
      То есть пока он привыкал другие тащили Юве....Пеле тоже говорит, что это всё фигня уровень определяет только ЧМ....всегда можно найти оправдания....
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Don Nerazzurri
         45 / 1090
      вчера в 18:12
      Как не крути, а гоббам не выиграть кубок лиги чемпионов.Аха)))
      Ты и про проход в 1/4 так говорил. Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь
         45 / 1090
      вчера в 18:11
        AmIIIeR89
        AmIIIeR89
           226 / 1090
        вчера в 18:10
        А Гризманн ставит себя в 1 ряд с Роналду и Месси. Пффф, пусть он и чемпион мира (лично я его особой заслуги в том не вижу, запомнился только красивым нырком в финале), никогда ему вровень с ними не встать
        alex lebedev
        alex lebedev ответил Расул Манаев
           247 / 1090
        вчера в 18:08
        Вот и разница между трусливо и мертвый. Сам ответил, согласись
        ну так и мертвый соответственно. никакого сопротивления не оказали. естественно же было, что если в таком количестве давать вешать в свою штрафную, то по теории вероятности залетит.
        Расул Манаев
        Расул Манаев ответил alex lebedev
           233 / 1090
        вчера в 18:06
        Вот и разница между трусливо и мертвый. Сам ответил, согласись
        alex lebedev
        alex lebedev ответил Расул Манаев
           247 / 1090
        вчера в 18:01
        За три недели Атлетико превратился в мертвого?))) Надо отдать должное Аллегри, что тщательно подготовил Юве к ответке . Ну Рон-это Рон. Пы Сы: Мертвым их сделал именно Ювентус.
        а что нет? или ты не заметил? это что за футбол-то был, убожество))Ну да, юве дома начал, как и должен был, но это же не повод так трусливо играть.
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