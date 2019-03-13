Поражение «Шальке» – крупнейшее в истории ЛЧ среди немецких клубов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» с разгромным счётом проиграл «Манчестер Сити» (0:7) и вылетел из турнира.
Это поражение стало крупнейшим среди клубов Германии в истории ЛЧ.
|Манчестер Сити7 : 0Шальке-04
|Матч завершен
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» с разгромным счётом проиграл «Манчестер Сити» (0:7) и вылетел из турнира.
Это поражение стало крупнейшим среди клубов Германии в истории ЛЧ.
ещё есть ущербные пупсики из Лондона им всего лишь одного мяча не хватило,что бы быть полноценными.
ещё есть ущербные пупсики из Лондона им всего лишь одного мяча не хватило,что бы быть полноценными.