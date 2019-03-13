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Поражение «Шальке» – крупнейшее в истории ЛЧ среди немецких клубов

вчера, 01:33
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити7 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке-04» с разгромным счётом проиграл «Манчестер Сити» (0:7) и вылетел из турнира.

Это поражение стало крупнейшим среди клубов Германии в истории ЛЧ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   231 / 1090
вчера в 20:29
    Brutalny
    Brutalny
       585 / 1090
    вчера в 15:02
    Наша страна такое уже пережила.
    viv
    viv
       49 / 1090
    вчера в 11:36
    Поражение пищевика - крупнейшее в истории ЛЧ среди российских клубов...
    viv
    viv
       49 / 1090
    вчера в 11:32
      Знатог
      Знатог
         678 / 1090
      вчера в 10:32
      Видимо в футбол играют не нефть и не газ.
      time out
      time out ответил parallels
         70 / 1090
      вчера в 10:06
      позор спартаку же, ну)
      Ты хочешь услышать, что позор зениту? Об этом даже и говорить не надо и так все знают.
      Морозовский
      Морозовский
         13 / 1090
      вчера в 09:21
      Чувствуется рука "газпрёма": превратили гансов в бакланов!
      parallels
      parallels ответил time out
         3 / 1090
      вчера в 08:59
      Параллельный, ты еще не сгорел от стыда? По аве вижу уже раскалился)))
      позор спартаку же, ну)
      time out
      time out ответил parallels
         70 / 1090
      вчера в 08:01
      стыдно за спартак!
        КЭТиК
        КЭТиК
           204 / 1090
        вчера в 04:39
        Похоже крупнее уже не будет.
        Болот Сарбанов
        Болот Сарбанов
           256 / 1090
        вчера в 04:22
        И как эти "чуда в перьях" прошли в 1/8.
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда
           4 / 1090
        вчера в 03:16
        У нас пищевик удостоен такой чести :)
        parallels
        parallels
           3 / 1090
        вчера в 02:46
        стыдно за спартак!
        Андрей Моруков
        Андрей Моруков
           722 / 1090
        вчера в 02:42
        Зенит-Шальке, деньги Русов и России уходят в трубу)
        злой болельщик
        злой болельщик
           608 / 1090
        вчера в 01:49
        Вот это позор так позор, на что ухлопал миллер деньги - только ему и известно!
        Nikola45
        Nikola45
           9 / 1090
        вчера в 01:45
        У нас в лиге тоже есть такая команда которая 7-0 Проигрывала ))
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           10 / 1090
        вчера в 01:36
        Вступили в клуб 0-7, там "Спартак" председателем))
        Balanenok
        Balanenok
           167 / 1090
        вчера в 01:35
        Немцы в ауте, команда не совсем такого заслужила, это у нас спартак слабая команда, не привыкать.
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