Роналду оформил 8-й хет-трик в ЛЧ и делит рекорд турнира с Месси

вчера, 01:08

Три гола Криштиану Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Атлетико» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2, 3:0).

Это 8-й хет-трик португальца в этом турнире. Таким образом, Роналду сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который был единоличным лидером по этому показателю.