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Роналду оформил 8-й хет-трик в ЛЧ и делит рекорд турнира с Месси

вчера, 01:08
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Три гола Криштиану Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Атлетико» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2, 3:0).

Это 8-й хет-трик португальца в этом турнире. Таким образом, Роналду сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который был единоличным лидером по этому показателю.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Pancher_95
   117 / 1090
вчера в 14:09
А теперь сравните кому Роналду и кому моська забивали эти хет трики, у ложки хоть один хет трик есть в плей офф?
Иди на мулу учись..Футбол не твое...5 голов даже забивал..

АХа-ха)
Брулин
Брулин
   73 / 1090
вчера в 09:40
Как же крут Рон. Нужное время забивать голы и плей оф лч его конёк.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил feris1
   853 / 1090
вчера в 08:33
Месси в пле офф 5 забивал, рон курит.
da da da
da da da
   149 / 1090
вчера в 08:17
что не новость про Рона то постоянно кого то догоняет,причем не обязательно Месси,то вот Л.Адриано то еще кого,видать быть вторым после кого то призвание Рона.)
d_fincher
d_fincher ответил Так Себе Аналитик
   193 / 1090
вчера в 07:03
Месси в следующем году дождется группового этапа и какой-нибудь "Црвене Звезде" тоже отгрузит.
Да, как всегда.
Санчо Панса
Санчо Панса
   111 / 1090
вчера в 02:56
Не все же время только одному Месси лидировать! Так было и в плане количества Золотых мячей) Криштиану создан для того, чтобы переписывать рекорды и приносить огромную пользу своей команде!
eleven LC
eleven LC ответил ronaldo743
   216 / 1090
вчера в 02:41
Тоесть ты не признаёшь 5 побед Роналду в лч ,а признаёшь всего 2,ну ок,у тебя "железные" доводы,Месси круче!
Только напомна ка мне когда он в последний раз феерил в плей-офф?
ronaldo743
ronaldo743 ответил eleven LC
   44 / 1090
вчера в 02:17
Да пойми ты я не пытаюсь как то принизить достижения Месси,он великий,слов нет но в лиге чемпионов он второй!
Второй в чём ? По голам ? Так у него и матчей меньше.

По трофеям ? Ну на Реал без ручных судей мы в этом сезоне посмотрели. Без них и у Роналду всего 2 ЛЧ.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил ronaldo743
   30 / 1090
вчера в 02:07
Сити в 2016 забивал. Дальше что ?! Любой гол краше замыканий Роналду из вратарской. И это без ручных судей Переса, на шее которых катался ограниченный марокканец.
Ты точно смотрел голы? С Сити Месси 2 раза выкатили на 11-метровую отметку, где он стоял перед вратарём и больше никого не было! Да уж, красотища!
eleven LC
eleven LC ответил ronaldo743
   216 / 1090
вчера в 02:03
Да пойми ты я не пытаюсь как то принизить достижения Месси,он великий,слов нет но в лиге чемпионов он второй!
ronaldo743
ronaldo743 ответил eleven LC
   44 / 1090
вчера в 02:01
9 лет назад ты забыл добавить!
Сити в 2016 забивал. Дальше что ?! Любой гол краше замыканий Роналду из вратарской. И это без ручных судей Переса, на шее которых катался ограниченный марокканец.
eleven LC
eleven LC ответил ronaldo743
   216 / 1090
вчера в 01:51
9 лет назад ты забыл добавить!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 01:46
И что самое смешное: последние 4 хет-трика Роналду - все в плейофф. Переквалифицировался из игрока групповых этапов в машину игр на выбывание. Последние 5 хет-триков Месси - все в группе. Тут без комментариев.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Так Себе Аналитик
   44 / 1090
вчера в 01:45
И это единственный сильный соперник, которому забивал хет-трик Месси, ты забыл добавить)
Ну да. Сити послабее Мальмё будет. Ты прям шаришь.

А как далеко Байеру до Сарая . . .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ronaldo743
   10 / 1090
вчера в 01:43
Покер Арсеналу, например, в 1/4. И голы там покруче замыканий из вратарской.
И это единственный сильный соперник, которому забивал хет-трик Месси, ты забыл добавить)
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 01:42
Хет-трики Роналду: Атлетико (дважды, плейофф), Бавария (плейофф), Вольфсбург (плейофф), Мальмё, Шахтёр, Галатасарай, Аякс. 4 плейофф, 4 группа.
Хет-трики Месси: Арсенал (плейофф), Байер (плейофф), ПСВ, Виктория, АПОЭЛ, Селтик, МанСити, Аякс. 2 плейофф, 6 группа.
Тут, собственно, сами делайте выводы.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Pancher_95
   44 / 1090
вчера в 01:40
Какие факты? Расскажи нам как моська Роме забил хет трик и вытащил в плей офф))) это и есть факт, что Роналду тащит, а моська теряется в плей офф) Ахах
Да-да. Все мы помним офсайдные дубли с подачек Кашшаи. =)
ronaldo743
ronaldo743 ответил Pancher_95
   44 / 1090
вчера в 01:38
А теперь сравните кому Роналду и кому моська забивали эти хет трики, у ложки хоть один хет трик есть в плей офф?
Покер Арсеналу, например, в 1/4. И голы там покруче замыканий из вратарской.
Dani Alves
Dani Alves ответил ronaldo743
   552 / 1090
вчера в 01:36
Статистика от 24 февраля 2019. Лионель Месси — 50 хет-триков в 797 матчах — 13 из них (26%) с голами с пенальти Криштиану Роналду — 51 хет-трик в 948 матчах — 25 из них (49%) с голами с пенальти Вы только вдумайтесь. ПОЛОВИНА хет-триков с помощью левых пенальти. Это не позор, а позорище. =)
у Роналду 5 хет-триков в плей офф и это первый хет-трик с помощью пенальти.
вдобавок решающие пенали надо уметь бить - из-за незабитого пеналя Месси он проиграл Копа Америка, вылетел в полуфинальном матче с Челси, например.
Pancher_95
Pancher_95 ответил ronaldo743
   124 / 1090
вчера в 01:35
Какие факты? Расскажи нам как моська Роме забил хет трик и вытащил в плей офф))) это и есть факт, что Роналду тащит, а моська теряется в плей офф)
Ахах
Антон Михайленко
Антон Михайленко
   485 / 1090
вчера в 01:35
Если Юве выйграет лигу чемпионов Буффон покончит с собой😂😂😂😂
Pancher_95
Pancher_95
   124 / 1090
вчера в 01:33
А теперь сравните кому Роналду и кому моська забивали эти хет трики, у ложки хоть один хет трик есть в плей офф?
ronaldo743
ronaldo743 ответил Pancher_95
   44 / 1090
вчера в 01:32
Бомби))))
Просто факты. Персофанам Роналду это понятие незнакомо. =)
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 01:32
Только у одного из них они в плейофф, а у другого - в группе.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   172 / 1090
вчера в 01:31
Рон какой то космос. Он из полумоментов голы выжимает. Кто то вообще сегодня вспоминал что ему 34?
John_Wick
John_Wick
   415 / 1090
вчера в 01:30
Ну аргентинский голубой так не может,лишь на групповом феерит))))
Pancher_95
Pancher_95 ответил ronaldo743
   124 / 1090
вчера в 01:30
Бомби))))
ronaldo743
ronaldo743
   44 / 1090
вчера в 01:28
Статистика от 24 февраля 2019.

Лионель Месси
— 50 хет-триков в 797 матчах
— 13 из них (26%) с голами с пенальти

Криштиану Роналду
— 51 хет-трик в 948 матчах
— 25 из них (49%) с голами с пенальти

Вы только вдумайтесь. ПОЛОВИНА хет-триков с помощью левых пенальти. Это не позор, а позорище. =)
ronaldo743
ronaldo743
   44 / 1090
вчера в 01:25
Есть такая традиция у марокканца - быть везде вторым.
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 1090
вчера в 01:21
Этот матч напомнил пару Реал-Вольфсбург. Там тоже первый матч продули 2-0 а в отвтеке Рон затащил на 3-0. Он всегда решает важенйшие матчи а не набевает мусорную статистику в отличии от гнома. Король футбола!
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