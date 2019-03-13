Роналду оформил 8-й хет-трик в ЛЧ и делит рекорд турнира с Месси

Три гола Криштиану Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Атлетико» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2, 3:0).
Это 8-й хет-трик португальца в этом турнире. Таким образом, Роналду сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, который был единоличным лидером по этому показателю.
АХа-ха)
АХа-ха)
Только напомна ка мне когда он в последний раз феерил в плей-офф?
Только напомна ка мне когда он в последний раз феерил в плей-офф?
По трофеям ? Ну на Реал без ручных судей мы в этом сезоне посмотрели. Без них и у Роналду всего 2 ЛЧ.
По трофеям ? Ну на Реал без ручных судей мы в этом сезоне посмотрели. Без них и у Роналду всего 2 ЛЧ.
А как далеко Байеру до Сарая . . .
А как далеко Байеру до Сарая . . .
Хет-трики Месси: Арсенал (плейофф), Байер (плейофф), ПСВ, Виктория, АПОЭЛ, Селтик, МанСити, Аякс. 2 плейофф, 6 группа.
Тут, собственно, сами делайте выводы.
Хет-трики Месси: Арсенал (плейофф), Байер (плейофф), ПСВ, Виктория, АПОЭЛ, Селтик, МанСити, Аякс. 2 плейофф, 6 группа.
Тут, собственно, сами делайте выводы.
вдобавок решающие пенали надо уметь бить - из-за незабитого пеналя Месси он проиграл Копа Америка, вылетел в полуфинальном матче с Челси, например.
вдобавок решающие пенали надо уметь бить - из-за незабитого пеналя Месси он проиграл Копа Америка, вылетел в полуфинальном матче с Челси, например.
Ахах
Ахах
Лионель Месси
— 50 хет-триков в 797 матчах
— 13 из них (26%) с голами с пенальти
Криштиану Роналду
— 51 хет-трик в 948 матчах
— 25 из них (49%) с голами с пенальти
Вы только вдумайтесь. ПОЛОВИНА хет-триков с помощью левых пенальти. Это не позор, а позорище. =)
Лионель Месси
— 50 хет-триков в 797 матчах
— 13 из них (26%) с голами с пенальти
Криштиану Роналду
— 51 хет-трик в 948 матчах
— 25 из них (49%) с голами с пенальти
Вы только вдумайтесь. ПОЛОВИНА хет-триков с помощью левых пенальти. Это не позор, а позорище. =)