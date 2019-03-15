Легендарный вратарь МЮ Петер Шмейхель поделился впечатлениями после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Барселона - не худшее место для выезда.
Стоит отметить, что в истории встреч «МЮ» и «Барселоны» еще не было побед на выезде. Каталонцы добились на «Камп Ноу» двух побед при двух ничьих, а «Юнайтед» имеет ту же статистику на «Олд Траффорд». В 1999 году на «Камп Ноу» датчанин стал победителем ЛЧ в составе «красных дьяволов», когда в знаменитом финале англичане обыграли «Баварию».
Для Реала уже вырыто Место в этом сезоне, готовим место для МЮ.))))
Для Реала уже вырыто Место в этом сезоне, готовим место для МЮ.))))