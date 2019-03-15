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Петер Шмейхель: «Барселона - не худшее место для выезда»

вчера, 16:22

Легендарный вратарь МЮ Петер Шмейхель поделился впечатлениями после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Барселона - не худшее место для выезда.

Стоит отметить, что в истории встреч «МЮ» и «Барселоны» еще не было побед на выезде. Каталонцы добились на «Камп Ноу» двух побед при двух ничьих, а «Юнайтед» имеет ту же статистику на «Олд Траффорд». В 1999 году на «Камп Ноу» датчанин стал победителем ЛЧ в составе «красных дьяволов», когда в знаменитом финале англичане обыграли «Баварию».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   339 / 1082
вчера в 20:26
Если Барса сама не сольет ватокатом а будет играть в полную силу, то должна проходить МЮ. Не в легкую, но уверенно :)
4ел
4ел ответил DXTK
   822 / 1082
вчера в 20:19
Да, только сегодня это вам не лихие 90-е, сегодня на выезде на Камп Ноу Барса захаранивает своих соперников с неприличным счетом. Для Реала уже вырыто Место в этом сезоне, готовим место для МЮ.))))
лягушатнику уже вырыли, да так, что сами из ямы выбраться не смогли.
BARCDJIN
BARCDJIN
   132 / 1082
вчера в 17:09
Неее МЮ будет разорван Барсой...Все таки Барса на голову сильней...Ливерка может дать бой..Что и случится в полуфинале..
DXTK
DXTK
   131 / 1082
вчера в 16:56
Да, только сегодня это вам не лихие 90-е, сегодня на выезде на Камп Ноу Барса захаранивает своих соперников с неприличным счетом.

Для Реала уже вырыто Место в этом сезоне, готовим место для МЮ.))))
Ismadiyar
Ismadiyar
вчера в 16:43
Учитывая что первую игру проведут дома, не думаю что будет легко для них
Left Boy
Left Boy
   464 / 1082
вчера в 16:27
Ждём 0-0 на ОТ, 1-1 на КН
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   20 / 1082
вчера в 16:26
Вполне. Через пару кварталов от Олд Траффорд есть соперник посерьезнее для МЮ.
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