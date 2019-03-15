Недвед: «„Аякс“ - это не подарок»

Директор «Ювентуса» Павел Недвед с уважением относится к «Аяксу», с которым туринцам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Я не рад и не огорчен. «Аякс» выбил из борьбы «Реал», так что это не подарок. Мне очень понравилась игра амстердамцев в Мадриде, так что надо быть очень осторожными. Надо подойти к играм с «Аяксом» с большим энтузиазмом. Ожидаю увидеть два красивых матча.
Сегодня 19:10
Ragnar_Lodbrok, а тебя и твоих клонов Павел знает?
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Весь Соккер знает, что у тебя Славнов - около сотни клонов
Сегодня 19:10
Ragnar_Lodbrok, а тебя и твоих клонов Павел знает?
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Весь Соккер знает, что у тебя Славнов - около сотни клонов
Аякс нас обыгрывал в финале и проигрывал нам в последнем выигранном.
Аякс нас обыгрывал в финале и проигрывал нам в последнем выигранном.