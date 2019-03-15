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Недвед: «„Аякс“ - это не подарок»

вчера, 16:04

Директор «Ювентуса» Павел Недвед с уважением относится к «Аяксу», с которым туринцам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я не рад и не огорчен. «Аякс» выбил из борьбы «Реал», так что это не подарок. Мне очень понравилась игра амстердамцев в Мадриде, так что надо быть очень осторожными. Надо подойти к играм с «Аяксом» с большим энтузиазмом. Ожидаю увидеть два красивых матча.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 21:08
Да рад Недвед несказанно.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   339 / 1082
вчера в 20:30
Лукавит Паша, это Мансити не подарок, а Аякс вполне проходимый, для Юве. Молодые голландцы и так прыгнули выше головы, взобравшись в четвертьфинал где клуб не был давно. Но в любом случае пожелаю удачи амстердамцам :)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 19:49
Не верю 90-м
Сегодня 19:10
Ragnar_Lodbrok, а тебя и твоих клонов Павел знает?
__________________________________________________________________
Весь Соккер знает, что у тебя Славнов - около сотни клонов
League1
League1
   146 / 1082
вчера в 19:11
Если Аякс пройдёт Ювентус, то это будет самой главной сенсацией. Ювентусу просто надо не допустить этой сенсации.
nedved10
nedved10 ответил h8you
   237 / 1082
вчера в 19:07
Один из лучших его голов
Великий Князь
Великий Князь
   38 / 1082
вчера в 18:36
Жаль, хотел на сквозерню попасть.
Аякс нас обыгрывал в финале и проигрывал нам в последнем выигранном.
h8you
h8you
   671 / 1082
вчера в 18:13
помню классный гол Паши в ворота Аякса,загуглите кто не видел
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   161 / 1082
вчера в 18:10
Ragnar_Lodbrok, а тебя и твоих клонов Павел знает?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   58 / 1082
вчера в 17:06
Павел прав по этому поводу. Вроде бы Атлетико сильнее Аякса, но атлеты играют в уродливый оборонительный футбол, а аяксиды в красивый атакующий (можно сказать, что Аякс показывает тотальный футбол)
Sergey Z
Sergey Z
   335 / 1082
вчера в 16:56
Аякс сейчас на подъёме.
Capitan555
Capitan555
   332 / 1082
вчера в 16:18
Лукавит гадёныш)))).Среди всех кандидатов - Аякс и Порто наверное хотели все остальные себе в соперники)).
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   623 / 1082
вчера в 16:11
Ювентус & Аякс - это классика, еще с 90-х ведут разборки за Лигу чемпионов. Не то что выскочки начало нулевых МС Барса и тд.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   161 / 1082
вчера в 16:05
Но и лучше не найти.
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