Недвед: «„Аякс“ - это не подарок»

Директор «Ювентуса» Павел Недвед с уважением относится к «Аяксу», с которым туринцам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я не рад и не огорчен. «Аякс» выбил из борьбы «Реал», так что это не подарок. Мне очень понравилась игра амстердамцев в Мадриде, так что надо быть очень осторожными. Надо подойти к играм с «Аяксом» с большим энтузиазмом. Ожидаю увидеть два красивых матча.