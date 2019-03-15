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Маротта: «Спаллетти не виноват в проблемах „Интера“»

вчера, 18:53

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта выступил в защиту главного тренера команды Лучано Спаллетти после вылета «нерадзурри» из Лиги Европы от «Айнтрахта».

Тренер не имеет никакого отношения к проблемам «Интера». Трудности возникают вне зависимости от тренера. Спаллетти делает свою работу самым лучшим образом, мы должны вместе достичь наших целей.

Нам очень обидно из-за вылета из Лиги Европы. Не хочу оправдываться, но «Интер» не мог рассчитывать на девятерых игроков. Нужно извлечь уроки из этого поражения и двигаться дальше.

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Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответил joma_inter
   225 / 1082
сегодня в 01:20
Развелось эти гоббы!
Щас гоббы глоры растут, как грибы после дождя, ведь у них ПеналдуАха)))
Ozabot
Ozabot
   181 / 1082
вчера в 22:01
Интер теперь будет до лета хромать, пока не продаст Икарди и не купит кого-то другого. Тот уже даже если и выйдет на поле, все равно будет ни грамм не мотивирован.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил joma_inter
   19 / 1082
вчера в 21:41
Развелось эти гоббы!
    joma_inter
    joma_inter ответил Великий Князь
       1062 / 1082
    вчера в 20:44
    Косой гобб своё дело знает)
    Развелось эти гоббы!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Так Себе Аналитик
       38 / 1082
    вчера в 19:31
    Ахахаха)) Я же говорил, что лысого учителя физкультуры будут до последнего защищать и "Интер" в себя не скоро придет)) Все, что угодно, только не тренера нормального взять, сейчас еще виновников найдут, еще треблов Наинголана накупят)) Идеально, со Спалетти "Интер" будет тонуть и тонуть. Урааа))
    Косой гобб своё дело знает)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       9 / 1082
    вчера в 19:24
    Ахахаха)) Я же говорил, что лысого учителя физкультуры будут до последнего защищать и "Интер" в себя не скоро придет)) Все, что угодно, только не тренера нормального взять, сейчас еще виновников найдут, еще треблов Наинголана накупят))

    Идеально, со Спалетти "Интер" будет тонуть и тонуть. Урааа))
    ПРОСТО ТУРОК
    ПРОСТО ТУРОК
       1042 / 1082
    вчера в 19:21
    Был бы Икарди было бы совсем по другому..Не уженли так трудно решить эту проблему..не хочет играть так продайте его.
    Великий Князь
    Великий Князь
       38 / 1082
    вчера в 18:56
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