Маротта: «Спаллетти не виноват в проблемах „Интера“»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта выступил в защиту главного тренера команды Лучано Спаллетти после вылета «нерадзурри» из Лиги Европы от «Айнтрахта».

Тренер не имеет никакого отношения к проблемам «Интера». Трудности возникают вне зависимости от тренера. Спаллетти делает свою работу самым лучшим образом, мы должны вместе достичь наших целей.

Нам очень обидно из-за вылета из Лиги Европы. Не хочу оправдываться, но «Интер» не мог рассчитывать на девятерых игроков. Нужно извлечь уроки из этого поражения и двигаться дальше.