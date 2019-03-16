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Вайсс: «У Кверквелии есть все данные, чтобы играть в АПЛ»

вчера, 01:12

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал информацию о том, что грузинский защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прошлым летом мог перебраться в чемпионат Англии.

Я знал, что у Соломона было предложение от английского «Лестера». Мы разговаривали с ним на эту тему. Конечно, есть много футболистов, которые грезят переездом в Англию или Испанию, но существуют и игроки, желающие играть в России. Кверквелия один из них.

Он прошёл непростой путь: был тяжёлый момент в казанском «Рубине», когда Соломон не всегда играл. Теперь он выступает за «Локо» и, на мой взгляд, является лучшим центральным защитником РПЛ прошлого сезона. Я им очень доволен: Кверквелия – хороший парень и отличный футболист. Он говорил, что клуб предлагает ему новый контракт. Это значит, что в «Локомотиве» его ценят и уважают. Рад за него. А то, что ему предлагал контракт «Лестер», – хорошая реклама для Соломона. 

Готов ли он к уровню чемпионата Англии? Думаю, да. У Кверквелии есть все данные для английского футбола: он хорошо играет головой и имеет неплохую скорость для своих габаритов. В квалификации к чемпионату мира 2018 года мы играли против сборной Уэльса, и Гарет Бэйл никак не мог обыграть Соломона. Такое запоминается на всю жизнь, и о многом говорит.

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