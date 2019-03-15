Гвардиола: «Бернарду Силва - один из самых эффективных игроков команды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру Бернарду Силвы в текущем сезоне.

Напомним, что недавно португалец подписал с «горожанами» новый контракт.

Мы оцениваем наших футболистов по тому, как они проявляют себя в игре. Возможно, Бернарду Силва самый эффективный игрок команды в этом сезоне. Я благодарен ему, что он решил остаться в команде.