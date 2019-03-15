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Гвардиола: «Бернарду Силва - один из самых эффективных игроков команды»

вчера, 23:44

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру Бернарду Силвы в текущем сезоне.

Напомним, что недавно португалец подписал с «горожанами» новый контракт.

Мы оцениваем наших футболистов по тому, как они проявляют себя в игре. Возможно, Бернарду Силва самый эффективный игрок команды в этом сезоне. Я благодарен ему, что он решил остаться в команде.

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kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
сегодня в 00:51
тренеру виднее
Artuom
Artuom
   159 / 1082
сегодня в 00:49
Эффективность, в отличии от эффектности, выражается в результативных действиях.

В МС, в АПЛ, он второй по количеству сыгранных минут(больше только у Ляпорта).
За 29 матчей у него 12 результативных действий(5+7)... Даже если будем учитывать предпоследние передачи, врятли он лучше Стерлинга(27 по гол+пас) и Агуэро(24 по гол+пас) учитывая что и у них есть предпоследние передачи, и к тому же они сыграли чуть меньше минут(и матчей) чем Силва.

И в ЛЧ не самый эффективный - ни по гол+пас, ни по играм в которых его результативные действия помогали команде (у него 3 таких игры, а у Сане и Стерлинга по 4)

В общем понятно что Гвардиоле нравится этот игрок - это уже не первая похвала, но своими высказываниями Пеп несколько принижает заслуги игроков МС, которые в действительности не менее, а то и более эффективны.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1082
сегодня в 00:08
Глянул, из оставшихся в ЛЧ только в Ливерпуле и Тоттенхэме нет португальцев. На 75% вероятно, что португалец возьмёт ЛЧ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1082
сегодня в 00:06
Из самой футбольной страны!
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