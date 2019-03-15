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В «Реале» довольны новым форматом клубного чемпионата мира

вчера, 23:32

«Реал» позитивно отреагировал на изменение формата клубного чемпионата мира.

Сегодня в ФИФА постановили, что отныне турнир будет проводиться летом раз в 4 года и в нем будут принимать участие 24 команды.

ФК «Реал» доволен сегодняшним решением о расширении клубного чемпионата мира. Мы будем с гордостью участвовать в этом великом турнире.

При этом накануне в немецкой прессе прошла информация, что «Реал» вместе с другими топ-клубами выступил резко против реформации КЧМ.

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Все комментарии
bsww
bsww ответил parallels
   455 / 1082
сегодня в 14:40
какие нафиг финалисты? от уефа попадает 8 команд.
ну так финалисты ЛЧ последних 4 лет и есть 8 участников, а если кто-то из них уже зарезервировал место ранее и опять попал в финал, то его "вторую квоту" получит победитель ЛЕ того сезона
NOVA
NOVA
   357 / 1082
сегодня в 10:51
ну раз в 4 года это мало!! надо хотя бы раз в 2 года. когда евро и чм нету!!
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
сегодня в 08:23
Прогнулись под ФИФА.
parallels
parallels ответил bsww
   6 / 1082
сегодня в 08:13
от УЕФА - финалисты ЛЧ (замена на победителей ЛЕ, если будут повторы) от Латиносов также финалисты, но без замен от Азии, Африки и "США" - победители от Океании вытянут жребий Судя по всему клубного ЧМ 2019 и 2020 не будет
какие нафиг финалисты? от уефа попадает 8 команд.
mangoх12
mangoх12
   31 / 1082
сегодня в 03:16
туда еще попасть надо , в ближайщее время это вам не грозит
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1082
сегодня в 01:53
Хорошенее решенее от ФИФы. Проведенее раз в 4 года (как ЧМ) повысит престиж и ценность турнира потому что на данный момент его всерьез не воспринемают и считают за мусорный кубок. С новым регламентом клубам будет сложнее завоевать трофей а матчи будут долгождаными и итнересными!
Bayern Best
Bayern Best
   149 / 1082
сегодня в 00:46
Флаг вам в руки.
Colchoneros
Colchoneros
   74 / 1082
сегодня в 00:38
    Гавроша
    Гавроша
       77 / 1082
    сегодня в 00:31
    Останутся футболисты без отпуска.
    bsww
    bsww ответил Kurt Bekelman
       455 / 1082
    вчера в 23:51
    и как будет формироваться состав участников? Фигню очередную придумали. Товарники хреновы
    от УЕФА - финалисты ЛЧ (замена на победителей ЛЕ, если будут повторы)
    от Латиносов также финалисты, но без замен
    от Азии, Африки и "США" - победители
    от Океании вытянут жребий
    Судя по всему клубного ЧМ 2019 и 2020 не будет
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       154 / 1082
    вчера в 23:38
    и как будет формироваться состав участников? Фигню очередную придумали. Товарники хреновы
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