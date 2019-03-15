В «Реале» довольны новым форматом клубного чемпионата мира

«Реал» позитивно отреагировал на изменение формата клубного чемпионата мира.
Сегодня в ФИФА постановили, что отныне турнир будет проводиться летом раз в 4 года и в нем будут принимать участие 24 команды.
ФК «Реал» доволен сегодняшним решением о расширении клубного чемпионата мира. Мы будем с гордостью участвовать в этом великом турнире.
При этом накануне в немецкой прессе прошла информация, что «Реал» вместе с другими топ-клубами выступил резко против реформации КЧМ.
от Латиносов также финалисты, но без замен
от Азии, Африки и "США" - победители
от Океании вытянут жребий
Судя по всему клубного ЧМ 2019 и 2020 не будет
от Латиносов также финалисты, но без замен
от Азии, Африки и "США" - победители
от Океании вытянут жребий
Судя по всему клубного ЧМ 2019 и 2020 не будет