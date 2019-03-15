В «Реале» довольны новым форматом клубного чемпионата мира

вчера, 23:32

«Реал» позитивно отреагировал на изменение формата клубного чемпионата мира.

Сегодня в ФИФА постановили, что отныне турнир будет проводиться летом раз в 4 года и в нем будут принимать участие 24 команды.

ФК «Реал» доволен сегодняшним решением о расширении клубного чемпионата мира. Мы будем с гордостью участвовать в этом великом турнире.