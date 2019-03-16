ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что армейцы намерены выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева, который недавно перешел к «красно-синим» на правах аренды.
Могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что армейцы намерены выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева, который недавно перешел к «красно-синим» на правах аренды.
Могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.
Это ЛенеКиевскому придется продавать Фернандо, что бы заработать после 4-го места в ЛЕ, как раньше пришлось продавать Промеска, когда не попали в ЛЧ!))
Это ЛенеКиевскому придется продавать Фернандо, что бы заработать после 4-го места в ЛЕ, как раньше пришлось продавать Промеска, когда не попали в ЛЧ!))
А так да, посмотрим летом что решат в клубе.
А так да, посмотрим летом что решат в клубе.
Летом узнаем.
Летом узнаем.
Думаю будет здоровая конкуренция Чернова и Дивеева.
Тем более травмы никто не отменял.
Думаю будет здоровая конкуренция Чернова и Дивеева.
Тем более травмы никто не отменял.