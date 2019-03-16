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ЦСКА намерен выкупить контракт Дивеева

вчера, 16:51

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что армейцы намерены выкупить у «Уфы» защитника Игоря Дивеева, который недавно перешел к «красно-синим» на правах аренды.

Могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   551 / 1092
сегодня в 08:20
Удачи ЦСКА!
Багров-брат
Багров-брат
   154 / 1092
сегодня в 07:18
Хороший парень, перспективный. Надо выкупать!...)))
CSKA2012
CSKA2012
   754 / 1092
вчера в 21:13
Да надо выкупать паря не плохо, совсем не плох )
CSKA2012
CSKA2012
   754 / 1092
вчера в 21:04
ЦСКА собрал очень добротную молодежь. Все думали армейцы будут в середине болтаться , а по факту есть шансы на золото замахнуться.
SHMEL
SHMEL
   118 / 1092
вчера в 20:13
Это было понятно после его первого матча в составе армейцев,парень действительно хорош,да и плюс ко всему молод.
time out
time out ответил RIR68
   92 / 1092
вчера в 19:29
знают, кого брать! не зулус, упавший с пальмы в расставленный в джунглях ромбик)))
Да, уж, знают кого брать! Зулуса Абеля стрясли с пальмы, так он , видимо, здорово шандарахнулся при падении. Вот и валяется по лазаретам. Игру отыграет и месяц лечится. Так, что про пальмы лучше молчи, у вас не меньше зулусов, чем в Спартаке.
RIR68
RIR68
   310 / 1092
вчера в 18:32
знают, кого брать! не зулус, упавший с пальмы в расставленный в джунглях ромбик)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   147 / 1092
вчера в 18:29
лучше Бекао оформить окончательно
Беланов
Беланов ответил time out
   142 / 1092
вчера в 18:22
Если Гинер пошарит по карманам и соберет последнюю мелочь.
Зачем Гинеру шарить в карманах Федуна?
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
вчера в 18:21
Если недорого, надо брать.
Великолепный
Великолепный ответил time out
   99 / 1092
вчера в 18:15
Ха-ха! ЦСКА в ЛЧ заработал 41 милл. евро.

Это ЛенеКиевскому придется продавать Фернандо, что бы заработать после 4-го места в ЛЕ, как раньше пришлось продавать Промеска, когда не попали в ЛЧ!))
time out
time out
   92 / 1092
вчера в 18:01
Если Гинер пошарит по карманам и соберет последнюю мелочь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 1092
вчера в 17:44
И правильно, в ЦСКА он хорош, играет без обрезов. надо выкупать его трансфер.
Kuprin
Kuprin
   256 / 1092
вчера в 17:43
Учитывая что Васин уже в сезонне не сыграет Набабкин не айс в Чернов не в форме, то надо брать тем более парень не косячит
Великолепный
Великолепный ответил Leha-ha50
   99 / 1092
вчера в 17:23
Агент Чернова говорит что продление контракта в стадии обсуждения.
А так да, посмотрим летом что решат в клубе.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великолепный
   24 / 1092
вчера в 17:13
У Чернова травма, сейчас восстанавливается. Думаю будет здоровая конкуренция Чернова и Дивеева. Тем более травмы никто не отменял.
А я думаю, Чернова продадут или отправят в аренду. Парень не прогрессирует, явно теряется на поле.
Летом узнаем.
Великолепный
Великолепный ответил Leha-ha50
   99 / 1092
вчера в 17:08
У Чернова травма, сейчас восстанавливается.
Думаю будет здоровая конкуренция Чернова и Дивеева.
Тем более травмы никто не отменял.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 17:05
Ожидаемо, как и Бекао выкупят!
navigators
navigators ответил cska plus
   1081 / 1092
вчера в 17:03
Сыроват для ЦСКА.
Подсушат:)
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 17:02
Сыроват для ЦСКА.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 16:56
Чернов опять на выход?!?
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