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«Атлетико» уезжает из Бильбао без очков

вчера, 22:23
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«Атлетик» обыграл «Атлетико» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Матрасники» остаются на второй позиции в турнирной таблице, но теперь отрыв от «Реала» составляет всего 2 очка. «Атлетик» поднялся на девятую строчку.

Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия»

«Атлетик» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Уильямс 73, Кодро 85

«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Нуньес Гестозо, Альварес, Берчиче, Сан Хосе, Дани Гарсия, Гомес (Леке 90+1), Гарсия (Кодро 85), Муньяин (Кордоба 71), Уильямс
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран (Корреа 80), Хименес, Годин, Сауль, Гризманн, Партей, Родриго Эрнандес, Коке, Мората, Диего Коста
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Гарсия 37, Родриго Эрнандес 45, Сан Хосе 77, Альварес 82

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

«Реал» в том же туре обыграл «Сельту».

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   91 / 1092
сегодня в 10:34
Атлетик с победой!
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   50 / 1092
сегодня в 10:21
вот вам то от чемоданчика прилетело тогда хааха ты наверное еще в сад ходил https://www.youtube.com/watch?v=LtpENObVceM&t=2s
Шикарный матч был.
Великий Князь
Великий Князь
   50 / 1092
сегодня в 10:19
    obana777
    obana777
       214 / 1092
    сегодня в 08:56
    Нежданчик нагрянул к "Атлетико", но все по делу, играли беззубо, за что и поплатились.
    starche
    starche
       223 / 1092
    сегодня в 08:29
    Жаль.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       374 / 1092
    сегодня в 08:01
    Это футбол.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       392 / 1092
    сегодня в 07:33
    Побили мадридцев
    Karkaz
    Karkaz
       715 / 1092
    сегодня в 07:26
    У Атлетико судьба такая, быть худшим из лучших
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       337 / 1092
    сегодня в 07:12
    Не иначе как Симеоне шарики потерял
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       104 / 1092
    сегодня в 06:48
      ДАША Д
      ДАША Д
         199 / 1092
      сегодня в 06:26
      Черная полоса пошла у Атлетико.
      Краснодар-65
      Краснодар-65
         823 / 1092
      сегодня в 04:44
      Должны серебро вытянуть.
      Caniggia
      Caniggia
         36 / 1092
      сегодня в 03:36
      Поплыли матрасники. Походу, Симеоне слишком рьяно задействовал свои яйца и теперь они усохли и нуждаются в отдыхе.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
         839 / 1092
      сегодня в 03:29
      Браво Бильбао!!!!
      alex1990for
      alex1990for ответил ATG
         721 / 1092
      сегодня в 02:01
      Кажется что АТМ поплыли после ЛЧ . Ещё дальше нас отпустят, и тогда уже точно интриги не будет.
      они до лч ничего не представляли из себя.
      ATG
      ATG
         401 / 1092
      сегодня в 01:59
      Кажется что АТМ поплыли после ЛЧ . Ещё дальше нас отпустят, и тогда уже точно интриги не будет.
      koke90
      koke90
         1078 / 1092
      сегодня в 01:34
      раналдо красит ногти, у него дети из пробирки, он гей
      cska plus
      cska plus
         16 / 1092
      сегодня в 01:29
      Что же происходит, что за провал?
      ronaldo743
      ronaldo743 ответил juvenale
         37 / 1092
      сегодня в 01:19
      тоже самое можно и про Месси сказать хахаха
      С чего бы это вдруг ?! У Юве от второго места отрыв 18 очков. В Испании конкуренция намного выше. Поэтому на те же 18 очков там отстаёт лишь четвёртая команда. Вот и думай теперь.
      juvenale
      juvenale ответил ronaldo743
         20 / 1092
      сегодня в 01:08
      Вот только он играет в сильнейшем клубе лиги, который и без него конкурентов не замечал. =)
      тоже самое можно и про Месси сказать хахаха
      ronaldo743
      ronaldo743 ответил juvenale
         37 / 1092
      сегодня в 01:07
      ну так он же в Италии играет,где люди умеют обороняться,а не в ла-лиге,где защиты нет хахха только атлеты могут в защите сыграть
      Вот только он играет в сильнейшем клубе лиги, который и без него конкурентов не замечал. =)
      neomessi
      neomessi
         164 / 1092
      сегодня в 01:06
      Вот оно что, матрас и тут два мяча пропустил. Тогда понятно почему Юве прошел матрас.
      juvenale
      juvenale ответил ronaldo743
         20 / 1092
      сегодня в 01:01
      Неудивительно, ведь даже проведя больше матчей, Роналду не вывозит в борьбе за ЗБ. =)
      ну так он же в Италии играет,где люди умеют обороняться,а не в ла-лиге,где защиты нет хахха только атлеты могут в защите сыграть
      ronaldo743
      ronaldo743 ответил juvenale
         37 / 1092
      сегодня в 00:44
      кстати завтра Роналду даже с командой не поедет и не сыграет и это уже не в первый раз,это про вопрос про личные рекорды и набивание статы на середняках,как видишь ему пох,а Месси бы уперся рогом и сыграл бы
      Неудивительно, ведь даже проведя больше матчей, Роналду не вывозит в борьбе за ЗБ. =)
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответил ronaldo743
      сегодня в 00:44
      И в итоге всё равно ЛЧ не выиграли. =)
      почему у тебя ник ronaldo743? нечем заниматься?
      juvenale
      juvenale ответил ronaldo743
         20 / 1092
      сегодня в 00:44
      И в итоге всё равно ЛЧ не выиграли. =)
      ну две испанские команды отправили домой))если бы не пропуск лучшего игрока мира,выиграли бы
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 00:41
      баски - еще тот народ)
      ronaldo743
      ronaldo743 ответил juvenale
         37 / 1092
      сегодня в 00:41
      вот вам то от чемоданчика прилетело тогда хааха ты наверное еще в сад ходил https://www.youtube.com/watch?v=LtpENObVceM&t=2s
      И в итоге всё равно ЛЧ не выиграли. =)
      alex1990for
      alex1990for ответил juvenale
         721 / 1092
      сегодня в 00:41
      тогда еще была нормальная Барселона,а не уефашный проект))а с 2006 года это уже не Барселона
      ну да, ну да. потому что драть всех начала)
      juvenale
      juvenale ответил ronaldo743
         20 / 1092
      сегодня в 00:40
      Я то это помню, в отличии от тебя "болельщика".
      тогда еще была нормальная Барселона,а не уефашный проект))а с 2006 года это уже не Барселона
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