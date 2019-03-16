«Атлетико» уезжает из Бильбао без очков

вчера, 22:23

«Атлетик» обыграл «Атлетико» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Матрасники» остаются на второй позиции в турнирной таблице, но теперь отрыв от «Реала» составляет всего 2 очка. «Атлетик» поднялся на девятую строчку.

Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия»

«Атлетик» - «Атлетико» 2:0 (0:0)

Голы: Уильямс 73, Кодро 85

«Атлетик»: Эррерин, Де Маркос, Нуньес Гестозо, Альварес, Берчиче, Сан Хосе, Дани Гарсия, Гомес (Леке 90+1), Гарсия (Кодро 85), Муньяин (Кордоба 71), Уильямс

Главный тренер: Гаритано Гаиска.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран (Корреа 80), Хименес, Годин, Сауль, Гризманн, Партей, Родриго Эрнандес, Коке, Мората, Диего Коста

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Гарсия 37, Родриго Эрнандес 45, Сан Хосе 77, Альварес 82

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

«Реал» в том же туре обыграл «Сельту».